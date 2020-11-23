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Monitor LCD 4K Ultra HD

278E1A/00

4.5

| (61) Críticas | 93% recomendam este produto

Simplesmente deslumbrante

O monitor da linha E de 27" apresenta imagens deslumbrantes e um design elegante para oferecer uma melhoria de estilo ao seu local de trabalho. A resolução 4K UHD extremamente nítida com ângulo de visualização amplo proporciona a mesma nitidez superior e as mesmas imagens realistas a partir de qualquer ângulo de visualização frontal.

Ver todos os benefícios

Simplesmente deslumbrante

  • Linha E

  • 68,6 cm (27")

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Baixo consumo de energia poupança na eletricidade

Ligação DisplayPort para o máximo de recursos visuais

O DisplayPort é uma ligação digital entre o PC e o monitor, sem necessidade de conversões. Com capacidades superiores ao padrão DVI, é totalmente capaz de suportar até 15 metros de cabo e 10,8 Gbps/seg. de transferência de dados. Com este alto desempenho e sem atrasos, obtém as imagens e as taxas de atualização mais rápidas - tornando o DisplayPort na melhor escolha tanto para utilizar no escritório, como em casa, mas também para jogos e filmes exigentes, para a edição de vídeos e muito mais. Este também tem em consideração a interoperabilidade através da utilização de vários adaptadores.

Colunas estéreo incorporadas para conteúdo multimédia

Um par de colunas estéreo de alta qualidade incorporado num dispositivo de visualização. Podem ser visíveis na projeção frontal ou invisíveis na projeção inferior, superior, posterior, etc., dependendo do modelo e do design.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.5

de 5

61

Críticas

93%

recomendam este produto

23/11/2020

Portugal

Portugal

Bom Preço/Qualidade

Boa qualidade de imagem com cores realistas sem aumentos de cor como alguns concorrentes que tornam a imagem saturada. Gosto muito do produto e da opção de esconder os cabos todos no pe.

Pontos positivos

Elegancia Qualidade

Pontos negativos

Só tem um HDMI

Esta avaliação foi feita para 322E1C Ecrã LCD Full HD curvo

Data de utilização 2020-05-23

Esta avaliação foi feita para 322E1C Ecrã LCD Full HD curvo

Data de utilização 2020-05-23

06/04/2023

España

España

Comprador verificado

I love it

I wasn’t sure about a curved screen but OMG! It’s the best thing I’ve ever done. It’s much easier to look at and it involves you. There’s no going back to normal screens!

Pontos positivos

Everything

Pontos negativos

I don’t know, probably nothing

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 328E1CA Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color

Data de utilização 2023-03-06

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 328E1CA Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color

Data de utilização 2023-03-06

31/05/2022

España

España

Es impresionante

Un cambio brutal, de un monitor de 20” a este de 27” y curvo. Mucha más resolución y tamaño. De momento pocas palabras más, aunque he echado en falta los cables de audio y DisplayPort que no venían en la caja.

Pontos positivos

Para un uso normal es impresionante

Pontos negativos

Falta de cables

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 272E1CA Monitor curvo LCD Full HD

Data de utilização 2022-04-30

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 272E1CA Monitor curvo LCD Full HD

Data de utilização 2022-04-30

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Avisos legais

  1. O logótipo de texto/marca comercial "IPS" e patentes relacionadas com estas tecnologias pertencem aos seus respetivos proprietários.

  2. A resolução máxima funciona com entradas HDMI ou DP.

  3. Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse

  4. NTSC, DPI-P3, Área Adobe RGB com base no CIE1976

  5. Área sRGB com base no CIE1931

  6. O monitor pode diferir das imagens apresentadas.