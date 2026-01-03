Taxas de atualização de 170Hz para imagens brilhantes e extremamente fluidas

Participa em jogos intensos e competitivos. Exige um monitor com imagens extremamente fluidas e sem atrasos. Este monitor Philips redesenha a imagem no ecrã até 170 vezes por segundo, sendo efetivamente mais rápido do que um monitor convencional. Uma taxa de fotogramas inferior pode fazer com que os inimigos pareçam saltar de um ponto para outro no ecrã, tornando-os alvos difíceis de atingir. Com uma taxa de fotogramas de 170Hz, obtém no ecrã aquelas imagens cruciais em falta, que mostram o movimento dos inimigos com extrema fluidez, para que possa apontar facilmente. Com um atraso de entrada ultrabaixo e sem cortes na imagem, este monitor Philips é o seu parceiro perfeito para jogos