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271E1CA/00
Simplesmente envolvente
O ecrã curvo da linha E de 27" oferece uma experiência verdadeiramente envolvente num design elegante. Experimente imagens Full HD nítidas e uma ação fluida com a tecnologia AMD FreeSync.
Linha E
68,6 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Os monitores de secretária oferecem uma experiência de utilizador personalizada, extremamente bem adequada a um design curvo. O ecrã curvo proporciona um efeito envolvente agradável mas subtil, que o coloca no centro da sua secretária.
O ecrã LED VA da Philips utiliza uma tecnologia avançada de alinhamento vertical multi-domínio que proporciona relações de contraste com estática extremamente elevada para imagens muito vívidas e brilhantes. Para além de apresentar as aplicações padrão para escritório com facilidade, é particularmente apropriado para ver fotografias, navegar na Internet, ver filmes, jogar e apresentar aplicações gráficas exigentes. A sua tecnologia de gestão otimizada de píxeis permite-lhe um ângulo de visualização extra amplo de 178/178 graus, resultando em imagens mais nítidas.
A qualidade de imagem é importante. Os ecrãs comuns fornecem qualidade, mas você espera mais. Este ecrã dispõe de uma resolução Full HD melhorada de 1920 x 1080. Com Full HD para detalhes nítidos combinados com uma alta luminosidade, um contraste incrível e cores autênticas para poder esperar uma imagem realista.
4.3
de 5
3
Críticas
Miro S
18/11/2020
Deutschland
HD Curved Display
Sehr Zufrieden Sieht Super Toll aus Tolle Grafik Empfehle ich weiter
Pontos positivos
+++
Pontos negativos
---
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor
Data de utilização 2020-10-18
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor
Data de utilização 2020-10-18
Téléretraité 31
06/12/2021
France
Comprador verificado
Belle image et pas trop encombrant
Belle image avec un éclairage homogène à l’œil qui n'a pas à rougir de sa coopération avec un iMac et son écran Retina. Les écrans courbes nécessitent un bon placement, surtout en hauteur... dommage que le pied soit trop court. J'aurais ausi bien aimé une seconde prise HDMI.
Pontos positivos
Qualité d'image et prix
Pontos negativos
Pied trop court et une seule prise HDMI
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 271E1CA Moniteur LCD incurvé Full HD
Data de utilização 2020-12-06
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 271E1CA Moniteur LCD incurvé Full HD
Data de utilização 2020-12-06
Qinni
25/11/2022
Deutschland
Comprador verificado
ja,aber aktuell gehen die Lautsprecher nicht,
die ersten Monate 2war ich sehr zufrieden, aktuell funktionieren die Gerätelautsprecher nicht
Pontos negativos
Lautsprecher defekt???
Esta avaliação foi feita para 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor
Data de utilização 2022-05-25
Esta avaliação foi feita para 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor
Data de utilização 2022-05-25
Raio do arco da curvatura do ecrã em mm
A resolução máxima funciona apenas com entradas HDMI.
Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse
Área NTSC com base no CIE1976
Área sRGB com base no CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Todos os direitos reservados. AMD, o logótipo de seta da AMD, AMD FreeSync™ e as respetivas combinações são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc. Os outros nomes de produtos utilizados nesta publicação servem apenas para fins de identificação e podem ser marcas comerciais das respetivas empresas.
O monitor pode diferir das imagens apresentadas.