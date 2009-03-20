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Descontinuado
AZ1047/12
Aprecie a música onde quer que vá
Aprecie as coisas mais simples e práticas da vida. O leitor de CD da Philips compacto e portátil permite-lhe satisfazer o prazer de ouvir a sua música favorita com a ajuda de funções fáceis de utilizar.
CD MP3
Cassete
MP3 significa "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")". MP3 é uma tecnologia de compressão revolucionária em que os ficheiros de música digital de grande dimensão podem tornar-se 10 vezes mais pequenos, sem perdas significativas da qualidade do som. O MP3 tornou-se no formato de compressão áudio convencional utilizado na World Wide Web, permitindo uma transferência fácil e rápida de ficheiros áudio.
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Sintonizador estéreo FM/MW (AM)
Críticas