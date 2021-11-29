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MonitorMonitor LCD UltraWide curvo com USB-C

346P1CRH/00

3.7

| (30) Críticas

Domine todas as tarefas com uma visualização panorâmica nítida

O ecrã WQHD Philips Brilliance curvo com DisplayHDR 400 produz imagens nítidas e deslumbrantes. A ligação USB-C e a webcam retrátil segura com Windows Hello aumentam a sua produtividade.

Ver todos os benefícios

Domine todas as tarefas com uma visualização panorâmica nítida

  • Linha P

  • 34" (86,36 cm)

  • 3440 x 1440 (WQHD)

Imagens CrystalClear com UltraWide QHD de 3440 x 1440 píxeis

Imagens CrystalClear com UltraWide QHD de 3440 x 1440 píxeis

Estes ecrãs da Philips apresentam imagens CrystalClear UltraWide Quad HD de 3440 x 1440 píxeis. Utilizando painéis de alto desempenho com alta densidade de pixéis, ângulos de visualização amplos de 178/178, estes novos ecrãs darão vida às suas imagens e gráficos. O formato 21:9 UltraWide permite maior produtividade com mais espaço para comparações lado a lado e colunas de folhas de cálculo mais visíveis. Quer seja um profissional exigente que necessita de informações extremamente detalhadas para soluções de CAD-CAM ou um génio financeiro a trabalhar em folhas de cálculo enormes, os ecrãs Philips fornecem imagens CrystalClear.

A MultiView permite ligação e visualização duplas em simultâneo

A MultiView permite ligação e visualização duplas em simultâneo

Com o ecrã MultiView de resolução ultra elevada Philips MultiView, agora pode entrar num mundo de conetividade. A MultiView permite ligação e visualização duplas ativas para poder trabalhar com vários dispositivos, como PC e computador portátil em simultâneo, possibilitando a execução complexa de múltiplas tarefas.

Estação de base USB-C integrada

Estação de base USB-C integrada

Este ecrã da Philips inclui uma estação de base USB Type-C integrada com alimentação. O conetor USB-C elegante e reversível permite uma ligação simples de um só cabo. Torne tudo mais simples ligando todos os seus periféricos, como o rato, o teclado e o seu cabo Ethernet RJ-45, à estação de base do monitor. Basta ligar o seu computador portátil a este monitor com um único cabo USB-C para ver vídeos de alta resolução e transferir dados a velocidades extremamente elevadas, enquanto liga e recarrega o seu computador portátil.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.7

de 5

30

Críticas

29/11/2021

España

España

Comprador verificado

Excelente monitor.

Excelente monitor. Características técnicas muy buenas. Casi un monitor profesional.

Pontos positivos

Tecnología

Pontos negativos

Precio y altavoces no estéreos.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Monitor 346P1CRH Monitor LCD UltraWide curvo con USB-C

Data de utilização 2021-05-29

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Monitor 346P1CRH Monitor LCD UltraWide curvo con USB-C

Data de utilização 2021-05-29

24/02/2023

United Kingdom

United Kingdom

A Brilliant Productivity Monitor

I was looking for a monitor to link up with my Macbook Pro M1 and I came across the Philips 346P1CRH. This Monitor has increased my productivity no end and I highly recommend it. The USB-C Docking and PowerSensor features make this a great monitor, having to use just the one cable and if I step away from my deck it saves power.

Pontos positivos

USB-C Docking One Cable Power/Display and PowerSensor. The Stand is excellent too.....

Pontos negativos

None

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Monitor 346P1CRH Curved UltraWide LCD Monitor with USB-C

Data de utilização 2022-01-24

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Monitor 346P1CRH Curved UltraWide LCD Monitor with USB-C

Data de utilização 2022-01-24

16/11/2022

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Excellent screen, superb image quality & features

The screen is nice and elegant. The quality of the images and their tuning possibilities are excellent. Easy On Screen Display. Good camera, acceptable speakers. I recommend it to everybody also because its price is not low but it is reasonable for the quality of the screen.

Pontos positivos

Images quality, features, ODS

Pontos negativos

none

Esta avaliação foi feita para Monitor 346P1CRH Curved UltraWide LCD Monitor with USB-C

Data de utilização 2022-10-16

Esta avaliação foi feita para Monitor 346P1CRH Curved UltraWide LCD Monitor with USB-C

Data de utilização 2022-10-16

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Avisos legais

  1. Raio do arco da curvatura do ecrã em mm

  2. A resolução máxima funciona com entradas USB-C, DP ou HDMI.

  3. Se o PC não suportar HBR3 quando ligar a USB-C, defina o hub USB como USB 2.0 e a resolução irá suportar 3440 x 1440 @ 100 Hz.

  4. Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse

  5. BT. 709/Cobertura DCI-PE com base no CIE1976

  6. Área NTSC com base no CIE1976

  7. Área sRGB com base no CIE1931

  8. Cobertura Adobe RGB com base no CIE1976

  9. Se a ligação Ethernet parecer lenta, entre no menu OSD e selecione a opção USB 3.0 ou superior que pode suportar velocidades de LAN até 1 Gbps.

  10. Versão DisplayPort 1.4 para HDR

  11. Para transmissão de vídeo através de USB-C, o seu computador portátil/dispositivo tem de suportar USB-C com modo DP Alt

  12. Para a função de alimentação e carregamento por USB-C, o seu computador portátil/dispositivo tem de suportar as especificações de alimentação padrão por USB-C. Consulte o manual do utilizador ou o fabricante do seu computador portátil para obter mais detalhes.

  13. Número máximo de monitores externos que podem ser suportados: 1 através de USB-C, 2 através de DP

  14. A resolução máxima do monitor externo depende da limitação da largura de banda.

  15. Se o monitor ligado a USB-C e o PC suportarem HBR3, é possível ter a função MST com a resolução máxima de 3440x1440@60Hz no monitor principal e de 1920x1080@60Hz no monitor secundário. Caso contrário, altere a definição USB do monitor principal para USB2.0 através da definição OSD para ter a função MST

  16. Com MST sobre DP, ambos os monitores principal e secundário têm de ser definidos para saída DP em modo alargado através da definição OSD do monitor e a resolução máxima de ambos os monitores primário e secundário só pode ser de 3440x1440@60Hz.

  17. A classificação EPEAT é válida apenas nos locais onde a Philips regista o produto. Visite https://www.epeat.net/ para consultar o estado do registo no seu país.

  18. O monitor pode diferir das imagens apresentadas.

  19. Os produtos e acessórios indicados neste folheto podem variar consoante o país e a região.

  20. Os cabos fornecidos com o produto podem variar em termos de tipo, quantidade e características, de acordo com os requisitos específicos de cada país ou região.