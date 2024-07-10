ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Etiqueta de classe de eficiência energética
    Fotografia frontal do produto
  • Fotografia principal em utilização
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Etiqueta de classe de eficiência energética
    Fotografia frontal do produto
  • Fotografia principal em utilização
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto

Fast IPS Gaming monitorMonitor de gaming Full HD

24M2N3200S/01

Alargue o seu horizonte de gaming

Este monitor Fast IPS permite-lhe jogar com a melhor precisão e velocidade a 180 Hz. Com qualidade de imagem HDR nítida e resolução Full HD garantida, este monitor proporciona uma excelente experiência de jogo completa.

Ver todos os benefícios

Alargue o seu horizonte de gaming

  • Evnia 3000

  • 24 (23,8"/60,5 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Taxa de atualização de 180 Hz para imagens ultra suaves e brilhantes

Taxa de atualização de 180 Hz para imagens ultra suaves e brilhantes

Gosta de jogos competitivos e intensos. Necessita de uma ecrã com imagens ultra suaves e sem atrasos. Este ecrã atualiza o ecrã até 180 vezes por segundo, com uma rapidez muito superior a um ecrã normal. Uma taxa de fotogramas inferior pode criar a ilusão que os inimigos saltam de um ponto para o outro no ecrã, tornando-os alvos difíceis de acertar. Com uma taxa de fotogramas de 180 Hz, essas imagens perdidas cruciais são apresentadas no ecrã revelando o deslocamento do inimigo com um movimento ultra suave para poder atingi-lo facilmente. Com um atraso de entrada ultra baixo e sem efeitos de Screen Tearing, este ecrã Philips é o companheiro de jogos perfeito.

A baixa latência de entrada reduz o atraso de tempo entre os dispositivos e o monitor

A baixa latência de entrada reduz o atraso de tempo entre os dispositivos e o monitor

O atraso de entrada é o período de tempo que decorre entre a realização de uma ação com dispositivos ligados e a visualização do resultado no ecrã. Um baixo atraso de entrada reduz o tempo entre a introdução de um comando nos seus dispositivos e a respetiva apresentação no monitor, melhorando significativamente a experiência em videojogos dependentes de reflexos rápidos, o que é particularmente importante para quem joga títulos competitivos e de ritmo acelerado.

0.5 ms ultra-fast speed for crisp image and smooth gameplay

0.5 ms ultra-fast speed for crisp image and smooth gameplay

Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis
Avisos legais

  1. Para um melhor desempenho de saída, certifique-se sempre de que a sua placa gráfica consegue alcançar a resolução máxima e a frequência de atualização deste ecrã Philips.

  2. Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse

  3. O Smart MBR destina-se a ajustar o brilho para a redução de desfocagem, por isso, não é possível ajustar o brilho enquanto o Smart MBR estiver ligado. Para reduzir a desfocagem de movimento, a retroiluminação LED irá piscar de forma sincronizada com a atualização do ecrã, o que poderá causar uma alteração de brilho percetível.

  4. O Smart MBR é um modo otimizado para jogos. Ligar o Smart MBR pode causar uma cintilação visível do ecrã. É recomendado que o desligue quando não estiver a utilizar a função de jogo.

  5. Cobertura de Adobe RGB e DCI-P3 com base no CIE1976, área sRGB com base no CIE1931, área NTSC com base no CIE1976.

  6. Área sRGB com base no CIE1931

  7. Cobertura Adobe RGB com base no CIE1976

  8. O monitor pode diferir das imagens apresentadas.

  9. Os produtos e acessórios indicados neste folheto podem variar consoante o país e a região.