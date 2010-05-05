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Descontinuado
AE6580/00
Rádio portátil em movimento
Este rádio portátil em tamanho de bolso FM/MW super compacto da Philips é fornecido com um enrolador de fio para auriculares estéreo, o que o torna no rádio ideal para levar consigo.
tamanho de bolso
auricular estéreo
0
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
2.0
de 5
3
Críticas
raulillo
05/05/2010
España
Esta avaliação foi feita para AE6580 Radio portátil
Esta avaliação foi feita para AE6580 Radio portátil
jcsalvadores
15/05/2012
España
sintoniza mal las emisoras tanto en am como fm
no sintoniza muy bien las emisoras tanto en am como en fm. Existe siempre mucho sonido de fondo.
Esta avaliação foi feita para AE6580 Radio portátil
Esta avaliação foi feita para AE6580 Radio portátil
Edubaste
21/03/2013
España
Muchas pegas para el precio que tiene
Las pilas, 2, duran un suspiro y no tiene función de apagado automático por lo que la cosa empeora El sintonizador no es muy bueno y hay algunas emisoras que no se cogen bien El estéreo no se puede quitar por lo que mete un zumbido horroroso Los botones de memoria tienen poco relieve y si estás en la cama a oscuras cuesta acertar con el canal
Esta avaliação foi feita para AE6580 Radio portátil
Esta avaliação foi feita para AE6580 Radio portátil