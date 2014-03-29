Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
AS170/12
Transmita a sua música e carregue o seu telefone Android
Obtenha um óptimo som enquanto o altifalante AS170 carrega rapidamente o seu telefone com Android. Compatível com todos os dispositivos com Bluetooth para transmissão de música simples e fácil. Este até o acorda com músicas do seu rádio.
Bluetooth®
para Android
FM
6 W
A versão melhorada da FlexiDock da Philips dispõe de um conector micro USB, perfeito para qualquer telefone com Android. O mecanismo de base oferece uma óptima adaptação a qualquer telefone Android, graças ao design simples e com rebordos arredondados do conector.Este proporciona uma adaptabilidade máxima. Basta deslizar o conector para a esquerda ou a direita, ou rode-o para adaptar a qualquer localização ou orientação da porta micro USB no seu telefone. Esta flexibilidade extrema é a primeira deste género, atendendo às especificidades dos telefones com Android que são fornecidos por fabricantes diferentes sem uniformização da posição e da orientação para o conector micro USB.
O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance que oferece fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou computadores portáteis. Assim, pode desfrutar facilmente da sua música favorita e de som de vídeos ou de jogos através deste altifalante via ligação sem fios.
Disponível para transferência a partir do Google Play, o widget Philips Bluetooth Audio Connect permite-lhe ligar e emparelhar facilmente o seu dispositivo móvel a qualquer dispositivo de áudio Bluetooth da Philips. Toque no widget para adicionar, emparelhar e ligar-se automaticamente a qualquer dispositivo de áudio Bluetooth da Philips. Depois do emparelhamento, também pode atribuir um novo nome e alterar os ícones. Este widget permite-lhe ter vários dispositivos de áudio da Philips, facilitando a alternância entre diferentes dispositivos Bluetooth. Basta tocar para seleccionar o dispositivo de áudio da Philips pretendido e iniciar a transmissão.
2.0
de 5
2
Críticas
gabiarias1234
29/03/2014
España
no actualiza la hora ni manual. ni automaticamente
Tiene buen sonido. Conecta fácil a bluetooth. Tiene 2 alarmas
Esta avaliação foi feita para AS170 altavoz base inalámbrico
Esta avaliação foi feita para AS170 altavoz base inalámbrico
josecamartin
31/12/2013
España
BUEN SONIDO - MAL DESPERTADOR
El altavoz como tal cumple muy bien con su función pero no está a la altura como despertador. Tras probarlo, presenta varios inconvenientes. Las funciones básicas como despertador no son cómodas, el diseño limita mucho esas funciones. Considero que se podría haber enfocado más el producto a sus funciones. Se puede decir que no ha sido un acierto la compra.
Esta avaliação foi feita para AS170 altavoz base inalámbrico
Esta avaliação foi feita para AS170 altavoz base inalámbrico