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27M2N3500NF/00
Alargue os seus horizontes nos jogos
Este monitor IPS Evnia de 27 polegadas proporciona imagens nítidas nos jogos. Com a sua taxa de atualização de 170Hz e Smart MBR de 0.5ms, pode contar com imagens nítidas e uma experiência de jogo completa e de alta qualidade.
Evnia 3000
27" (68.5cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
Participa em jogos intensos e competitivos. Exige um monitor com imagens extremamente fluidas e sem atrasos. Este monitor Philips redesenha a imagem no ecrã até 170 vezes por segundo, sendo efetivamente mais rápido do que um monitor convencional. Uma taxa de fotogramas inferior pode fazer com que os inimigos pareçam saltar de um ponto para outro no ecrã, tornando-os alvos difíceis de atingir. Com uma taxa de fotogramas de 170Hz, obtém no ecrã aquelas imagens cruciais em falta, que mostram o movimento dos inimigos com extrema fluidez, para que possa apontar facilmente. Com um atraso de entrada ultrabaixo e sem cortes na imagem, este monitor Philips é o seu parceiro perfeito para jogos
O atraso de entrada é o período de tempo que decorre entre a realização de uma ação com dispositivos ligados e a visualização do resultado no ecrã. Um baixo atraso de entrada reduz o tempo entre a introdução de um comando nos seus dispositivos e a respetiva apresentação no monitor, melhorando significativamente a experiência em videojogos dependentes de reflexos rápidos, o que é particularmente importante para quem joga títulos competitivos e de ritmo acelerado.
Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
Críticas
Para obter o melhor desempenho, certifique-se sempre de que a sua placa gráfica consegue alcançar a resolução e a taxa de atualização máximas deste monitor Philips.
Valor do tempo de resposta igual ao SmartResponse
Cobertura de Adobe RGB e DCI-P3 baseada no CIE1976, área sRGB baseada no CIE1931 e área NTSC baseada no CIE1976.
O Smart MBR permite ajustar o brilho para reduzir a desfocagem, pelo que não é possível ajustar o brilho enquanto o Smart MBR estiver ativado. Para reduzir a desfocagem de movimento, a retroiluminação LED pisca em sincronia com a atualização do ecrã, o que poderá causar uma alteração percetível do brilho
O Smart MBR é um modo otimizado para jogos. A ativação do Smart MBR poderá causar uma cintilação percetível do ecrã. Recomenda-se que o desative quando não estiver a utilizar a função de jogos
Este monitor procura promover a sustentabilidade: a estrutura do monitor é composta por 85% de plástico reciclado pós-consumo.
Os produtos e acessórios indicados neste folheto poderão variar consoante o país e a região.
O monitor poderá ter um aspeto diferente do apresentado nas imagens das funcionalidades.