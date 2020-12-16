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326M6VJRMB/00
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O ecrã Momentum 4K UHD com Ambiglow apresenta um novo nível de imersão. As imagens de ação rápida são perfeitas graças à tecnologia Adaptive-Sync e a um atraso de entrada baixo. O DisplayHDR 600 oferece uma qualidade de imagem extremamente nítida e vibrante que o irá envolver no momento.
Momentum
32 (31,5"/80 cm diag.)
3840 x 2160 (4K UHD)
Estes ecrãs da Philips utilizam painéis de alto desempenho para fornecer imagens UltraClear com resolução 4K UHD (3840 x 2160). Quer seja um profissional exigente que necessita de imagens extremamente detalhadas para soluções de CAD ou que utiliza aplicações gráficas 3D, ou um génio financeiro a trabalhar em folhas de cálculo enormes, os ecrãs Philips darão vida às suas imagens e gráficos.
O DisplayHDR 600 com certificação VESA proporciona uma experiência visual totalmente diferente. Ao contrário de outros ecrãs "compatíveis com HDR", o verdadeiro DisplayHDR 600 produz uma luminosidade, contraste e cores impressionantes. Com a ajuda da regulação da intensidade de luz local e a luminosidade elevada até 600 cd/m², as imagens ganham vida com destaques consideráveis que apresentam pretos mais profundos e com mais nuances. É reproduzida uma paleta mais completa de novas cores ricas, oferecendo uma experiência visual que cativa os seus sentidos.
A tecnologia Ultra Wide-Color proporciona um maior espectro de cores para uma imagem mais brilhante. A gama cromática mais ampla Ultra Wide-Color produz verdes com aspeto mais natural, vermelhos mais vivos e azuis mais profundos. Dê mais vida ao entretenimento multimédia, imagens e até à sua produtividade com cores vivas da tecnologia Ultra Wide-Color.
3.9
de 5
7
Críticas
83%
recomendam este produto
MRa311
16/12/2020
Deutschland
Comprador verificado
Bildqualität und Desigfn
Einfache Installation und Bedienung. Schlichtes schönes Design. Bildqualität sehr gut - Erwartung voll erfüllt.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow
Data de utilização 2019-11-16
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow
Data de utilização 2019-11-16
hgjhbu
08/10/2020
Deutschland
supper Bild
grosses Bildschirm, hochauflösende Darstellung, 4K,
Pontos positivos
klasse Bilddarstellung
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Esta avaliação foi feita para Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow
Data de utilização 2020-09-08
Sim, recomendo este produto
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Data de utilização 2020-09-08
Hej Hej
16/02/2020
Sverige
Bästa 32" konsolskärmen
Klockren till Xbox X, perfekt storlek för att ha stående på ett databord.
Pontos positivos
Freesync, lågresponstid, bra färger
Pontos negativos
EJ Dolby Vison
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Esta avaliação foi feita para Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR-skärm med Ambiglow
Data de utilização 2019-08-16
Sim, recomendo este produto
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Data de utilização 2019-08-16
Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse
BT. 709/Cobertura DCI-PE com base no CIE1976
Área NTSC com base no CIE1976
Área sRGB com base no CIE1931
Carregamento rápido em conformidade com a norma USB BC 1.2
O monitor pode diferir das imagens apresentadas.