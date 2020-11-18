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Monitor LCD curvo Full HD

271E1CA/00

4.3

| (3) Críticas

Simplesmente envolvente

O ecrã curvo da linha E de 27" oferece uma experiência verdadeiramente envolvente num design elegante. Experimente imagens Full HD nítidas e uma ação fluida com a tecnologia AMD FreeSync.

Ver todos os benefícios

Simplesmente envolvente

  • Linha E

  • 68,6 cm (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Design curvo do ecrã para uma experiência mais envolvente

Design curvo do ecrã para uma experiência mais envolvente

Os monitores de secretária oferecem uma experiência de utilizador personalizada, extremamente bem adequada a um design curvo. O ecrã curvo proporciona um efeito envolvente agradável mas subtil, que o coloca no centro da sua secretária.

O ecrã VA apresenta imagens extraordinárias com ângulos de visualização amplos

O ecrã VA apresenta imagens extraordinárias com ângulos de visualização amplos

O ecrã LED VA da Philips utiliza uma tecnologia avançada de alinhamento vertical multi-domínio que proporciona relações de contraste com estática extremamente elevada para imagens muito vívidas e brilhantes. Para além de apresentar as aplicações padrão para escritório com facilidade, é particularmente apropriado para ver fotografias, navegar na Internet, ver filmes, jogar e apresentar aplicações gráficas exigentes. A sua tecnologia de gestão otimizada de píxeis permite-lhe um ângulo de visualização extra amplo de 178/178 graus, resultando em imagens mais nítidas.

Ecrã 16:9 Full HD para imagens nítidas e detalhadas

Ecrã 16:9 Full HD para imagens nítidas e detalhadas

A qualidade de imagem é importante. Os ecrãs comuns fornecem qualidade, mas você espera mais. Este ecrã dispõe de uma resolução Full HD melhorada de 1920 x 1080. Com Full HD para detalhes nítidos combinados com uma alta luminosidade, um contraste incrível e cores autênticas para poder esperar uma imagem realista.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.3

de 5

3

Críticas

3
2
1

18/11/2020

Deutschland

Deutschland

HD Curved Display

Sehr Zufrieden Sieht Super Toll aus Tolle Grafik Empfehle ich weiter

Pontos positivos

+++

Pontos negativos

---

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor

Data de utilização 2020-10-18

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor

Data de utilização 2020-10-18

06/12/2021

France

France

Comprador verificado

Belle image et pas trop encombrant

Belle image avec un éclairage homogène à l’œil qui n'a pas à rougir de sa coopération avec un iMac et son écran Retina. Les écrans courbes nécessitent un bon placement, surtout en hauteur... dommage que le pied soit trop court. J'aurais ausi bien aimé une seconde prise HDMI.

Pontos positivos

Qualité d'image et prix

Pontos negativos

Pied trop court et une seule prise HDMI

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 271E1CA Moniteur LCD incurvé Full HD

Data de utilização 2020-12-06

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 271E1CA Moniteur LCD incurvé Full HD

Data de utilização 2020-12-06

25/11/2022

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

ja,aber aktuell gehen die Lautsprecher nicht,

die ersten Monate 2war ich sehr zufrieden, aktuell funktionieren die Gerätelautsprecher nicht

Pontos negativos

Lautsprecher defekt???

Esta avaliação foi feita para 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor

Data de utilização 2022-05-25

Esta avaliação foi feita para 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor

Data de utilização 2022-05-25

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Avisos legais

  1. Raio do arco da curvatura do ecrã em mm

  2. A resolução máxima funciona apenas com entradas HDMI.

  3. Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse

  4. Área NTSC com base no CIE1976

  5. Área sRGB com base no CIE1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Todos os direitos reservados. AMD, o logótipo de seta da AMD, AMD FreeSync™ e as respetivas combinações são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc. Os outros nomes de produtos utilizados nesta publicação servem apenas para fins de identificação e podem ser marcas comerciais das respetivas empresas.

  7. O monitor pode diferir das imagens apresentadas.