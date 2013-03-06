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Descontinuado

Philips FidelioAltifalante Hi-Fi sem fios A3

AW3000/10

3

| (99) Críticas

1 prémio

Toda a sua música em alta fidelidade. Sem fios.

Ouça a sua música sem fios e em alta fidelidade com o altifalante Hi-Fi sem fios Philips Fidelio. Transmita música sem fios com 4 diafragmas Hi-Fi para oferecer uma experiência musical envolvente a partir de um altifalante compacto

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Obcecado pelo som

Toda a sua música em alta fidelidade. Sem fios.

  • Som estéreo de alta fidelidade

  • 36 W, 4 diafragmas Hi-Fi

  • Entrada analógica

AirStudio+ Lite para controlar a música a partir do seu dispositivo móvel

AirStudio+ Lite para controlar a música a partir do seu dispositivo móvel

Disponível na App Store da Apple ou no Google Play, a aplicação detecta automaticamente dispositivos móveis e outros dispositivos compatíveis ligados à sua rede Wi-Fi doméstica, proporcionando-lhe um controlo imediato da sua música. Controle a reprodução de música, o volume e as definições de som, bem como os serviços de música online e a rádio na Internet a partir de qualquer dispositivo e de qualquer lugar.

Altifalante de ângulo para som estéreo mais amplo

Altifalante de ângulo para som estéreo mais amplo

O altifalante dispõe de diafragmas Hi-Fi de nível profissional com um ângulo especial, concebido para proporcionar o ambiente sonoro mais extenso e envolvente possível. O posicionamento dos diafragmas oferece uma qualidade de som dinâmico incomparável, independentemente do local da divisão onde se encontra. O design exclusivo também permite que os altifalantes se integrem discretamente na sua decoração interior.

Entrada áudio

Entrada áudio

Uma entrada de linha adicional permite-lhe ligar fontes de música externas ao sistema Philips, para além da opção sem fios. Basta ligar os altifalantes à entrada de linha, saída de áudio ou tomada dos auscultadores de qualquer leitor multimédia – como o seu leitor de CD/DVD, televisor ou leitor MP3

Especificações técnicas

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Prémios

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Críticas

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3.0

de 5

99

Críticas

06/03/2013

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Ottimo prodotto buona fedeltà nella riproduzione. Non si capisce come utilizzare Deezer o spotyfy senza tablet

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AW3000 Altoparlante Hi-Fi wireless A3

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AW3000 Altoparlante Hi-Fi wireless A3

24/07/2017

Nederland

Nederland

Perfecte TV & PC speakers

Heb er 2 en nu beiden aangesloten op m'n PC/TV (1 op links & 1 op het rechter kanaal) en het geluid is PERFECT. Prima bas en ruimtelijke klank. Ook de internet radio werkt prima, waarschijnlijk omdat de router dichtbij staat. Eerst stond 1 in de slaapkamer, nadat ik een wifi versterker had geplaats werkte alles prima. Begrijp niet dat Philips niet even iemand de app laat updaten. Kost wat centen maar al die klagende klanten is toch slechte reclame ?

Esta avaliação foi feita para AW3000 A3 draadloze HiFi-luidspreker

Esta avaliação foi feita para AW3000 A3 draadloze HiFi-luidspreker

10/09/2016

Deutschland

Deutschland

Klang super!!!

Die Boxen aw3000 sind klanglich der Hammer. Viel besser als die kleine Sonos, weil Stereo. Mit Chromecast Audio ist echtes Multiroom möglich. Die Airstudio App benutze ich nur zum an/ausschalten. @philips da wäre eine Funktion "alle Boxen aus / an" super :) Gebraucht wie auch neu zu absoluten Schäppchenpreisen zu finden. Kaufempfehlung !!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AW3000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A3

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