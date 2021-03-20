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Simplesmente envolvente
O ecrã curvo da linha E de 27" oferece uma experiência verdadeiramente envolvente num design elegante. Experimente imagens Full HD nítidas e uma ação fluida com a tecnologia AMD FreeSync.
Linha E
68,6 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
SmartContrast é uma tecnologia da Philips que analisa os conteúdos que está a visualizar, esta ajusta automaticamente as cores e controla a intensidade da retroiluminação para realçar dinamicamente o contraste para obter as melhores imagens e vídeos digitais ou para jogos onde são apresentados tons escuros. Quando está selecionado o modo de poupança de energia, o contraste é regulado e a retroiluminação é ajustada com precisão para uma apresentação perfeita das aplicações diárias do escritório e para um baixo consumo de energia.
A qualidade de imagem é importante. Os ecrãs comuns fornecem qualidade, mas você espera mais. Este ecrã dispõe de uma resolução Full HD melhorada de 1920 x 1080. Com Full HD para detalhes nítidos combinados com uma alta luminosidade, um contraste incrível e cores autênticas para poder esperar uma imagem realista.
Um par de colunas estéreo de alta qualidade incorporado num dispositivo de visualização. Podem ser visíveis na projeção frontal ou invisíveis na projeção inferior, superior, posterior, etc., dependendo do modelo e do design.
4.1
de 5
22
Críticas
80%
recomendam este produto
Ortsac
20/03/2021
Portugal
Comprador verificado
Qualidade de imagem e descanso da visão garantida
pelas especificações. por ser curvo, pela qualidade da imagem
Pontos positivos
curvo e qualidade da imagem
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 271E1SCA Monitor LCD curvo Full HD
Date of Use 2020-02-20
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 271E1SCA Monitor LCD curvo Full HD
Date of Use 2020-02-20
oAo7
06/10/2020
Portugal
bom
monitor com boa qualidade de imagem estou muito contente com a compra bons comprastes ter o modo lowblue é uma mais valia ser curvo tamben ajuda etc...
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 271E1SCA Monitor LCD curvo Full HD
Date of Use 2020-09-06
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 271E1SCA Monitor LCD curvo Full HD
Date of Use 2020-09-06
Nico.46
22/02/2024
France
Comprador verificado
Monitor LCD incurvé Full HD 241E1SCA
J'ai choisi cet écran, car j'avais besoin d'un très bonne définition pour mon travail a un prix abordable et avec un beau design. Après deux semaines d'utilisation, je suis très satisfait de mon achat, cet écran répond parfaitement a mes attentes. La vitesse d'affichage est vraiment rapide, au quotidien pour utiliser Lightroom et Photoshop la définition est ultra net et précise.. Cet écran est vraiment superbe, malgré tout a manipuler avec précaution, c'est du matériel de pointe. Je recommande vivement cet article
Pontos positivos
la dalle est magnifique et écran incurvé ce qui offre un confort maximal pour une utilisation prolongé, port HDMI et VGA, hauts parleurs intégré
Pontos negativos
a minupuler avec précaution, eviter de mettre ses doigts sur l'écran , c'est du matériel de pointe., pour les réglages au début on s'y perd un peut
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Monitor 241E1SCA Moniteur LCD incurvé Full HD
Date of Use 2024-01-22
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Monitor 241E1SCA Moniteur LCD incurvé Full HD
Date of Use 2024-01-22
Raio do arco da curvatura do ecrã em mm
A resolução máxima funciona apenas com entradas HDMI.
Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse
Área NTSC com base no CIE1976
Área sRGB com base no CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Todos os direitos reservados. AMD, o logótipo de seta da AMD, AMD FreeSync™ e as respetivas combinações são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc. Os outros nomes de produtos utilizados nesta publicação servem apenas para fins de identificação e podem ser marcas comerciais das respetivas empresas.
O monitor pode diferir das imagens apresentadas.