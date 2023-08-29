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Simplesmente deslumbrante
O monitor linha E de 27" apresenta imagens deslumbrantes e um design elegante para oferecer uma melhoria de estilo ao seu local de trabalho. Experimente imagens Quad HD extremamente nítidas e uma ação fluida com a tecnologia AMD FreeSync.
Linha E
68,6 cm (27")
2560 x 1440 (QHD)
Os ecrãs IPS utilizam uma tecnologia avançada que lhe proporciona ângulos de visualização extra amplos de 178/178 graus, o que permite ver o ecrã a partir de praticamente qualquer ângulo. Ao contrário dos painéis TN padrão, os ecrãs IPS fornecem-lhe imagens incrivelmente nítidas com cores vivas, sendo ideais para fotografias, filmes e navegação na Internet, mas também para aplicações profissionais, que exigem precisão das cores e luminosidade uniforme a todas as alturas.
Os ecrãs Philips apresentam imagens CrystalClear, Quad HD de 2560 x 1440 píxeis. Utilizando painéis de alto desempenho com alta densidade de pixéis e dispondo de fontes com alta largura de banda, estes novos ecrãs darão vida às suas imagens e gráficos. Quer seja um profissional exigente que necessita de informações extremamente detalhadas para soluções de CAD-CAM ou que utiliza aplicações gráficas 3D, ou um génio financeiro a trabalhar em folhas de cálculo enormes, os ecrãs Philips fornecem imagens CrystalClear.
A experiência de jogo não deve ser uma escolha entre jogabilidade com interferências ou fotogramas partidos. Com o novo monitor da Philips, não tem de ser. Obtenha um desempenho fluido e sem artefactos em praticamente todas as taxas de fotogramas com a tecnologia AMD FreeSync™, atualização rápida suave e um tempo de resposta ultra-rápido.
4.1
de 5
28
Críticas
87%
recomendam este produto
Monky007
29/08/2023
España
MUY BUEN MONITOR CALIDAD PRECIO
Le doy 5 estrellas, ya que por el precio es muy buen monitor. Es 2k y en 24¨ 2k es sta muy pero que muy bien para conectar tu ordenador sea PC o Mac. Le quitaria 1 estrella y pondria 4 en vez de 5 por el echo de que no incluye un mando para encenderlo, apagar o configurar tu pantalla, pero es que hay que tener en cuenta su precio y + en oferta como lo conseguí yo. Teniendo eso en cuenta aunque no estaría de + pues acepto no venga con mando pero se agradecería. Si tienes por ejemplo como yo un mac mini o un macbook, pero no te puedes permitir lo que vale una pantalla de las de apple y quieres ahorra dinero para por ejemplo comprar otras cosas accesorios, y no te importa que no sea 4 pero quieres calidad, pues esta es una de las mejores opciones, aunque no la única.
Pontos positivos
Calidad de precio, ya que es 2k y los colores y la pantalla se ven bien. Y tambien mencionar el echo de que casi no tiene marco la pantalla
Pontos negativos
No viene con Mando y el soporte no es ajustable ni en altura ni inclinable.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 245E1S Monitor LCD
Data de utilização 2023-02-28
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 245E1S Monitor LCD
Data de utilização 2023-02-28
Ramon 098765
12/09/2021
España
Comprador verificado
Perfecto
Justo lo que quería a un precio razonable, canto fino.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 275E1S Monitor LCD
Data de utilização 2020-08-12
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 275E1S Monitor LCD
Data de utilização 2020-08-12
mrdc
28/10/2020
España
Buena calidad y resistencia (por ahora)
Se lo recomiendo a todos los que necesiten un monitor con resolución alta.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 245E1S Monitor LCD
Data de utilização 2020-04-28
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 245E1S Monitor LCD
Data de utilização 2020-04-28
O logótipo de texto/marca comercial "IPS" e patentes relacionadas com estas tecnologias pertencem aos seus respetivos proprietários.
A resolução máxima funciona com entradas HDMI ou DP.
Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse
Área NTSC com base no CIE1976
Área sRGB com base no CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Todos os direitos reservados. AMD, o logótipo de seta da AMD, AMD FreeSync™ e as respetivas combinações são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc. Os outros nomes de produtos utilizados nesta publicação servem apenas para fins de identificação e podem ser marcas comerciais das respetivas empresas.
O monitor pode diferir das imagens apresentadas.