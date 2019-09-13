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Monitor LCD

271E1SD/00

Simplesmente deslumbrante

O monitor da linha E de 27" apresenta imagens deslumbrantes e um design elegante para oferecer uma melhoria de estilo ao seu local de trabalho. Experimente imagens Full HD nítidas e uma ação fluida com a tecnologia AMD FreeSync.

Ver todos os benefícios

Simplesmente deslumbrante

  • Linha E

  • 68,6 cm (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Tecnologia LED IPS de visualização ampla para exactidão de imagens e cores

Tecnologia LED IPS de visualização ampla para exactidão de imagens e cores

Os ecrãs IPS utilizam uma tecnologia avançada que lhe proporciona ângulos de visualização extra amplos de 178/178 graus, o que permite ver o ecrã a partir de praticamente qualquer ângulo. Ao contrário dos painéis TN padrão, os ecrãs IPS fornecem-lhe imagens incrivelmente nítidas com cores vivas, sendo ideais para fotografias, filmes e navegação na Internet, mas também para aplicações profissionais, que exigem precisão das cores e luminosidade uniforme a todas as alturas.

Resposta rápida de 1 ms (MPRT) para imagens nítidas e jogabilidade fluida

Resposta rápida de 1 ms (MPRT) para imagens nítidas e jogabilidade fluida

O MPRT (tempo de resposta de imagens em movimento) é uma forma mais intuitiva de descrever o tempo de resposta, que corresponde diretamente à duração desde a visualização de ruído desfocado até imagens nítidas e limpas. O monitor para jogos Philips com MPRT de 1 ms elimina eficazmente manchas e desfocagem de movimento, proporcionando imagens brilhantes e precisas para melhorar a experiência de jogo. A melhor escolha para jogar jogos emocionantes e sensíveis aos movimentos.

Ecrã 16:9 Full HD para imagens nítidas e detalhadas

Ecrã 16:9 Full HD para imagens nítidas e detalhadas

A qualidade de imagem é importante. Os ecrãs comuns fornecem qualidade, mas você espera mais. Este ecrã dispõe de uma resolução Full HD melhorada de 1920 x 1080. Com Full HD para detalhes nítidos combinados com uma alta luminosidade, um contraste incrível e cores autênticas para poder esperar uma imagem realista.

Especificações técnicas

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Avisos legais

  1. O logótipo de texto/marca comercial "IPS" e patentes relacionadas com estas tecnologias pertencem aos seus respetivos proprietários.

  2. A resolução máxima funciona apenas com entradas HDMI.

  3. Área NTSC com base no CIE1976

  4. Área sRGB com base no CIE1931

  5. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Todos os direitos reservados. AMD, o logótipo de seta da AMD, AMD FreeSync™ e as respetivas combinações são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc. Os outros nomes de produtos utilizados nesta publicação servem apenas para fins de identificação e podem ser marcas comerciais das respetivas empresas.

  6. O monitor pode diferir das imagens apresentadas.