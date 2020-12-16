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Gaming MonitorEcrã 4K HDR com Ambiglow

326M6VJRMB/00

3.9

| (7) Críticas | 83% recomendam este produto

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O ecrã Momentum 4K UHD com Ambiglow apresenta um novo nível de imersão. As imagens de ação rápida são perfeitas graças à tecnologia Adaptive-Sync e a um atraso de entrada baixo. O DisplayHDR 600 oferece uma qualidade de imagem extremamente nítida e vibrante que o irá envolver no momento.

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  • Momentum

  • 32 (31,5"/80 cm diag.)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Resolução 4K UHD UltraClear (3840x2160) para maior precisão

Resolução 4K UHD UltraClear (3840x2160) para maior precisão

Estes ecrãs da Philips utilizam painéis de alto desempenho para fornecer imagens UltraClear com resolução 4K UHD (3840 x 2160). Quer seja um profissional exigente que necessita de imagens extremamente detalhadas para soluções de CAD ou que utiliza aplicações gráficas 3D, ou um génio financeiro a trabalhar em folhas de cálculo enormes, os ecrãs Philips darão vida às suas imagens e gráficos.

DisplayHDR 600 para destaques visuais excelentes

DisplayHDR 600 para destaques visuais excelentes

O DisplayHDR 600 com certificação VESA proporciona uma experiência visual totalmente diferente. Ao contrário de outros ecrãs "compatíveis com HDR", o verdadeiro DisplayHDR 600 produz uma luminosidade, contraste e cores impressionantes. Com a ajuda da regulação da intensidade de luz local e a luminosidade elevada até 600 cd/m², as imagens ganham vida com destaques consideráveis que apresentam pretos mais profundos e com mais nuances. É reproduzida uma paleta mais completa de novas cores ricas, oferecendo uma experiência visual que cativa os seus sentidos.

Com Ultra Wide-Color, tem uma gama de cores mais alargada, proporcionando uma imagem mais viva

Com Ultra Wide-Color, tem uma gama de cores mais alargada, proporcionando uma imagem mais viva

A tecnologia Ultra Wide-Color proporciona um maior espectro de cores para uma imagem mais brilhante. A gama cromática mais ampla Ultra Wide-Color produz verdes com aspeto mais natural, vermelhos mais vivos e azuis mais profundos. Dê mais vida ao entretenimento multimédia, imagens e até à sua produtividade com cores vivas da tecnologia Ultra Wide-Color.

Especificações técnicas

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Críticas

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3.9

de 5

7

Críticas

83%

recomendam este produto

2

16/12/2020

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Bildqualität und Desigfn

Einfache Installation und Bedienung. Schlichtes schönes Design. Bildqualität sehr gut - Erwartung voll erfüllt.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Data de utilização 2019-11-16

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Data de utilização 2019-11-16

08/10/2020

Deutschland

Deutschland

supper Bild

grosses Bildschirm, hochauflösende Darstellung, 4K,

Pontos positivos

klasse Bilddarstellung

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Data de utilização 2020-09-08

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Data de utilização 2020-09-08

16/02/2020

Sverige

Sverige

Bästa 32" konsolskärmen

Klockren till Xbox X, perfekt storlek för att ha stående på ett databord.

Pontos positivos

Freesync, lågresponstid, bra färger

Pontos negativos

EJ Dolby Vison

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR-skärm med Ambiglow

Data de utilização 2019-08-16

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR-skärm med Ambiglow

Data de utilização 2019-08-16

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Avisos legais

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  3. Área NTSC com base no CIE1976

  4. Área sRGB com base no CIE1931

  5. Carregamento rápido em conformidade com a norma USB BC 1.2

  6. O monitor pode diferir das imagens apresentadas.