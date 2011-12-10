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Descontinuado

Rádio portátil

AE6790/00

2.9

| (28) Críticas

Rádio digital em movimento

Rádio digital super compacto com 20 pré-sintonias e sintonização automática.

Ver todos os benefícios

com 20 pré-sintonias

Rádio digital em movimento

  • FM/MW, sintonização digital

  • 20 posições de programação

  • Auscultadores estéreo

  • Funciona a pilhas

Função de relógio integrada

Um relógio integrado mantém as horas certas. Quando o rádio está desligado, o visor do relógio pode ser retirado para maior comodidade.

Sintonização digital com programação de estações para maior comodidade

Sintonização digital com programação de estações para maior comodidade

Basta sintonizar a estação que pretende programar, premir e manter o botão de programação premido para memorizar a frequência. Através das estações de rádio programadas que podem ser guardadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio preferida sem necessitar de sintonizar manualmente as frequências.

Tamanho de bolso para uso portátil

0

Especificações técnicas

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Críticas

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2.9

de 5

28

Críticas

10/12/2011

España

España

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21/05/2012

Nederland

Nederland

Goede ontvangst, net design

Ondanks het feit dat de mast in Hoogersmilde nog niet gereed is, een goede ontvangst. In het donker zijn de afstemknopjes moeilijk te voelen.

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03/01/2012

Nederland

Nederland

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