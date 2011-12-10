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Descontinuado
AE6790/00
Rádio digital em movimento
Rádio digital super compacto com 20 pré-sintonias e sintonização automática.
FM/MW, sintonização digital
20 posições de programação
Auscultadores estéreo
Funciona a pilhas
Um relógio integrado mantém as horas certas. Quando o rádio está desligado, o visor do relógio pode ser retirado para maior comodidade.
Basta sintonizar a estação que pretende programar, premir e manter o botão de programação premido para memorizar a frequência. Através das estações de rádio programadas que podem ser guardadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio preferida sem necessitar de sintonizar manualmente as frequências.
0
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
2.9
de 5
28
Críticas
10/12/2011
España
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tubconn
21/05/2012
Nederland
Goede ontvangst, net design
Ondanks het feit dat de mast in Hoogersmilde nog niet gereed is, een goede ontvangst. In het donker zijn de afstemknopjes moeilijk te voelen.
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03/01/2012
Nederland
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