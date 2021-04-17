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Sistema de som com CD

AZ127/12

3.5

| (17) Críticas

Aprecie a música onde quer que vá

Aprecie as coisas simples e práticas da vida. O AZ127 elegante e portátil permite-lhe satisfazer o prazer de ouvir a sua música favorita com a ajuda de funções fáceis de utilizar.

Ver todos os benefícios

Aprecie a música onde quer que vá

  • CD

  • cassete

Aleatório/repetição de CD para um entretenimento musical personalizado

Aleatório/repetição de CD para um entretenimento musical personalizado

A função "Aleatório/Repetição" ajuda-o a evitar o aborrecimento de ter de ouvir sempre a sua música pela mesma ordem. Depois de carregar as suas canções preferidas no leitor, basta-lhe seleccionar um dos modos - "Aleatório" ou "Repetição" - para que sejam reproduzidas em sequências diferentes. Desfrute de uma experiência musical diferente e única de cada vez que ligar o leitor.

Leitor de cassetes com paragem automática

Leitor de cassetes com paragem automática

0

20 Faixas CD Programáveis

A funcionalidade de reprodução programável de CD permite-lhe desfrutar das suas faixas favoritas na sequência que desejar.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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3.5

de 5

17

Críticas

3

17/04/2021

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

great CD and Music Cassette Player

it was really great for me to buy this CD and Cassette Player, and use it a lot. it plays all the cds, and music cassettes very well, and the sound quality is great,its very easy to use,both on mains electricity, and on batteries,and the radio is also great to listen to as well.

Pontos positivos

works very well

Pontos negativos

nothing to report

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AZ127 CD Soundmachine

Data de utilização 2020-04-17

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Esta avaliação foi feita para AZ127 CD Soundmachine

Data de utilização 2020-04-17

27/05/2013

United Kingdom

United Kingdom

Its perfect for what i wanted.

Its a great piece of kit , the sound is quality and its very portable which is what i needed especially with two teenagers in the house always borrowing it. Its compact and fits on the worktop with ease.

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Esta avaliação foi feita para AZ127 CD Soundmachine

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Esta avaliação foi feita para AZ127 CD Soundmachine

06/11/2024

France

France

Comprador verificado

Bon produit audio

Un seul défaut : pas d’affichage des longueurs d’ondes pour la radio.

Pontos positivos

Peu encombrant. Bonne qualité de son

Pontos negativos

Pas d’affichage de la longueur d’ondes

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Esta avaliação foi feita para AZ127 Lecteur de CD

Data de utilização 2024-10-06

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AZ127 Lecteur de CD

Data de utilização 2024-10-06

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