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AZ127/12
Aprecie a música onde quer que vá
Aprecie as coisas simples e práticas da vida. O AZ127 elegante e portátil permite-lhe satisfazer o prazer de ouvir a sua música favorita com a ajuda de funções fáceis de utilizar.
CD
cassete
A função "Aleatório/Repetição" ajuda-o a evitar o aborrecimento de ter de ouvir sempre a sua música pela mesma ordem. Depois de carregar as suas canções preferidas no leitor, basta-lhe seleccionar um dos modos - "Aleatório" ou "Repetição" - para que sejam reproduzidas em sequências diferentes. Desfrute de uma experiência musical diferente e única de cada vez que ligar o leitor.
0
A funcionalidade de reprodução programável de CD permite-lhe desfrutar das suas faixas favoritas na sequência que desejar.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
3.5
de 5
17
Críticas
delboy 1214
17/04/2021
United Kingdom
Comprador verificado
great CD and Music Cassette Player
it was really great for me to buy this CD and Cassette Player, and use it a lot. it plays all the cds, and music cassettes very well, and the sound quality is great,its very easy to use,both on mains electricity, and on batteries,and the radio is also great to listen to as well.
Pontos positivos
works very well
Pontos negativos
nothing to report
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AZ127 CD Soundmachine
Data de utilização 2020-04-17
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AZ127 CD Soundmachine
Data de utilização 2020-04-17
Jason12
27/05/2013
United Kingdom
Its perfect for what i wanted.
Its a great piece of kit , the sound is quality and its very portable which is what i needed especially with two teenagers in the house always borrowing it. Its compact and fits on the worktop with ease.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AZ127 CD Soundmachine
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Louisinette
06/11/2024
France
Comprador verificado
Bon produit audio
Un seul défaut : pas d’affichage des longueurs d’ondes pour la radio.
Pontos positivos
Peu encombrant. Bonne qualité de son
Pontos negativos
Pas d’affichage de la longueur d’ondes
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AZ127 Lecteur de CD
Data de utilização 2024-10-06
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AZ127 Lecteur de CD
Data de utilização 2024-10-06