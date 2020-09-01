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WhiteVision ultraVisual branco moderno

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Aspeto nítido irresistível

As Philips WhiteVision ultra, com a mais recente fórmula de revestimento, proporcionam uma luz branca fantástica. Estas são as luzes de halogéneo homologadas mais brancas do nosso portefólio e a escolha perfeita para quem procura um visual sofisticado e elegante.

Ver todos os benefícios

As luzes brancas elegantes mais recentes para o seu carro

Aspeto nítido irresistível

  • Tipo de lâmpada: HIR2

  • 12 V, 55 W

  • Visão até 60% superior

  • Aspeto branco nítido

  • Número de lâmpadas: 1

Luz branca nítida

As lâmpadas para faróis Philips WhiteVision ultra revolucionam o visual do seu automóvel com uma luz branca nítida. A escolha certa para uma experiência de condução brilhante e elegante!

Faróis de halogéneo modernos que oferecem um visual muito elegante

As Philips WhiteVision ultra são concebidas para os condutores que procuram uma atualização com o estilo e aparência que evoca a iluminação LED, mas que conduzem um veículo com tecnologia de halogéneo. Graças à nova e avançada fórmula de revestimento no vidro, as lâmpadas WhiteVision ultra são as nossas luzes homologadas mais brancas que proporcionam um excelente visual nos refletores do conjunto dos faróis.

Excelentes faróis homologados para um visual elegante

As lâmpadas para faróis WhiteVision ultra modernas são certificadas de acordo com a norma ECE para luz branca brilhante na estrada. Os condutores desfrutam de um visual vibrante e de uma lâmpada homologada em conformidade com os regulamentos relevantes. Proporcionam uma grande visibilidade, sem comprometer a segurança ao encandear o carro da frente.

Especificações técnicas

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Críticas

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