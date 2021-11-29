Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
346P1CRH/00
Domine todas as tarefas com uma visualização panorâmica nítida
O ecrã WQHD Philips Brilliance curvo com DisplayHDR 400 produz imagens nítidas e deslumbrantes. A ligação USB-C e a webcam retrátil segura com Windows Hello aumentam a sua produtividade.
Linha P
34" (86,36 cm)
3440 x 1440 (WQHD)
Estes ecrãs da Philips apresentam imagens CrystalClear UltraWide Quad HD de 3440 x 1440 píxeis. Utilizando painéis de alto desempenho com alta densidade de pixéis, ângulos de visualização amplos de 178/178, estes novos ecrãs darão vida às suas imagens e gráficos. O formato 21:9 UltraWide permite maior produtividade com mais espaço para comparações lado a lado e colunas de folhas de cálculo mais visíveis. Quer seja um profissional exigente que necessita de informações extremamente detalhadas para soluções de CAD-CAM ou um génio financeiro a trabalhar em folhas de cálculo enormes, os ecrãs Philips fornecem imagens CrystalClear.
Com o ecrã MultiView de resolução ultra elevada Philips MultiView, agora pode entrar num mundo de conetividade. A MultiView permite ligação e visualização duplas ativas para poder trabalhar com vários dispositivos, como PC e computador portátil em simultâneo, possibilitando a execução complexa de múltiplas tarefas.
Este ecrã da Philips inclui uma estação de base USB Type-C integrada com alimentação. O conetor USB-C elegante e reversível permite uma ligação simples de um só cabo. Torne tudo mais simples ligando todos os seus periféricos, como o rato, o teclado e o seu cabo Ethernet RJ-45, à estação de base do monitor. Basta ligar o seu computador portátil a este monitor com um único cabo USB-C para ver vídeos de alta resolução e transferir dados a velocidades extremamente elevadas, enquanto liga e recarrega o seu computador portátil.
3.7
de 5
30
Críticas
Dvid
29/11/2021
España
Comprador verificado
Excelente monitor.
Excelente monitor. Características técnicas muy buenas. Casi un monitor profesional.
Pontos positivos
Tecnología
Pontos negativos
Precio y altavoces no estéreos.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Monitor 346P1CRH Monitor LCD UltraWide curvo con USB-C
Data de utilização 2021-05-29
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Monitor 346P1CRH Monitor LCD UltraWide curvo con USB-C
Data de utilização 2021-05-29
Quickie14
24/02/2023
United Kingdom
A Brilliant Productivity Monitor
I was looking for a monitor to link up with my Macbook Pro M1 and I came across the Philips 346P1CRH. This Monitor has increased my productivity no end and I highly recommend it. The USB-C Docking and PowerSensor features make this a great monitor, having to use just the one cable and if I step away from my deck it saves power.
Pontos positivos
USB-C Docking One Cable Power/Display and PowerSensor. The Stand is excellent too.....
Pontos negativos
None
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Monitor 346P1CRH Curved UltraWide LCD Monitor with USB-C
Data de utilização 2022-01-24
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Monitor 346P1CRH Curved UltraWide LCD Monitor with USB-C
Data de utilização 2022-01-24
Roby47
16/11/2022
United Kingdom
Comprador verificado
Excellent screen, superb image quality & features
The screen is nice and elegant. The quality of the images and their tuning possibilities are excellent. Easy On Screen Display. Good camera, acceptable speakers. I recommend it to everybody also because its price is not low but it is reasonable for the quality of the screen.
Pontos positivos
Images quality, features, ODS
Pontos negativos
none
Esta avaliação foi feita para Monitor 346P1CRH Curved UltraWide LCD Monitor with USB-C
Data de utilização 2022-10-16
Esta avaliação foi feita para Monitor 346P1CRH Curved UltraWide LCD Monitor with USB-C
Data de utilização 2022-10-16
Raio do arco da curvatura do ecrã em mm
A resolução máxima funciona com entradas USB-C, DP ou HDMI.
Se o PC não suportar HBR3 quando ligar a USB-C, defina o hub USB como USB 2.0 e a resolução irá suportar 3440 x 1440 @ 100 Hz.
Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse
BT. 709/Cobertura DCI-PE com base no CIE1976
Área NTSC com base no CIE1976
Área sRGB com base no CIE1931
Cobertura Adobe RGB com base no CIE1976
Se a ligação Ethernet parecer lenta, entre no menu OSD e selecione a opção USB 3.0 ou superior que pode suportar velocidades de LAN até 1 Gbps.
Versão DisplayPort 1.4 para HDR
Para transmissão de vídeo através de USB-C, o seu computador portátil/dispositivo tem de suportar USB-C com modo DP Alt
Para a função de alimentação e carregamento por USB-C, o seu computador portátil/dispositivo tem de suportar as especificações de alimentação padrão por USB-C. Consulte o manual do utilizador ou o fabricante do seu computador portátil para obter mais detalhes.
Número máximo de monitores externos que podem ser suportados: 1 através de USB-C, 2 através de DP
A resolução máxima do monitor externo depende da limitação da largura de banda.
Se o monitor ligado a USB-C e o PC suportarem HBR3, é possível ter a função MST com a resolução máxima de 3440x1440@60Hz no monitor principal e de 1920x1080@60Hz no monitor secundário. Caso contrário, altere a definição USB do monitor principal para USB2.0 através da definição OSD para ter a função MST
Com MST sobre DP, ambos os monitores principal e secundário têm de ser definidos para saída DP em modo alargado através da definição OSD do monitor e a resolução máxima de ambos os monitores primário e secundário só pode ser de 3440x1440@60Hz.
A classificação EPEAT é válida apenas nos locais onde a Philips regista o produto. Visite https://www.epeat.net/ para consultar o estado do registo no seu país.
O monitor pode diferir das imagens apresentadas.
Os produtos e acessórios indicados neste folheto podem variar consoante o país e a região.
Os cabos fornecidos com o produto podem variar em termos de tipo, quantidade e características, de acordo com os requisitos específicos de cada país ou região.