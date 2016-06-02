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Descontinuado
AZ1133/12
Aprecie a música onde quer que vá
Aprecie as coisas mais simples e práticas da vida. O leitor de CD da Philips, elegante e portátil, permite-lhe satisfazer o prazer de ouvir a sua música favorita em formato MP3 com a ajuda de funções fáceis de utilizar.
Design moderno
CD MP3
Sintonizador estéreo FM/MW (AM)
A função "Aleatório/Repetição" ajuda-o a evitar o aborrecimento de ter de ouvir sempre a sua música pela mesma ordem. Depois de carregar as suas canções preferidas no leitor, basta-lhe seleccionar um dos modos - "Aleatório" ou "Repetição" - para que sejam reproduzidas em sequências diferentes. Desfrute de uma experiência musical diferente e única de cada vez que ligar o leitor.
Ligue os seus próprios auscultadores a este dispositivo Philips para uma experiência de audição pessoal, sempre que desejar. Pode desfrutar da sua música favorita com um som fantástico sem perturbar outras pessoas, se ligar os seus auscultadores a este dispositivo.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
3.3
de 5
3
Críticas
kiliKili
02/06/2016
France
J'adore mon appareil.
J’ai dit ici que mon lecteur de CD AZ1133 ne lisait pas tous les MP3 et j’ai reçu un mail de Philips me disant que je ne respectais pas la charte etc …. Que chez Philips on n’aime pas la critique,soit,mais je pense qu’il aurait été beaucoup plus commercial de me dire « Cher client,nous sommes désolé mais vos propos ne respectent pas la charte mais nous allons tout mettre en œuvre pour vous satisfaire en prenant contact avec etc …. » du moins c’est ce que font les gens d'autres marques. Ps : Un revendeur de chez Auchan m’a expliqué le pourquoi de mon problème,c’est tout simplement parce-que je ne gravais pas mes MP3 en mode « Joliet » avec Nero. Merci de m’avoir lu.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AZ1133 Lecteur de CD
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KiliKili
30/05/2016
France
Lit de trés rares MP3
Attention ce produit qui aurait pu être magnifique ne lit que de très rares fichiers en MP3 (problème de codecs peut-être ou de protection ?) alors que d'autres lecteurs de CD d'autres marques fonctionnent à merveille. Mes cd originaux que j'ai réuni en MP3 ne sont pas toujours acceptés et c'est dommage et pas de mise à jour chez Philips.
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cementerio
17/05/2012
España
Negativa
Me lo regalaron, no lo habría elegido, demasiado grande y difícil de programar y manejar.
Esta avaliação foi feita para AZ1133 CD Soundmachine
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