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Descontinuado
Projecte em qualquer lado, a qualquer hora
O rádio relógio da Philips dispõe de uma projecção ultra brilhante durante o dia e uma luz com brilho suave durante a noite, apresentando as horas, a data e animações de forma nítida – em qualquer lugar. Os sensores de temperatura inteligentes indicam as temperaturas interior e exterior – a qualquer hora.
Projecção das horas ultra brilhante
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O sistema de áudio Philips inclui duas horas de alarme diferentes. Defina uma hora de alarme para o acordar e outra hora de alarme para acordar outra pessoa.
Descontraia ou adormeça com sons tranquilizantes. O rádio relógio Philips inclui várias músicas de relaxamento. Só tem de escolher entre o som da chuva, das ondas ou música de spa - entre muitos outros - para desfrutar num conforto relaxante.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
4.1
de 5
16
Críticas
86%
recomendam este produto
simba
27/02/2017
España
muy bueno
perfecta visibilidad en la proyeccion de los datos en la pared y agradable sonido
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AJ3650 Radio reloj con sintonización digital
Sim, recomendo este produto
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Vrine64
10/11/2025
France
Pièce detachee
Très bon produit, ou peut on retrouver des pièces de rechange notamment la base ext qui fournissait la température ext? Merci
Esta avaliação foi feita para AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique
Data de utilização 2023-11-10
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Data de utilização 2023-11-10
Canada62
17/09/2019
France
Très dommage que cet excellent radio réveil ne soit plus commercialisé
Radio réveil présentant toutes les caractéristiques d’un outil quotidien très sympa même si c’est pour se réveiller : températures intérieure et extérieure pour se mettre en condition, défilement au plafond sur couleur rouge pas agressive, 2 alarmes programmables, petit pour la discrétion aussi
Sim, recomendo este produto
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