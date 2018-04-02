Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
276E9QSB/00
Cor deslumbrante, design elegante
O monitor da linha E da Philips conta com um design elegante e um desempenho de imagem extraordinário. Um ecrã Full HD de moldura fina com Ultra Wide-Color oferece-lhe imagens verdadeiramente realistas. Desfrute de uma visualização superior num design elegante.
Linha E
68,6 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
A tecnologia Ultra Wide-Color proporciona um maior espectro de cores para uma imagem mais brilhante. A gama cromática mais ampla Ultra Wide-Color produz verdes com aspeto mais natural, vermelhos mais vivos e azuis mais profundos. Dê mais vida ao entretenimento multimédia, imagens e até à sua produtividade com cores vivas da tecnologia Ultra Wide-Color.
Os ecrãs IPS utilizam uma tecnologia avançada que lhe proporciona ângulos de visualização extra amplos de 178/178 graus, o que permite ver o ecrã a partir de praticamente qualquer ângulo. Ao contrário dos painéis TN padrão, os ecrãs IPS fornecem-lhe imagens incrivelmente nítidas com cores vivas, sendo ideais para fotografias, filmes e navegação na Internet, mas também para aplicações profissionais, que exigem precisão das cores e luminosidade uniforme a todas as alturas.
A qualidade de imagem é importante. Os ecrãs comuns fornecem qualidade, mas você espera mais. Este ecrã dispõe de uma resolução Full HD melhorada de 1920 x 1080. Com Full HD para detalhes nítidos combinados com uma alta luminosidade, um contraste incrível e cores autênticas para poder esperar uma imagem realista.
Críticas
O logótipo de texto/marca comercial "IPS" e patentes relacionadas com estas tecnologias pertencem aos seus respetivos proprietários.
Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse
Área NTSC com base no CIE1976
Área sRGB com base no CIE1931
O monitor pode diferir das imagens apresentadas.