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Descontinuado

Monitor LCD com Ultra Wide-Color

276E9QSB/00

Cor deslumbrante, design elegante

O monitor da linha E da Philips conta com um design elegante e um desempenho de imagem extraordinário. Um ecrã Full HD de moldura fina com Ultra Wide-Color oferece-lhe imagens verdadeiramente realistas. Desfrute de uma visualização superior num design elegante.

Ver todos os benefícios

Cor deslumbrante, design elegante

  • Linha E

  • 68,6 cm (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Com Ultra Wide-Color, tem uma gama de cores mais alargada, proporcionando uma imagem mais viva

Com Ultra Wide-Color, tem uma gama de cores mais alargada, proporcionando uma imagem mais viva

A tecnologia Ultra Wide-Color proporciona um maior espectro de cores para uma imagem mais brilhante. A gama cromática mais ampla Ultra Wide-Color produz verdes com aspeto mais natural, vermelhos mais vivos e azuis mais profundos. Dê mais vida ao entretenimento multimédia, imagens e até à sua produtividade com cores vivas da tecnologia Ultra Wide-Color.

Tecnologia LED IPS de visualização ampla para exactidão de imagens e cores

Tecnologia LED IPS de visualização ampla para exactidão de imagens e cores

Os ecrãs IPS utilizam uma tecnologia avançada que lhe proporciona ângulos de visualização extra amplos de 178/178 graus, o que permite ver o ecrã a partir de praticamente qualquer ângulo. Ao contrário dos painéis TN padrão, os ecrãs IPS fornecem-lhe imagens incrivelmente nítidas com cores vivas, sendo ideais para fotografias, filmes e navegação na Internet, mas também para aplicações profissionais, que exigem precisão das cores e luminosidade uniforme a todas as alturas.

Ecrã 16:9 Full HD para imagens nítidas e detalhadas

Ecrã 16:9 Full HD para imagens nítidas e detalhadas

A qualidade de imagem é importante. Os ecrãs comuns fornecem qualidade, mas você espera mais. Este ecrã dispõe de uma resolução Full HD melhorada de 1920 x 1080. Com Full HD para detalhes nítidos combinados com uma alta luminosidade, um contraste incrível e cores autênticas para poder esperar uma imagem realista.

Especificações técnicas

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Críticas

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Avisos legais

  1. O logótipo de texto/marca comercial "IPS" e patentes relacionadas com estas tecnologias pertencem aos seus respetivos proprietários.

  2. Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse

  3. Área NTSC com base no CIE1976

  4. Área sRGB com base no CIE1931

  5. O monitor pode diferir das imagens apresentadas.