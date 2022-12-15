ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Energy Label Europe E
    Fotografia frontal do produto
  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Energy Label Europe E
    Fotografia frontal do produto
  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia alternativa do produto

Descontinuado

Monitor LCD com Ultra Wide-Color

276E9QJAB/00

4.2

| (59) Críticas | 85% recomendam este produto

Cor deslumbrante, design elegante

O monitor da linha E da Philips conta com um design elegante e um desempenho de imagem extraordinário. Um ecrã Full HD de moldura fina com Ultra Wide-Color oferece-lhe imagens verdadeiramente realistas. Desfrute de uma visualização superior num design elegante.

Ver todos os benefícios

Cor deslumbrante, design elegante

  • Linha E

  • 68,6 cm (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Com Ultra Wide-Color, tem uma gama de cores mais alargada, proporcionando uma imagem mais viva

Com Ultra Wide-Color, tem uma gama de cores mais alargada, proporcionando uma imagem mais viva

A tecnologia Ultra Wide-Color proporciona um maior espectro de cores para uma imagem mais brilhante. A gama cromática mais ampla Ultra Wide-Color produz verdes com aspeto mais natural, vermelhos mais vivos e azuis mais profundos. Dê mais vida ao entretenimento multimédia, imagens e até à sua produtividade com cores vivas da tecnologia Ultra Wide-Color.

Tecnologia LED IPS de visualização ampla para exactidão de imagens e cores

Tecnologia LED IPS de visualização ampla para exactidão de imagens e cores

Os ecrãs IPS utilizam uma tecnologia avançada que lhe proporciona ângulos de visualização extra amplos de 178/178 graus, o que permite ver o ecrã a partir de praticamente qualquer ângulo. Ao contrário dos painéis TN padrão, os ecrãs IPS fornecem-lhe imagens incrivelmente nítidas com cores vivas, sendo ideais para fotografias, filmes e navegação na Internet, mas também para aplicações profissionais, que exigem precisão das cores e luminosidade uniforme a todas as alturas.

Ecrã 16:9 Full HD para imagens nítidas e detalhadas

Ecrã 16:9 Full HD para imagens nítidas e detalhadas

A qualidade de imagem é importante. Os ecrãs comuns fornecem qualidade, mas você espera mais. Este ecrã dispõe de uma resolução Full HD melhorada de 1920 x 1080. Com Full HD para detalhes nítidos combinados com uma alta luminosidade, um contraste incrível e cores autênticas para poder esperar uma imagem realista.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.2

de 5

59

Críticas

85%

recomendam este produto

15/12/2022

España

España

Comprador verificado

El equipo funciona magnífico

Funciona muy bien, tiene muy buena visibilidad y no cansa la vista, además tiene muy buen sonido para ser un monitor plano.

Pontos positivos

Cumple muy correctamente lo que se espera de un monitor de estas características.

Pontos negativos

Tarda un poco en encenderse cuando entra en suspensión

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 246E9QJAB Monitor LCD con Ultra Wide-Color

Data de utilização 2022-11-15

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 246E9QJAB Monitor LCD con Ultra Wide-Color

Data de utilização 2022-11-15

17/03/2022

España

España

Comprador verificado

Bueno Bonito y barato

Ha superado las expectativas, tenía en mente otra marca, y en iba oferta me ofrecieron este monitor. Muy contento.

Pontos positivos

Buenos colores, imagen, buen refresco y muy plano

Pontos negativos

De momento nooooo hay

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 246E9QJAB Monitor LCD con Ultra Wide-Color

Data de utilização 2021-11-17

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 246E9QJAB Monitor LCD con Ultra Wide-Color

Data de utilização 2021-11-17

05/01/2020

España

España

Comprador verificado

Me funciona perfectamente.

Lo compre como monitor de mi ordenador de sobremesa, pues el anterior ya tenía sus años y fallaba de cuando en cuando, me decante por este por su apariencia, por el precio y las cualidades que indicaba en la información, desde el principio funciona perfectamente, fácil de manejar y regular, me gusta y espero me dure bastante.

Pontos positivos

Su calidad y precio

Pontos negativos

Por ahora ninguna.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 246E9QJAB Monitor LCD con Ultra Wide-Color

Data de utilização 2018-12-05

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 246E9QJAB Monitor LCD con Ultra Wide-Color

Data de utilização 2018-12-05

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis
Avisos legais

  1. O logótipo de texto/marca comercial "IPS" e patentes relacionadas com estas tecnologias pertencem aos seus respetivos proprietários.

  2. A resolução máxima funciona com entradas HDMI ou DP.

  3. Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse

  4. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Todos os direitos reservados. AMD, o logótipo de seta da AMD, AMD FreeSync™ e as respetivas combinações são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc. Os outros nomes de produtos utilizados nesta publicação servem apenas para fins de identificação e podem ser marcas comerciais das respetivas empresas.

  5. Área NTSC com base no CIE1976

  6. Área sRGB com base no CIE1931

  7. O monitor pode diferir das imagens apresentadas.