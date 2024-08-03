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Imagens vívidas e nítidas que desafiam todos os limites
O monitor Philips de visualização ampla da linha V oferece uma visualização que desafia todos os limites e uma ótima relação qualidade/preço com funcionalidades essenciais. A tecnologia Adaptive-Sync oferece uma apresentação de vídeo fluida. As funcionalidades como a tecnologia antirreflexo, o modo LowBlue e a tecnologia sem cintilação diminuem o cansaço ocular.
Linha V
68,6 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Os ecrãs IPS utilizam uma tecnologia avançada que lhe proporciona ângulos de visualização extra amplos de 178/178 graus, o que permite ver o ecrã a partir de praticamente qualquer ângulo. Ao contrário dos painéis TN padrão, os ecrãs IPS fornecem-lhe imagens incrivelmente nítidas com cores vivas, sendo ideais para fotografias, filmes e navegação na Internet, mas também para aplicações profissionais, que exigem precisão das cores e luminosidade uniforme a todas as alturas.
SmartContrast é uma tecnologia da Philips que analisa os conteúdos que está a visualizar, esta ajusta automaticamente as cores e controla a intensidade da retroiluminação para realçar dinamicamente o contraste para obter as melhores imagens e vídeos digitais ou para jogos onde são apresentados tons escuros. Quando está selecionado o modo de poupança de energia, o contraste é regulado e a retroiluminação é ajustada com precisão para uma apresentação perfeita das aplicações diárias do escritório e para um baixo consumo de energia.
SmartImage é uma tecnologia líder exclusiva da Philips que analisa o conteúdo apresentado no seu ecrã e lhe proporciona um desempenho de apresentação otimizado. Esta interface de fácil utilização permite-lhe selecionar vários modos como Escritório, Fotografia, Filme, Jogo, Economia, etc., para adaptar a aplicação em utilização. Com base na seleção, a tecnologia SmartImage otimiza, de forma dinâmica, o contraste, a saturação da cor e a nitidez das imagens e vídeos para um desempenho de imagem excelente. A opção do modo Economia permite-lhe enormes poupanças de energia. Tudo em tempo real e através de um simples toque num botão!
4.2
de 5
12
Críticas
83%
recomendam este produto
Good speed
03/08/2024
United Kingdom
Comprador verificado
The product has very good features
Excellent plug and play features, software accompanied the monitor making it available on the system with its drivers, low power consumption.
Pontos positivos
Inexpensive, good appearance, comes with drivers, and adaptable connectivity.
Pontos negativos
Not recognisable on system without drivers.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 272V8A LCD monitor
Data de utilização 2022-08-03
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 272V8A LCD monitor
Data de utilização 2022-08-03
FreshMike
01/01/2023
United Kingdom
Excellent Monitor, great Picture Quality ,75Hz
Got it for 85£, which was a bargain for a 75Hz Monitor. Use it without a problem in a multi monitor setup. There is nothing else you can want from monitor like this: IPS Panel, 75Hz, Great picture quality, Gaming response time < 5ms, HDMI, DP, speakers ..
Pontos positivos
- Great Full HD Quality, 3 inputs HDMI, DP, inbuilt speakers, 75Hz
Pontos negativos
Build in speakers are not the best, but they do the job
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 242V8A LCD monitor
Data de utilização 2022-01-01
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 242V8A LCD monitor
Data de utilização 2022-01-01
GGran
14/09/2022
United Kingdom
Comprador verificado
Lovely picture
The size of the monitor was paramount and this one had such a lovely look about it with just a small edging. It is lovely.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 242V8A LCD monitor
Data de utilização 2021-08-14
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 242V8A LCD monitor
Data de utilização 2021-08-14
O logótipo de texto/marca comercial "IPS" e patentes relacionadas com estas tecnologias pertencem aos seus respetivos proprietários.
A resolução máxima funciona com entradas HDMI ou DP.
Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse
O monitor pode diferir das imagens apresentadas.