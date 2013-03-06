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Descontinuado
AW3000/10
Toda a sua música em alta fidelidade. Sem fios.
Ouça a sua música sem fios e em alta fidelidade com o altifalante Hi-Fi sem fios Philips Fidelio. Transmita música sem fios com 4 diafragmas Hi-Fi para oferecer uma experiência musical envolvente a partir de um altifalante compacto
Som estéreo de alta fidelidade
36 W, 4 diafragmas Hi-Fi
Entrada analógica
Disponível na App Store da Apple ou no Google Play, a aplicação detecta automaticamente dispositivos móveis e outros dispositivos compatíveis ligados à sua rede Wi-Fi doméstica, proporcionando-lhe um controlo imediato da sua música. Controle a reprodução de música, o volume e as definições de som, bem como os serviços de música online e a rádio na Internet a partir de qualquer dispositivo e de qualquer lugar.
O altifalante dispõe de diafragmas Hi-Fi de nível profissional com um ângulo especial, concebido para proporcionar o ambiente sonoro mais extenso e envolvente possível. O posicionamento dos diafragmas oferece uma qualidade de som dinâmico incomparável, independentemente do local da divisão onde se encontra. O design exclusivo também permite que os altifalantes se integrem discretamente na sua decoração interior.
Uma entrada de linha adicional permite-lhe ligar fontes de música externas ao sistema Philips, para além da opção sem fios. Basta ligar os altifalantes à entrada de linha, saída de áudio ou tomada dos auscultadores de qualquer leitor multimédia – como o seu leitor de CD/DVD, televisor ou leitor MP3
Prémios
3.0
de 5
99
Críticas
Dade
06/03/2013
Italia
Ottimo prodotto
Ottimo prodotto buona fedeltà nella riproduzione. Non si capisce come utilizzare Deezer o spotyfy senza tablet
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AW3000 Altoparlante Hi-Fi wireless A3
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AW3000 Altoparlante Hi-Fi wireless A3
Harm1976
24/07/2017
Nederland
Perfecte TV & PC speakers
Heb er 2 en nu beiden aangesloten op m'n PC/TV (1 op links & 1 op het rechter kanaal) en het geluid is PERFECT. Prima bas en ruimtelijke klank. Ook de internet radio werkt prima, waarschijnlijk omdat de router dichtbij staat. Eerst stond 1 in de slaapkamer, nadat ik een wifi versterker had geplaats werkte alles prima. Begrijp niet dat Philips niet even iemand de app laat updaten. Kost wat centen maar al die klagende klanten is toch slechte reclame ?
Esta avaliação foi feita para AW3000 A3 draadloze HiFi-luidspreker
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Trickolausi
10/09/2016
Deutschland
Klang super!!!
Die Boxen aw3000 sind klanglich der Hammer. Viel besser als die kleine Sonos, weil Stereo. Mit Chromecast Audio ist echtes Multiroom möglich. Die Airstudio App benutze ich nur zum an/ausschalten. @philips da wäre eine Funktion "alle Boxen aus / an" super :) Gebraucht wie auch neu zu absoluten Schäppchenpreisen zu finden. Kaufempfehlung !!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AW3000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A3
Sim, recomendo este produto
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