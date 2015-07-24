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Descontinuado
32PHK4009/12
Televisor LED
Todos os membros da sua família irão desfrutar da imagem nítida e cristalina do televisor LED da série 4100 da Philips. O design minimalista, as imagens vivas e o óptimo som tornam este televisor perfeito para qualquer divisão da sua casa.
81 cm (32")
Televisor LED
DVB-T/C/S/S2
Nada bate a subida de adrenalina dos jogos, dos eventos desportivos de ritmo rápido ou dos filmes de acção. É por esse motivo que este televisor Philips possui um Perfect Motion Rate de 100 Hz; assim pode desfrutar de imagens em movimento fluidas. Apesar de a sua pulsação ficar irregular, a imagem que vê no ecrã deve manter-se uniforme.
Evite confusões de cabos com um cabo HDMI único para transportar sinais de imagem e áudio dos seus dispositivos para o seu televisor. O HDMI utiliza sinais não comprimidos, garantindo a qualidade mais elevada desde a fonte até ao ecrã. Juntamente com o Philips EasyLink, necessitará apenas de um telecomando para efetuar a maioria das operações no seu televisor, DVD, Blu-ray, set top box ou sistema de cinema em casa.
Para imagens naturais de qualquer fonte, a Philips criou o Digital Crystal Clear. Porque quer esteja a ver a sua novela favorita, as notícias ou esteja a assistir a um vídeo com os amigos, poderá desfrutar de todos os conteúdos com contraste, cor e nitidez ideias.
5.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
Steven
24/07/2015
België
téléviseur avec une bonne qualité d'image et son de qualité et rapide et fluide sur internet.
Navigation rapide sur internet via wifi, nombreuses applications disponibles Utilisation simple, menu de réglage facile d'utilisation et design bien conçu.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 4000 series 32PHK4009 Téléviseur LED
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 4000 series 32PHK4009 Téléviseur LED
Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação.
Actualização de software necessária para a Pause TV e gravação USB. Para mais detalhes sobre a actualização de software, visite www.philips.com/TV e clique na assistência.
Gravação USB apenas para canais digitais, as gravações podem ser limitadas pela emissão de protecções contra cópia (CI+). Podem aplicar-se restrições relativamente aos países e canais.
O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista actualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.
O EPG e visibilidade actual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
(Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.