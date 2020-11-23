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Simplesmente deslumbrante
O monitor da linha E de 27" apresenta imagens deslumbrantes e um design elegante para oferecer uma melhoria de estilo ao seu local de trabalho. A resolução 4K UHD extremamente nítida com ângulo de visualização amplo proporciona a mesma nitidez superior e as mesmas imagens realistas a partir de qualquer ângulo de visualização frontal.
Linha E
68,6 cm (27")
3840 x 2160 (4K UHD)
O DisplayPort é uma ligação digital entre o PC e o monitor, sem necessidade de conversões. Com capacidades superiores ao padrão DVI, é totalmente capaz de suportar até 15 metros de cabo e 10,8 Gbps/seg. de transferência de dados. Com este alto desempenho e sem atrasos, obtém as imagens e as taxas de atualização mais rápidas - tornando o DisplayPort na melhor escolha tanto para utilizar no escritório, como em casa, mas também para jogos e filmes exigentes, para a edição de vídeos e muito mais. Este também tem em consideração a interoperabilidade através da utilização de vários adaptadores.
Um par de colunas estéreo de alta qualidade incorporado num dispositivo de visualização. Podem ser visíveis na projeção frontal ou invisíveis na projeção inferior, superior, posterior, etc., dependendo do modelo e do design.
4.5
de 5
61
Críticas
93%
recomendam este produto
Medi4tico
23/11/2020
Portugal
Bom Preço/Qualidade
Boa qualidade de imagem com cores realistas sem aumentos de cor como alguns concorrentes que tornam a imagem saturada. Gosto muito do produto e da opção de esconder os cabos todos no pe.
Pontos positivos
Elegancia Qualidade
Pontos negativos
Só tem um HDMI
Esta avaliação foi feita para 322E1C Ecrã LCD Full HD curvo
Data de utilização 2020-05-23
Esta avaliação foi feita para 322E1C Ecrã LCD Full HD curvo
Data de utilização 2020-05-23
IggyUK
06/04/2023
España
Comprador verificado
I love it
I wasn’t sure about a curved screen but OMG! It’s the best thing I’ve ever done. It’s much easier to look at and it involves you. There’s no going back to normal screens!
Pontos positivos
Everything
Pontos negativos
I don’t know, probably nothing
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 328E1CA Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color
Data de utilização 2023-03-06
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 328E1CA Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color
Data de utilização 2023-03-06
Tomaquero
31/05/2022
España
Es impresionante
Un cambio brutal, de un monitor de 20” a este de 27” y curvo. Mucha más resolución y tamaño. De momento pocas palabras más, aunque he echado en falta los cables de audio y DisplayPort que no venían en la caja.
Pontos positivos
Para un uso normal es impresionante
Pontos negativos
Falta de cables
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 272E1CA Monitor curvo LCD Full HD
Data de utilização 2022-04-30
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 272E1CA Monitor curvo LCD Full HD
Data de utilização 2022-04-30
O logótipo de texto/marca comercial "IPS" e patentes relacionadas com estas tecnologias pertencem aos seus respetivos proprietários.
A resolução máxima funciona com entradas HDMI ou DP.
Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse
NTSC, DPI-P3, Área Adobe RGB com base no CIE1976
Área sRGB com base no CIE1931
O monitor pode diferir das imagens apresentadas.