Je possède un AW 2000 et un AW1000. Ils permettent de jouer des radios Web, the jouer titres, albums et playlists de Spotify ou Deezer et enfin de jouer des musiques de votre PC ou serveur DLNA (Flac, MP3, etc), le tout étant contrôlé, uniquement, par une application (app) sur votre tablette ou smartphone Android ou iOS. Le concept est génial. Plus besoin de lecteur CD, plus besoin de tuner FM, etc. Après des gros problèmes de jeunesse, le software (le firmware de l'AW) et l'application (l'app) s'améliorent. Le son lui est très bon, excellentes bassses quand connecté à de bonnes enceintes. Si Philips continue à faire évoluer le software (et l'app) ce produit deviendra excellent. Il y a 1 mois je n'aurais aussi donné qu'une seule étoile. Aujourd'hui 3 ou 4 et j'espère dans quelques mois 4 ou 5. Je ne pourrais me passer de ce système, ils est vraiment confortable de choisir radios, musiques, playlist avec sa tablette sans se lever de son sofa.... Je conseille d'utiliser une tablette pour contrôler les AW, un smartphone n'est probablement pas assez puissant / pratique.