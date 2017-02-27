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Descontinuado

Rádio relógio com sintonização digital

AJ3650/12

4.1

| (16) Críticas | 86% recomendam este produto

Projecte em qualquer lado, a qualquer hora

O rádio relógio da Philips dispõe de uma projecção ultra brilhante durante o dia e uma luz com brilho suave durante a noite, apresentando as horas, a data e animações de forma nítida – em qualquer lugar. Os sensores de temperatura inteligentes indicam as temperaturas interior e exterior – a qualquer hora.

Ver todos os benefícios

com projecção ultra brilhante

Projecte em qualquer lado, a qualquer hora

  • Projecção das horas ultra brilhante

Projecta a hora, data, temperatura e animações

0

Alarme duplo com horas de despertar diferentes para si e para o seu parceiro

Alarme duplo com horas de despertar diferentes para si e para o seu parceiro

O sistema de áudio Philips inclui duas horas de alarme diferentes. Defina uma hora de alarme para o acordar e outra hora de alarme para acordar outra pessoa.

A música para descontrair pré-carregada deixa-o dormir em descanso

A música para descontrair pré-carregada deixa-o dormir em descanso

Descontraia ou adormeça com sons tranquilizantes. O rádio relógio Philips inclui várias músicas de relaxamento. Só tem de escolher entre o som da chuva, das ondas ou música de spa - entre muitos outros - para desfrutar num conforto relaxante.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.1

de 5

16

Críticas

86%

recomendam este produto

3

27/02/2017

España

España

muy bueno

perfecta visibilidad en la proyeccion de los datos en la pared y agradable sonido

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Esta avaliação foi feita para AJ3650 Radio reloj con sintonización digital

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10/11/2025

France

France

Pièce detachee

Très bon produit, ou peut on retrouver des pièces de rechange notamment la base ext qui fournissait la température ext? Merci

Esta avaliação foi feita para AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique

Data de utilização 2023-11-10

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Data de utilização 2023-11-10

17/09/2019

France

France

Très dommage que cet excellent radio réveil ne soit plus commercialisé

Radio réveil présentant toutes les caractéristiques d’un outil quotidien très sympa même si c’est pour se réveiller : températures intérieure et extérieure pour se mettre en condition, défilement au plafond sur couleur rouge pas agressive, 2 alarmes programmables, petit pour la discrétion aussi

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