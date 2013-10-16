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Descontinuado

Philips FidelioReceptor Hi-Fi sem fios A2

AW2000/10

2.5

| (37) Críticas

Toda a sua música em alta fidelidade. Sem fios.

Com 100 W de potência de amplificação, o receptor Hi-Fi sem fios Philips Fidelio fornece música de alta fidelidade aos seus altifalantes. Agora pode utilizar o seu dispositivo portátil Android ou Apple para pesquisar e reproduzir.

Ver todos os benefícios

Obcecado pelo som

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  • Transformar Hi-Fi num sistema sem fios

  • 160 W, amplificador incorporado

  • Digital e analógica, saída de subwoofer

Amplificador incorporado para assegurar a melhor qualidade de som

O amplificador está instalado na unidade do subwoofer utilizando um circuito de ligação interno, para que não seja necessária uma cablagem adicional entre o subwoofer e o amplificador. A acústica da unidade também foi sintonizado especialmente para produzir um som dramático. Os graves são profundos e sólidos e o amplificador está adaptado na perfeição para fornecer o nível ideal de potência.

Pré-sintonias de rádio de fácil acesso

Entrada de linha

Especificações técnicas

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Críticas

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2.5

de 5

37

Críticas

16/10/2013

France

France

Une renaissance

J'avais écrit en son temps une mauvaise appréciation du A2 (sur plusieurs sites) qui comme les autres ampli ou enceintes sans fil de la gamme souffrait de problèmes divers et agaçants (performance, bugs, mauvaise application sur Android ou IOS). Ces problèmes étaient tellement nombreux et agaçants que j'avais même arrêté d'utiliser mon ampli. Mais c'était avant... Je viens de telecharger la toute nouvelle appli AirStudio+ et le nouveau firmware et.... WOW, incroyable, étonnant, fantastique. Moi qui n'avait plus d'espoir.. Bravo, quel changement ! Je trouve A2 rapide et son Appli AirStudio+ vraiment superbe (simplifiée, rapide, stable). Bref, bravo.

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09/01/2013

Deutschland

Deutschland

Guter Receiver für tollen Sound

Heute möchte ich den Receiver "Fidelio A2 Wireless HiFi" aus dem Hause Philips vorstellen. Ich freue mich sehr, dass wir unseren Haushalt um diesen Verstärker bereichern konnten, da wir täglich sehr viel Musik und Hörspiele über den PC, CD und auch noch von Kassetten und Schallplatten hören. Beim Auspacken überzeugt der Fidelio A2 schon mal durch ein zwar schlichtes, aber trotzdem hübsches Design. Die Maße sind 25 cm x 22 cm x 5 cm bei einem Gewicht von 1,3 kg und somit ist das Gerät wirklich sehr schön kompakt. Das Installieren des Receivers klappte sehr schnell und reibungslos. Ebenso ist auch die Bedienung sehr einfach und unproblematisch. Wie schon vom Hersteller beschrieben, ist dieses Gerät perfekt geeignet für die Kabellose Übertragung, so dass wir diesen Receiver nun vorrangig dafür nutzen um Sachen von von unserem Tablet-PC zu hören. Ein echtes Highlight ist die „AirStudio App“, mit dem man Zugriff auf – ungelogen -tausende Internet-Radiosender hat (angeblich sogar mehr als 30.000 Sender aber diese habe ich noch nicht alle angehört ;-)! Ich höre auf der Arbeit und privat sehr viel Radio, aber bisher haben mir völlig die paar Sender gereicht, die man ganz normal empfangen kann aber diese tolle Auswahl möchte ich nun nicht mehr missen. Über diese App kann man die Wiedergabe und Lautstärke von jedem Gerät, das im WiFi-Netz ist, in der kompletten Wohnung steuern. Was natürlich auch ein wichtiges Beurteilungskriterium ist, ist der Sound, den ich hier sehr gut finde: Durch die 100 W Verstärkerleistung wird der Klang sehr gut wiedergegeben. Leider gibt es aber auch Kritikpunkte, die Philips ja eventuell bei zukünftigen Geräten vermeiden kann: Nach dem Einschalten ist die Standardlautstärke des Receivers leider von Haus aus sehr laut voreingestellt und die Lautstärkeregelung über das Stellrad am Receiver ist recht zeitverzögert – für empfindliche Ohren oder schreckhafte Haustier nicht so schön. Für meine Bedürfnisse ist die Qualität für den Preis wirklich sehr gut und so würde ich alles in allem verdient 4,5 Sterne vergeben.

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13/03/2013

France

France

Ca s'améliore...

Je possède un AW 2000 et un AW1000. Ils permettent de jouer des radios Web, the jouer titres, albums et playlists de Spotify ou Deezer et enfin de jouer des musiques de votre PC ou serveur DLNA (Flac, MP3, etc), le tout étant contrôlé, uniquement, par une application (app) sur votre tablette ou smartphone Android ou iOS. Le concept est génial. Plus besoin de lecteur CD, plus besoin de tuner FM, etc. Après des gros problèmes de jeunesse, le software (le firmware de l'AW) et l'application (l'app) s'améliorent. Le son lui est très bon, excellentes bassses quand connecté à de bonnes enceintes. Si Philips continue à faire évoluer le software (et l'app) ce produit deviendra excellent. Il y a 1 mois je n'aurais aussi donné qu'une seule étoile. Aujourd'hui 3 ou 4 et j'espère dans quelques mois 4 ou 5. Je ne pourrais me passer de ce système, ils est vraiment confortable de choisir radios, musiques, playlist avec sa tablette sans se lever de son sofa.... Je conseille d'utiliser une tablette pour contrôler les AW, un smartphone n'est probablement pas assez puissant / pratique.

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