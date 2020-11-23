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  • Simplesmente envolvente
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Monitor LCD curvo com Ultra Wide-Color

325E1C/00

4.5

| (61) Críticas | 93% recomendam este produto

Simplesmente envolvente

O ecrã linha E curvo de 32" oferece uma experiência verdadeiramente envolvente num design elegante. A resolução QHD extremamente nítida com as tecnologias Ultra Wide-Color e AMD FreeSync dá vida às suas imagens!

Ver todos os benefícios

Simplesmente envolvente

  • Linha E

  • 32 (31,5"/80 cm diag.)

  • 2560 x 1440 (QHD)

O ecrã VA apresenta imagens extraordinárias com ângulos de visualização amplos

O ecrã LED VA da Philips utiliza uma tecnologia avançada de alinhamento vertical multi-domínio que proporciona relações de contraste com estática extremamente elevada para imagens muito vívidas e brilhantes. Para além de apresentar as aplicações padrão para escritório com facilidade, é particularmente apropriado para ver fotografias, navegar na Internet, ver filmes, jogar e apresentar aplicações gráficas exigentes. A sua tecnologia de gestão otimizada de píxeis permite-lhe um ângulo de visualização extra amplo de 178/178 graus, resultando em imagens mais nítidas.

A arrumação de cabos reduz a confusão de cabos para proporcionar um espaço de trabalho organizado

Para um espaço de trabalho mais arrumado, este monitor dispõe de uma solução elegante para a arrumação de cabos. Não é necessário juntar cabos com braçadeiras adicionais. Uma ranhura alongada oferece armazenamento oculto para cabos. Oculta cabos e fica bem na maioria dos ambientes, especialmente num espaço pequeno ou numa secretária que fica virada para uma parede ou janela. Este design elimina a confusão dos cabos para garantir uma secretária mais organizada.

Menos cansaço ocular com tecnologia sem cintilação

Devido à forma como o brilho é controlado nos ecrãs com retroiluminação LED, alguns utilizadores experienciam cintilação nos seus ecrãs, o que provoca cansaço ocular. A tecnologia sem cintilação da Philips aplica uma nova solução para regular o brilho e reduzir a cintilação para uma visualização mais confortável.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.5

de 5

61

Críticas

93%

recomendam este produto

23/11/2020

Portugal

Portugal

Bom Preço/Qualidade

Boa qualidade de imagem com cores realistas sem aumentos de cor como alguns concorrentes que tornam a imagem saturada. Gosto muito do produto e da opção de esconder os cabos todos no pe.

Pontos positivos

Elegancia Qualidade

Pontos negativos

Só tem um HDMI

Esta avaliação foi feita para 322E1C Ecrã LCD Full HD curvo

Date of Use 2020-05-23

Esta avaliação foi feita para 322E1C Ecrã LCD Full HD curvo

Date of Use 2020-05-23

06/04/2023

España

España

Comprador verificado

I love it

I wasn’t sure about a curved screen but OMG! It’s the best thing I’ve ever done. It’s much easier to look at and it involves you. There’s no going back to normal screens!

Pontos positivos

Everything

Pontos negativos

I don’t know, probably nothing

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 328E1CA Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color

Date of Use 2023-03-06

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 328E1CA Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color

Date of Use 2023-03-06

31/05/2022

España

España

Es impresionante

Un cambio brutal, de un monitor de 20” a este de 27” y curvo. Mucha más resolución y tamaño. De momento pocas palabras más, aunque he echado en falta los cables de audio y DisplayPort que no venían en la caja.

Pontos positivos

Para un uso normal es impresionante

Pontos negativos

Falta de cables

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 272E1CA Monitor curvo LCD Full HD

Date of Use 2022-04-30

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 272E1CA Monitor curvo LCD Full HD

Date of Use 2022-04-30

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Avisos legais

  1. Raio do arco da curvatura do ecrã em mm

  2. A resolução máxima funciona com entradas HDMI ou DP.

  3. Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse

  4. Área NTSC com base no CIE1976

  5. Área sRGB com base no CIE1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Todos os direitos reservados. AMD, o logótipo de seta da AMD, AMD FreeSync™ e as respetivas combinações são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc. Os outros nomes de produtos utilizados nesta publicação servem apenas para fins de identificação e podem ser marcas comerciais das respetivas empresas.

  7. O monitor pode diferir das imagens apresentadas.