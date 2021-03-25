Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
32PFS5603/12
Televisor LED ultrafino Full HD
Desfrute do design simples e minimalista deste televisor Philips 5600 branco. A sua elegância adequa-se perfeitamente à decoração do seu lar. Com uma qualidade de imagem Full HD, este televisor é uma escolha ideal para quem procura simplicidade.
80 cm (32")
Índice de desempenho da imagem 200
FHD
Pixel Plus HD
Partilhe a diversão. Ligue a sua unidade de memória USB, câmara digital, leitor mp3 ou outro dispositivo multimédia à porta USB na parte lateral do seu televisor para desfrutar de fotografias, vídeos e música utilizando o prático navegador de conteúdos no ecrã.
Evite confusões de cabos com um cabo HDMI único para transportar sinais de imagem e áudio dos seus dispositivos para o seu televisor. O HDMI utiliza sinais não comprimidos, garantindo a qualidade mais elevada desde a fonte até ao ecrã. Juntamente com o Philips EasyLink, necessitará apenas de um telecomando para efetuar a maioria das operações no seu televisor, DVD, Blu-ray, set top box ou sistema de cinema em casa.
A qualidade de imagem é importante. Os televisores HD comuns fornecem uma boa qualidade, mas deseja algo mais. Imagine detalhes nítidos combinados com alta luminosidade, contraste incrível e cores autênticas para uma imagem realista.
3.7
de 5
106
Críticas
ISVAGO
25/03/2021
España
Comprador verificado
EL PRODUCTO TIENE UNA CALIDAD MUY BUENA DE IMAGEN
EL UNICO PUNTO QUE NO ME GUSTA ES QUE CUANDO APAGAS EL TELEVISOR, SIEMPRE QUEDA ENCENDIDO EL PILOTO LED EN ROJO, CON LO CUAL CONSUMES ELECTRICIDAD INNECESARIAMENTE
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 5600 series 32PFS5603 Televisor LED Full HD ultraplano
Data de utilização 2020-02-25
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 5600 series 32PFS5603 Televisor LED Full HD ultraplano
Data de utilização 2020-02-25
Jose Antonio 1959
13/02/2021
España
Comprador verificado
Buen televisor
He obtenido este televisor por su calidad de imagen
Pontos positivos
Su color y lo bien que se ve
Pontos negativos
Nada
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 5600 series 32PFS5603 Televisor LED Full HD ultraplano
Data de utilização 2020-02-13
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 5600 series 32PFS5603 Televisor LED Full HD ultraplano
Data de utilização 2020-02-13
RAFAEL48
05/11/2018
España
BUENA RELACION CALIDAD PRECIO
LLEVO UNA SEMANA CON EL Y EL RESULTADO ES MAGNIFICO Y LO UTILIZO COMO MONITOR DE MI MAC MINI. AHORA TENGO QUE VER LA FORMA DE ORDENAR LOS CANALES DE TV. LA INSTALACIÓN ES MUY SENCILLA AL ENCENDERLO POR PRIMERA VEZ TE VA INDICANDO PASO A PASO LA INSTALACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO,
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 5600 series 24PFS5603 Televisor LED Full HD ultraplano
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 5600 series 24PFS5603 Televisor LED Full HD ultraplano
Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação.
O EPG e visibilidade atual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efetivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.
O televisor suporta a receção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista atualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
(Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.
Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da diretiva RoHS.