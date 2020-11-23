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Simplesmente envolvente
O ecrã curvo da linha E de 27" oferece uma experiência verdadeiramente envolvente num design elegante. Experimente imagens Full HD nítidas e uma ação fluida com a tecnologia AMD FreeSync.
Linha E
68,6 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Um par de colunas estéreo de alta qualidade incorporado num dispositivo de visualização. Podem ser visíveis na projeção frontal ou invisíveis na projeção inferior, superior, posterior, etc., dependendo do modelo e do design.
Devido à forma como o brilho é controlado nos ecrãs com retroiluminação LED, alguns utilizadores experienciam cintilação nos seus ecrãs, o que provoca cansaço ocular. A tecnologia sem cintilação da Philips aplica uma nova solução para regular o brilho e reduzir a cintilação para uma visualização mais confortável.
O ecrã LED VA da Philips utiliza uma tecnologia avançada de alinhamento vertical multi-domínio que proporciona relações de contraste com estática extremamente elevada para imagens muito vívidas e brilhantes. Para além de apresentar as aplicações padrão para escritório com facilidade, é particularmente apropriado para ver fotografias, navegar na Internet, ver filmes, jogar e apresentar aplicações gráficas exigentes. A sua tecnologia de gestão otimizada de píxeis permite-lhe um ângulo de visualização extra amplo de 178/178 graus, resultando em imagens mais nítidas.
4.5
de 5
61
Críticas
93%
recomendam este produto
Medi4tico
23/11/2020
Portugal
Bom Preço/Qualidade
Boa qualidade de imagem com cores realistas sem aumentos de cor como alguns concorrentes que tornam a imagem saturada. Gosto muito do produto e da opção de esconder os cabos todos no pe.
Pontos positivos
Elegancia Qualidade
Pontos negativos
Só tem um HDMI
Esta avaliação foi feita para 322E1C Ecrã LCD Full HD curvo
Date of Use 2020-05-23
Esta avaliação foi feita para 322E1C Ecrã LCD Full HD curvo
Date of Use 2020-05-23
IggyUK
06/04/2023
España
Comprador verificado
I love it
I wasn’t sure about a curved screen but OMG! It’s the best thing I’ve ever done. It’s much easier to look at and it involves you. There’s no going back to normal screens!
Pontos positivos
Everything
Pontos negativos
I don’t know, probably nothing
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 328E1CA Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color
Date of Use 2023-03-06
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 328E1CA Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color
Date of Use 2023-03-06
Tomaquero
31/05/2022
España
Es impresionante
Un cambio brutal, de un monitor de 20” a este de 27” y curvo. Mucha más resolución y tamaño. De momento pocas palabras más, aunque he echado en falta los cables de audio y DisplayPort que no venían en la caja.
Pontos positivos
Para un uso normal es impresionante
Pontos negativos
Falta de cables
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 272E1CA Monitor curvo LCD Full HD
Date of Use 2022-04-30
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 272E1CA Monitor curvo LCD Full HD
Date of Use 2022-04-30
Raio do arco da curvatura do ecrã em mm
A resolução máxima funciona com entradas HDMI ou DP.
Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse
Área NTSC com base no CIE1976
Área sRGB com base no CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Todos os direitos reservados. AMD, o logótipo de seta da AMD, AMD FreeSync™ e as respetivas combinações são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc. Os outros nomes de produtos utilizados nesta publicação servem apenas para fins de identificação e podem ser marcas comerciais das respetivas empresas.
O monitor pode diferir das imagens apresentadas.