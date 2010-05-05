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Descontinuado

Rádio portátil

AE6580/00

2

| (3) Críticas

Rádio portátil em movimento

Este rádio portátil em tamanho de bolso FM/MW super compacto da Philips é fornecido com um enrolador de fio para auriculares estéreo, o que o torna no rádio ideal para levar consigo.

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Rádio portátil em movimento

  • tamanho de bolso

  • auricular estéreo

Botão de controlo único para volume e para ligar/desligar

0

Tomada dos auscultadores para um melhor entretenimento musical pessoal

Auscultadores estéreo

Especificações técnicas

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Críticas

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2.0

de 5

3

Críticas

5
4

05/05/2010

España

España

Esta avaliação foi feita para AE6580 Radio portátil

Esta avaliação foi feita para AE6580 Radio portátil

15/05/2012

España

España

sintoniza mal las emisoras tanto en am como fm

no sintoniza muy bien las emisoras tanto en am como en fm. Existe siempre mucho sonido de fondo.

Esta avaliação foi feita para AE6580 Radio portátil

Esta avaliação foi feita para AE6580 Radio portátil

21/03/2013

España

España

Muchas pegas para el precio que tiene

Las pilas, 2, duran un suspiro y no tiene función de apagado automático por lo que la cosa empeora El sintonizador no es muy bueno y hay algunas emisoras que no se cogen bien El estéreo no se puede quitar por lo que mete un zumbido horroroso Los botones de memoria tienen poco relieve y si estás en la cama a oscuras cuesta acertar con el canal

Esta avaliação foi feita para AE6580 Radio portátil

Esta avaliação foi feita para AE6580 Radio portátil

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