Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW

MP3 significa "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")". MP3 é uma tecnologia de compressão revolucionária em que os ficheiros de música digital de grande dimensão podem tornar-se 10 vezes mais pequenos, sem perdas significativas da qualidade do som. O MP3 tornou-se no formato de compressão áudio convencional utilizado na World Wide Web, permitindo uma transferência fácil e rápida de ficheiros áudio.