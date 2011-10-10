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Descontinuado

Rádio relógio

AJ3121/12

3.5

| (28) Críticas

Comece o dia à sua maneira!

Este rádio relógio elegante da Philips tem uma boa aparência e acorda-o sempre a horas. Possui rádio AM/FM incorporado e tem a possibilidade de acordá-lo com a sua estação de rádio favorita ou com um sinal sonoro.

Ver todos os benefícios

Acorde com o rádio ou aviso sonoro

Comece o dia à sua maneira!

Acorde ao som da sua estação de rádio favorita ou de um alarme

Acorde ao som da sua estação de rádio favorita ou de um alarme

Desperte ao som da sua estação de rádio favorita ou de um sinal sonoro. Defina o alarme no seu rádio relógio Philips para acordar com a estação de rádio que ouviu por último ou escolha acordar com um sinal sonoro. Quando chegar a hora de despertar, o rádio relógio Philips liga automaticamente a estação de rádio seleccionada ou activa o sinal sonoro.

Definição simples do relógio para configurar a hora e o alarme sem necessitar de instruções

A hora e o alarme são tão fáceis de configurar que provavelmente nem será necessário consultar o Manual de início rápido ou as Instruções de utilização. Basta observar os botões do rádio relógio para definir a hora e o alarme.

Temporizador para adormecer ao som da sua música favorita

Temporizador para adormecer ao som da sua música favorita

O temporizador permite-lhe decidir durante quanto tempo pretende ouvir uma música ou uma estação de rádio à sua escolha antes de adormecer. Basta definir um limite de tempo (até 2 horas) e escolher um CD ou uma estação de rádio para ouvir enquanto adormece. O sistema continua a reprodução durante o tempo seleccionado e, em seguida, muda automaticamente para um modo de espera economizador e silencioso. O temporizador permite-lhe adormecer a ouvir o seu CD ou programa de rádio preferido sem ter de contar carneiros ou de se preocupar com desperdícios de energia.

Especificações técnicas

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Críticas

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3.5

de 5

28

Críticas

10/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

This clock will waken the dead!!!

This is an ideal clock for all the family.you can be roused from your sleep by either music,or a buzzer...you can have the music as loud as you need,and the buzzing gets louder if you don't waken right away: believe me;it will waken you.

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Esta avaliação foi feita para AJ3121 Clock Radio

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14/01/2012

France

France

Radio reveil Philips

Radio réveil commandé sur le site internet de Philips et reçu très rapidement. Un design simple, avec un encombrement pas trop grand pour tenir sur un petit chevet. Son très correct. Un bon rapport qualité prix !

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Esta avaliação foi feita para AJ3121 Radio-réveil

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16/05/2012

Italia

Italia

ne ho due

ottima di fatto ho già provveduto a comprarne un'altra da utilizzatre in altra stanza.

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Esta avaliação foi feita para AJ3121 Radiosveglia

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