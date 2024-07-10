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24M2N3200S/01
Alargue o seu horizonte de gaming
Este monitor Fast IPS permite-lhe jogar com a melhor precisão e velocidade a 180 Hz. Com qualidade de imagem HDR nítida e resolução Full HD garantida, este monitor proporciona uma excelente experiência de jogo completa.
Evnia 3000
24 (23,8"/60,5 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Gosta de jogos competitivos e intensos. Necessita de uma ecrã com imagens ultra suaves e sem atrasos. Este ecrã atualiza o ecrã até 180 vezes por segundo, com uma rapidez muito superior a um ecrã normal. Uma taxa de fotogramas inferior pode criar a ilusão que os inimigos saltam de um ponto para o outro no ecrã, tornando-os alvos difíceis de acertar. Com uma taxa de fotogramas de 180 Hz, essas imagens perdidas cruciais são apresentadas no ecrã revelando o deslocamento do inimigo com um movimento ultra suave para poder atingi-lo facilmente. Com um atraso de entrada ultra baixo e sem efeitos de Screen Tearing, este ecrã Philips é o companheiro de jogos perfeito.
O atraso de entrada é o período de tempo que decorre entre a realização de uma ação com dispositivos ligados e a visualização do resultado no ecrã. Um baixo atraso de entrada reduz o tempo entre a introdução de um comando nos seus dispositivos e a respetiva apresentação no monitor, melhorando significativamente a experiência em videojogos dependentes de reflexos rápidos, o que é particularmente importante para quem joga títulos competitivos e de ritmo acelerado.
Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.
Críticas
Para um melhor desempenho de saída, certifique-se sempre de que a sua placa gráfica consegue alcançar a resolução máxima e a frequência de atualização deste ecrã Philips.
Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse
O Smart MBR destina-se a ajustar o brilho para a redução de desfocagem, por isso, não é possível ajustar o brilho enquanto o Smart MBR estiver ligado. Para reduzir a desfocagem de movimento, a retroiluminação LED irá piscar de forma sincronizada com a atualização do ecrã, o que poderá causar uma alteração de brilho percetível.
O Smart MBR é um modo otimizado para jogos. Ligar o Smart MBR pode causar uma cintilação visível do ecrã. É recomendado que o desligue quando não estiver a utilizar a função de jogo.
Cobertura de Adobe RGB e DCI-P3 com base no CIE1976, área sRGB com base no CIE1931, área NTSC com base no CIE1976.
Área sRGB com base no CIE1931
Cobertura Adobe RGB com base no CIE1976
O monitor pode diferir das imagens apresentadas.
Os produtos e acessórios indicados neste folheto podem variar consoante o país e a região.