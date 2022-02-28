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Gaming MonitorEcrã 4K HDR com Ambiglow

558M1RY/00

3.7

| (30) Críticas

Leve os jogos de consola a outro nível

Este ecrã Momentum apresenta o som dos lendários especialistas em áudio Bowers & Wilkins e cria toda uma nova experiência de jogo em consolas. Deixe-se envolver pelo desempenho deste belo ecrã de grandes dimensões. Desfrute de uma experiência de jogo incrível com som e visuais perfeitos.

Ver todos os benefícios

Leve os jogos de consola a outro nível

  • Momentum

  • 139,7 cm (55")

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Woofer integrado, médios-agudos e tweeters para um som majestoso

Seis modos de som para otimizar a sua experiência de jogo, visualização ou audição. Desporto e corridas: Crie uma experiência realista e presencial quando desfruta de jogos desportivos ou de corridas. RPG e Aventura: Mergulhe num som espaçoso e envolvente. Captação e ação: Desfrute de um som poderoso e impactante para o máximo de emoção e realismo. Visualização de filmes: Melhore as bandas sonoras dos filmes para uma experiência de audição envolvente e cinematográfica. Música: True Sound da Bowers & Wilkins que proporciona o desempenho pretendido pelo artista. Pessoal: Aceda ao menu EQ para ajustar o som de acordo com os seus requisitos específicos.

Revestidas com um tecido para colunas de alta qualidade criado pela Kvadrat

Um som assim tão perfeito deve ser ouvido sem obstruções. A SoundBar deste ecrã Philips está coberta com um tecido para altifalante de elevada qualidade, criado pelo fabricante topo de gama Kvadrat. Este material de mistura de lã maravilhoso é acusticamente transparente, permitindo que todos os detalhes cintilantes flutuem livremente do altifalante para a sua sala.

O Ambiglow intensifica o entretenimento com uma aura de luz

O Ambiglow intensifica o entretenimento com uma aura de luz

O Ambiglow dá uma nova dimensão à sua experiência de visualização. A tecnologia inovadora Ambiglow melhora o conteúdo no ecrã, criando uma aura de luz a partir do monitor. O seu processador rápido analisa o conteúdo das imagens recebidas e adapta continuamente a cor e o brilho da luz emitida de acordo com as imagens. Especialmente adequado para ver filmes, desporto ou jogar jogos, o Ambiglow da Philips oferece-lhe uma experiência de visualização única e envolvente.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.7

de 5

30

Críticas

28/02/2022

España

España

Mando a distancia recibido

Quería confirmar que el mando a distancia ha llegado y podemos usarlo felizmente, ya que sin él resultaba difícil su manejo. La comunicación con Philips y la recepción ha sido fantástica. Buen servicio técnico. El mando a distancia es muy simple y ligero. Lo normal para un monitor.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Gaming Monitor 558M1RY Pantalla 4K HDR con Ambiglow

Data de utilização 2022-01-28

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Gaming Monitor 558M1RY Pantalla 4K HDR con Ambiglow

Data de utilização 2022-01-28

24/05/2020

United Kingdom

United Kingdom

Perfect for Console gaming

I purchased my Philips Momentum 43 4k monitor around 6 months ago and it has been fantastic. Its ideal for console gaming, especially with the PS4 Pro and Xbox One X and also with the upcoming PS5 and Series X this will be fantastic. There is literally no input lag which really helps in fast paced online shooting games, and the colour accuracy and HDR brightness brings more cinematic games to life. It's by far the best large gaming monitor for a console, I would probably go for a smaller size for PC gaming as sitting close to a desk with this size monitor could be difficult. I have a smaller 28 inch 144hz for PC use. This was purchased only to be used as a monitor for my consoles and it has been absolutely fantastic. Don't buy a 4k TV for console get yourself a great monitor like this I can 100% guarantee you won't regret it. 5 stars

Pontos positivos

Amazing picture, HDR, Low input Lag, Speakers are really good

Pontos negativos

Too large for PC use on a desk

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Momentum 436M6VBPAB 4K HDR display with Ambiglow

Data de utilização 2020-01-24

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Momentum 436M6VBPAB 4K HDR display with Ambiglow

Data de utilização 2020-01-24

07/01/2020

United Kingdom

United Kingdom

Excellent product for price

Best choose for gaming and work. 60 Hz in 4K resolution is enough for most expensive PCs.

Pontos positivos

Price, colors, HDR 1000, responce, adaptive sync (helps for slower PC)

Pontos negativos

Sometimes USB disconnets, Ones monitor doest turn on after sleep mode (power on/off helps), Slow volume regulation from remote control, Ambiglow only on bottom side

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Momentum 436M6VBPAB 4K HDR display with Ambiglow

Data de utilização 2018-12-07

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Momentum 436M6VBPAB 4K HDR display with Ambiglow

Data de utilização 2018-12-07

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Avisos legais

  1. Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse

  2. Para um melhor desempenho de saída, certifique-se sempre de que a sua placa gráfica consegue alcançar a resolução máxima e a frequência de atualização deste ecrã Philips.

  3. BT. 709/Cobertura DCI-PE com base no CIE1976

  4. Área NTSC com base no CIE1976

  5. Área sRGB com base no CIE1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Todos os direitos reservados. AMD, o logótipo de seta da AMD, AMD FreeSync™ e as respetivas combinações são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc. Os outros nomes de produtos utilizados nesta publicação servem apenas para fins de identificação e podem ser marcas comerciais das respetivas empresas.

  7. O monitor pode diferir das imagens apresentadas.