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Descontinuado

4000 seriesTelevisor LED

32PHK4009/12

5

| (1) Avaliaç. | 100% recomendam este produto

Televisor LED

Todos os membros da sua família irão desfrutar da imagem nítida e cristalina do televisor LED da série 4100 da Philips. O design minimalista, as imagens vivas e o óptimo som tornam este televisor perfeito para qualquer divisão da sua casa.

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TV brand claim gold

99,91% das pessoas que experimentam a Ambilight TV nunca mais a querem devolver. 1

Com Digital Crystal Clear

Televisor LED

  • 81 cm (32")

  • Televisor LED

  • DVB-T/C/S/S2

PMR de 100 Hz para imagens em movimento fluidas

PMR de 100 Hz para imagens em movimento fluidas

Nada bate a subida de adrenalina dos jogos, dos eventos desportivos de ritmo rápido ou dos filmes de acção. É por esse motivo que este televisor Philips possui um Perfect Motion Rate de 100 Hz; assim pode desfrutar de imagens em movimento fluidas. Apesar de a sua pulsação ficar irregular, a imagem que vê no ecrã deve manter-se uniforme.

Duas entradas HDMI e EasyLink para conectividade integrada

Evite confusões de cabos com um cabo HDMI único para transportar sinais de imagem e áudio dos seus dispositivos para o seu televisor. O HDMI utiliza sinais não comprimidos, garantindo a qualidade mais elevada desde a fonte até ao ecrã. Juntamente com o Philips EasyLink, necessitará apenas de um telecomando para efetuar a maioria das operações no seu televisor, DVD, Blu-ray, set top box ou sistema de cinema em casa.

Digital Crystal Clear: precisão que vai querer partilhar

Para imagens naturais de qualquer fonte, a Philips criou o Digital Crystal Clear. Porque quer esteja a ver a sua novela favorita, as notícias ou esteja a assistir a um vídeo com os amigos, poderá desfrutar de todos os conteúdos com contraste, cor e nitidez ideias.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

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recomendam este produto

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24/07/2015

België

België

téléviseur avec une bonne qualité d'image et son de qualité et rapide et fluide sur internet.

Navigation rapide sur internet via wifi, nombreuses applications disponibles Utilisation simple, menu de réglage facile d'utilisation et design bien conçu.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 4000 series 32PHK4009 Téléviseur LED

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Avisos legais

  1. Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação. 

  1. Actualização de software necessária para a Pause TV e gravação USB. Para mais detalhes sobre a actualização de software, visite www.philips.com/TV e clique na assistência.

  2. Gravação USB apenas para canais digitais, as gravações podem ser limitadas pela emissão de protecções contra cópia (CI+). Podem aplicar-se restrições relativamente aos países e canais.

  3. O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista actualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.

  4. Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.

  5. O EPG e visibilidade actual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.

  6. (Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.