ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Fotografia frontal do produto
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia frontal do produto
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia do produto em utilização

Descontinuado

Leitor de CD

AZ1880/12

3.4

| (28) Críticas

Desfrute da boa música em grande estilo

O leitor de CD da Philips irá libertar as suas músicas digitais preferidas do seu leitor de música portátil e permitir-lhe-á desfrutá-las com um som poderoso - a qualquer altura, em qualquer lugar. Dispõe de USB Directo e gravação digital MP3 com um só toque - sem necessidade de PC.

Ver todos os benefícios

Desfrute da boa música em grande estilo

  • 5 W

  • Ripar CD

  • Sintonização digital

Ripar CD para gravação digital de MP3 com um toque

Ripar CD para gravação digital de MP3 com um toque

Basta ligar o seu dispositivo USB de armazenamento em massa à porta USB no sistema áudio da Philips e comece a gravar as suas faixas preferidas em formato CD para o seu dispositivo USB ou leitor de MP3 a uma velocidade 2X — com um só toque e sem necessidade de um computador.

USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA

USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA

Com o modo USB Directo, basta ligar o seu dispositivo USB à porta USB do seu dispositivo Philips e a música digital será reproduzida directamente a partir do dispositivo Philips.

Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW

Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW

A tecnologia de compressão de áudio permite reduzir o tamanho dos ficheiros de música digital grandes até 10 vezes, sem degradar radicalmente a sua qualidade de som. MP3 ou WMA são dois dos formatos de compressão que lhe permitem desfrutar de um mundo de música digital no seu leitor Philips. Transfira canções MP3 ou WMA de sites de música autorizados através da Internet ou crie a sua música, extraindo os seus CDs de áudio para ficheiros MP3 ou WMA e transferindo-os para o seu leitor.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.4

de 5

28

Críticas

12/09/2012

France

France

Comprador verificado

Ensemble correct et de bonne qualité générale

port USB tres pratique ainsi que l'enregistrement des cd sur USB. Télécommande tres fonctionnelle.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AZ1880 Lecteur de CD

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AZ1880 Lecteur de CD

12/09/2012

France

France

Ensemble correct et de bonne qualité générale

port USB tres pratique ainsi que l'enregistrement des cd sur USB. Télécommande tres fonctionnelle.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AZ1880 Lecteur de CD

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AZ1880 Lecteur de CD

17/07/2012

France

France

Pratique et facile d'utilisation

Très pratique, bonne qualité de son; la télécommande ne permet pas d'éteindre l'appareil et de le rallumer. Ne reste pas sur sa sélection antérieure après extinction du poste.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AZ1880 Lecteur de CD

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AZ1880 Lecteur de CD

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis