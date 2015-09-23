Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Preocupamo-nos com a sua segurança – tem a nossa garantia
As lâmpadas Xenon LongerLife Philips são fornecidas automaticamente com uma garantia de 4 anos. Basta registar a sua compra online para prolongar a sua garantia por mais 3 anos gratuitamente. Assim, está em segurança durante os próximos 7 anos.
Tipo de lâmpada: D2R
85 V, 35 W
Número de lâmpadas: 1
As lâmpadas Xenon LongerLife da Philips oferecem elevados níveis de qualidade e segurança. A partir da data de compra, receberá automaticamente uma garantia gratuita de 4 anos.
As lâmpadas Xenon LongerLife têm uma vida útil mais longa do que qualquer lâmpada Xenon Philips. Para lhe proporcionar total tranquilidade, pode obter gratuitamente uma garantia extra de 3 anos. Basta registar-se em https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty e seguir 3 passos simples: 1. Primeiro, verifique se comprou um produto Philips genuíno utilizando o autocolante do certificado de autenticidade localizado na embalagem do produto. 2. Depois de fazer a verificação, preencha os seus dados online e forneça um comprovativo de compra. 3. Por fim, imprima e guarde o seu certificado de garantia de 7 anos.
O vidro de quartzo UV é mais forte do que o vidro duro e é altamente resistente a temperaturas extremas e vibrações, o que elimina o risco de explosão. As lâmpadas em vidro de quartzo da Philips são capazes de suportar choques térmicos intensos. Com a capacidade de aumentar a pressão no interior da lâmpada, o vidro de quartzo UV é capaz de emitir uma luz mais potente.
Críticas