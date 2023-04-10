Taxa de atualização pioneira de 280Hz para uma jogabilidade mais fluida

O ecrã Philips Evnia de 280 Hz leva a sua experiência de gaming a novas dimensões. O baixo atraso de entrada, aliado à tecnologia de taxa de atualização variável, proporciona-lhe uma vantagem imersiva nos jogos. Além disso, o nosso painel de alta resolução e amplo ângulo de visualização proporciona uma experiência de gaming realista, com uma precisão de cores inigualável. Concentre-se no que importa: o suporte ajustável proporciona-lhe o conforto que merece e a tecnologia sem cintilação facilita a visualização, para que possa continuar a jogar sem preocupações para a saúde.