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Descontinuado
AJ6200D/12
Acorde com óptima música do seu iPod/iPhone
Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone com o conector Lightning através deste rádio relógio elegante da Philips. Dispõe de um USB extra, potência de saída de 5 W, sintonização digital FM com estações programadas e botões grandes frontais, que lhe permitem uma configuração muito simples das horas e do alarme.
com conector Lightning
para iPod/iPhone
Porta USB para carregamento
5 W, FM, alarme duplo
Desfrute da sua música favorita enquanto carrega o seu iPod/iPhone através do novo conector Lightning! Basta colocá-lo directamente na base do altifalante para reproduzir as suas músicas seleccionadas com um som fascinante. Este também carrega o seu dispositivo rapidamente durante a reprodução, por isso, não precisa de se preocupar com a falta de carga da bateria.
Rádio FM digital oferece-lhe opções de música adicionais para a sua colecção musical no sistema de áudio Philips. Basta sintonizar a estação que deseja programar e premir e manter premido o botão de programação para memorizar a frequência. Com estações de rádio predefinidas que podem ser gravadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio favorita, sem necessitar de sintonizar manualmente a frequência.
2.5
de 5
11
Críticas
liderplayer
18/09/2015
España
Música y radio accesible
Es muy cómodo tener un sitio donde cargar el iphone y oir música, y saber qué se puede oir la radio.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AJ6200D Radio reloj despertador para iPod/iPhone
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AJ6200D Radio reloj despertador para iPod/iPhone
FBMm
20/02/2015
France
Très simple d'utilisation
Très bon réveil, simple d'usage, facile à régler, bonne réception radio, qualité de son plutôt correct. Je l'ai acheté malgré de mauvais commentaires et je suis plutôt satisfait car ils ne sont pas très justifiés. Hormis la fréquence radio qui s'affiche plutôt que l'heure lors du réveil, un peu bête effectivement.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AJ6200D Radio-réveil pour iPod/iPhone
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AJ6200D Radio-réveil pour iPod/iPhone
Rudi
07/01/2014
France
Excellent produit mais ....
Produit très bien fini. J'aime le design classique, pas trop moderne. Les touches sont agréables, le son très bon (pour un radio réveil hein !! ;) ) L'ergonomie très bonne ; je l'ai réglé en 5 minutes sans lire la notice. Hélas j'aurai été prêt a payer un peu plus cher pour mettre ces 2 étoiles de plus à mon évaluation globale : 1- Une coque de telephone est prohibée pour installer l'iphone sur le dock 2- Le RDS, pour connaitre la station sur laquelle nous sommes, aurait été appréciable (même avec un afficheur réduit) ; en effet, il y a 20 stations mémorisables .. Mais personnellement je suis incapable de retenir les correspondances de 20 fréquences différentes ..
Esta avaliação foi feita para AJ6200D Radio-réveil pour iPod/iPhone
Esta avaliação foi feita para AJ6200D Radio-réveil pour iPod/iPhone