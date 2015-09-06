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Descontinuado

Adaptador Bluetooth®

AEA2700/12

3.6

| (65) Críticas

Ligue até 3 smartphones em simultâneo

O adaptador Bluetooth® Philips com MULTIPAIR transforma o seu sistema de altifalantes Hi-Fi/PC num sistema de som sem fios. Basta ligar o adaptador para transmitir música sem fios a partir de até três smartphones, tablets e dispositivos com Bluetooth.

Ver todos os benefícios

Ligue até 3 smartphones em simultâneo

  • Receptor de música Bluetooth®

  • com MULTIPAIR

  • Bluetooth® aptX, AAC e NFC

  • Saída digital

Alterne facilmente entre a reprodução de música de 3 dispositivos com MULTIPAIR

Alterne facilmente entre a reprodução de música de 3 dispositivos com MULTIPAIR

Emparelhe até três dispositivos inteligentes para poder transmitir música a partir do aparelho pretendido, sem o incómodo de ter de desemparelhar e voltar a emparelhar. Para reproduzir uma música num dispositivo diferente, basta escolhê-la e premir o botão de reprodução. A música do dispositivo original para e a sua nova música começa a tocar. É perfeito para partilhar música com amigos, para festas ou simplesmente para reproduzir músicas diferentes guardadas em dispositivos diferentes. Permita que os amigos e familiares emparelhem dispositivos em simultâneo, para poder alternar rapidamente entre a música de todos.

Transmita aplicações de música do seu smartphone ou tablet para o sistema Hi-Fi

Transmita aplicações de música do seu smartphone ou tablet para o sistema Hi-Fi

Todos os amantes de música têm um serviço favorito de música ou aplicações de rádio online nos seus dispositivos móveis. Agora pode reproduzi-los directamente no seu sistema Hi-Fi.

Transmissão de música em alta fidelidade via Bluetooth® (aptX® e AAC)

Transmissão de música em alta fidelidade via Bluetooth® (aptX® e AAC)

Com uma tecnologia avançada, o som transmitido através do Bluetooth® é elevado para o próximo nível. O áudio Bluetooth® normal utiliza um codec SBC que foi concebido para transmissão básica de áudio, deixando os ouvintes por vezes decepcionados e insatisfeitos. No entanto, o adaptador Hi-Fi está equipado com tecnologia sem fios de alta-fidelidade Bluetooth® (aptX® e AAC) - proporcionando-lhe um som rico, potente e cristalino. Compatível com os smartphones, tablets e outros dispositivos Android™ e Apple iOS mais recentes, a Philips fornece agora a qualidade de áudio a que está habituado. A música sem fios nunca soou tão bem.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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3.6

de 5

65

Críticas

06/09/2015

United Kingdom

United Kingdom

Use as Input to Vaccum Tube amplifier

I have an antique Leak TL12 tube amp, and needed a means to stream music from my lap top and guests devices. What I have found is that the tube amp, which is ~ no noise or distortion, 'round off' or smooths the digital stored and streamed music. Results are better than I expected, music is clear, not muddy, rich in tone, with the typical warm tube sound. I have photos if you would like to have. Sound, even via low cost 100W PA speaker is fantastic, clear, crisp and NO noise or Hum. regards, John

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AEA2700 Bluetooth® adapter

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AEA2700 Bluetooth® adapter

22/08/2017

France

France

Son remarquable par la sortie numérique

Son de haute qualité. J'utilise la sortie numérique otique raccordée sur le DAC de ma chaîne HI-FI . J'utilise comme émetteur compatible apt-X un dongle SENNHEISER BTD 500 branché sur mon PC Win 7 à partir duquel je streame de la musique venant de Napster, Spotify, Deezer...Une fois l'appairage initial effectué la reconnexion est quasi instantanée. La liaison est très stable, sans aucune interruption, sur la diffusion du son d'une video il n'y a pratiquement aucune latence (aucun décalage image/son) bien qu'on ne soit pas en apt-X Low Latency. Le plus important: le son clair, défini, ample, articulé, avec une bonne plage dynamique , on a vraiment très peu de perte . Je le considère vraiment comme un maillon de ma chaîne Hi-FI. Je recommande sans réserve le AEA 2700. (Attention ceci ne vaut pas pour ses 2 petits frères AEA 2500 et surtout AEA 2000 plus basiques ) .

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AEA2700 Adaptateur Bluetooth®

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AEA2700 Adaptateur Bluetooth®

31/12/2016

France

France

Trés bon rapport qualité prix

Récepteur de qualité pour une écoute passe partout. Le petit défaut : manque de basse mais à ce prix la on ne peut pas être exigent. Encore une fois très bon produit pour tous les budgets et très facile à utiliser. Bravo Philips.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AEA2700 Adaptateur Bluetooth®

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AEA2700 Adaptateur Bluetooth®

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