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558M1RY/00
Leve os jogos de consola a outro nível
Este ecrã Momentum apresenta o som dos lendários especialistas em áudio Bowers & Wilkins e cria toda uma nova experiência de jogo em consolas. Deixe-se envolver pelo desempenho deste belo ecrã de grandes dimensões. Desfrute de uma experiência de jogo incrível com som e visuais perfeitos.
Momentum
139,7 cm (55")
3840 x 2160 (4K UHD)
Seis modos de som para otimizar a sua experiência de jogo, visualização ou audição. Desporto e corridas: Crie uma experiência realista e presencial quando desfruta de jogos desportivos ou de corridas. RPG e Aventura: Mergulhe num som espaçoso e envolvente. Captação e ação: Desfrute de um som poderoso e impactante para o máximo de emoção e realismo. Visualização de filmes: Melhore as bandas sonoras dos filmes para uma experiência de audição envolvente e cinematográfica. Música: True Sound da Bowers & Wilkins que proporciona o desempenho pretendido pelo artista. Pessoal: Aceda ao menu EQ para ajustar o som de acordo com os seus requisitos específicos.
Um som assim tão perfeito deve ser ouvido sem obstruções. A SoundBar deste ecrã Philips está coberta com um tecido para altifalante de elevada qualidade, criado pelo fabricante topo de gama Kvadrat. Este material de mistura de lã maravilhoso é acusticamente transparente, permitindo que todos os detalhes cintilantes flutuem livremente do altifalante para a sua sala.
O Ambiglow dá uma nova dimensão à sua experiência de visualização. A tecnologia inovadora Ambiglow melhora o conteúdo no ecrã, criando uma aura de luz a partir do monitor. O seu processador rápido analisa o conteúdo das imagens recebidas e adapta continuamente a cor e o brilho da luz emitida de acordo com as imagens. Especialmente adequado para ver filmes, desporto ou jogar jogos, o Ambiglow da Philips oferece-lhe uma experiência de visualização única e envolvente.
3.7
de 5
30
Críticas
feolas87
28/02/2022
España
Mando a distancia recibido
Quería confirmar que el mando a distancia ha llegado y podemos usarlo felizmente, ya que sin él resultaba difícil su manejo. La comunicación con Philips y la recepción ha sido fantástica. Buen servicio técnico. El mando a distancia es muy simple y ligero. Lo normal para un monitor.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Gaming Monitor 558M1RY Pantalla 4K HDR con Ambiglow
Data de utilização 2022-01-28
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Gaming Monitor 558M1RY Pantalla 4K HDR con Ambiglow
Data de utilização 2022-01-28
Mkp1986
24/05/2020
United Kingdom
Perfect for Console gaming
I purchased my Philips Momentum 43 4k monitor around 6 months ago and it has been fantastic. Its ideal for console gaming, especially with the PS4 Pro and Xbox One X and also with the upcoming PS5 and Series X this will be fantastic. There is literally no input lag which really helps in fast paced online shooting games, and the colour accuracy and HDR brightness brings more cinematic games to life. It's by far the best large gaming monitor for a console, I would probably go for a smaller size for PC gaming as sitting close to a desk with this size monitor could be difficult. I have a smaller 28 inch 144hz for PC use. This was purchased only to be used as a monitor for my consoles and it has been absolutely fantastic. Don't buy a 4k TV for console get yourself a great monitor like this I can 100% guarantee you won't regret it. 5 stars
Pontos positivos
Amazing picture, HDR, Low input Lag, Speakers are really good
Pontos negativos
Too large for PC use on a desk
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Momentum 436M6VBPAB 4K HDR display with Ambiglow
Data de utilização 2020-01-24
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Momentum 436M6VBPAB 4K HDR display with Ambiglow
Data de utilização 2020-01-24
Zaduvalo
07/01/2020
United Kingdom
Excellent product for price
Best choose for gaming and work. 60 Hz in 4K resolution is enough for most expensive PCs.
Pontos positivos
Price, colors, HDR 1000, responce, adaptive sync (helps for slower PC)
Pontos negativos
Sometimes USB disconnets, Ones monitor doest turn on after sleep mode (power on/off helps), Slow volume regulation from remote control, Ambiglow only on bottom side
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Momentum 436M6VBPAB 4K HDR display with Ambiglow
Data de utilização 2018-12-07
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Momentum 436M6VBPAB 4K HDR display with Ambiglow
Data de utilização 2018-12-07
Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse
Para um melhor desempenho de saída, certifique-se sempre de que a sua placa gráfica consegue alcançar a resolução máxima e a frequência de atualização deste ecrã Philips.
BT. 709/Cobertura DCI-PE com base no CIE1976
Área NTSC com base no CIE1976
Área sRGB com base no CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Todos os direitos reservados. AMD, o logótipo de seta da AMD, AMD FreeSync™ e as respetivas combinações são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc. Os outros nomes de produtos utilizados nesta publicação servem apenas para fins de identificação e podem ser marcas comerciais das respetivas empresas.
O monitor pode diferir das imagens apresentadas.