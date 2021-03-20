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  • Simplesmente envolvente
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Monitor LCD curvo Full HD

271E1SCA/00

4.1

| (22) Críticas | 80% recomendam este produto

Simplesmente envolvente

O ecrã curvo da linha E de 27" oferece uma experiência verdadeiramente envolvente num design elegante. Experimente imagens Full HD nítidas e uma ação fluida com a tecnologia AMD FreeSync.

Ver todos os benefícios

Simplesmente envolvente

  • Linha E

  • 68,6 cm (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

SmartContrast para detalhes pretos ricos

SmartContrast é uma tecnologia da Philips que analisa os conteúdos que está a visualizar, esta ajusta automaticamente as cores e controla a intensidade da retroiluminação para realçar dinamicamente o contraste para obter as melhores imagens e vídeos digitais ou para jogos onde são apresentados tons escuros. Quando está selecionado o modo de poupança de energia, o contraste é regulado e a retroiluminação é ajustada com precisão para uma apresentação perfeita das aplicações diárias do escritório e para um baixo consumo de energia.

Ecrã 16:9 Full HD para imagens nítidas e detalhadas

A qualidade de imagem é importante. Os ecrãs comuns fornecem qualidade, mas você espera mais. Este ecrã dispõe de uma resolução Full HD melhorada de 1920 x 1080. Com Full HD para detalhes nítidos combinados com uma alta luminosidade, um contraste incrível e cores autênticas para poder esperar uma imagem realista.

Colunas estéreo incorporadas para conteúdo multimédia

Um par de colunas estéreo de alta qualidade incorporado num dispositivo de visualização. Podem ser visíveis na projeção frontal ou invisíveis na projeção inferior, superior, posterior, etc., dependendo do modelo e do design.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.1

de 5

22

Críticas

80%

recomendam este produto

20/03/2021

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Qualidade de imagem e descanso da visão garantida

pelas especificações. por ser curvo, pela qualidade da imagem

Pontos positivos

curvo e qualidade da imagem

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 271E1SCA Monitor LCD curvo Full HD

Date of Use 2020-02-20

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 271E1SCA Monitor LCD curvo Full HD

Date of Use 2020-02-20

06/10/2020

Portugal

Portugal

bom

monitor com boa qualidade de imagem estou muito contente com a compra bons comprastes ter o modo lowblue é uma mais valia ser curvo tamben ajuda etc...

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 271E1SCA Monitor LCD curvo Full HD

Date of Use 2020-09-06

Sim, recomendo este produto

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Date of Use 2020-09-06

22/02/2024

France

France

Comprador verificado

Monitor LCD incurvé Full HD 241E1SCA

J'ai choisi cet écran, car j'avais besoin d'un très bonne définition pour mon travail a un prix abordable et avec un beau design. Après deux semaines d'utilisation, je suis très satisfait de mon achat, cet écran répond parfaitement a mes attentes. La vitesse d'affichage est vraiment rapide, au quotidien pour utiliser Lightroom et Photoshop la définition est ultra net et précise.. Cet écran est vraiment superbe, malgré tout a manipuler avec précaution, c'est du matériel de pointe. Je recommande vivement cet article

Pontos positivos

la dalle est magnifique et écran incurvé ce qui offre un confort maximal pour une utilisation prolongé, port HDMI et VGA, hauts parleurs intégré

Pontos negativos

a minupuler avec précaution, eviter de mettre ses doigts sur l'écran , c'est du matériel de pointe., pour les réglages au début on s'y perd un peut

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Monitor 241E1SCA Moniteur LCD incurvé Full HD

Date of Use 2024-01-22

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Monitor 241E1SCA Moniteur LCD incurvé Full HD

Date of Use 2024-01-22

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Avisos legais

  1. Raio do arco da curvatura do ecrã em mm

  2. A resolução máxima funciona apenas com entradas HDMI.

  3. Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse

  4. Área NTSC com base no CIE1976

  5. Área sRGB com base no CIE1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Todos os direitos reservados. AMD, o logótipo de seta da AMD, AMD FreeSync™ e as respetivas combinações são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc. Os outros nomes de produtos utilizados nesta publicação servem apenas para fins de identificação e podem ser marcas comerciais das respetivas empresas.

  7. O monitor pode diferir das imagens apresentadas.