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Descontinuado
AZ1880/12
Desfrute da boa música em grande estilo
O leitor de CD da Philips irá libertar as suas músicas digitais preferidas do seu leitor de música portátil e permitir-lhe-á desfrutá-las com um som poderoso - a qualquer altura, em qualquer lugar. Dispõe de USB Directo e gravação digital MP3 com um só toque - sem necessidade de PC.
5 W
Ripar CD
Sintonização digital
Basta ligar o seu dispositivo USB de armazenamento em massa à porta USB no sistema áudio da Philips e comece a gravar as suas faixas preferidas em formato CD para o seu dispositivo USB ou leitor de MP3 a uma velocidade 2X — com um só toque e sem necessidade de um computador.
Com o modo USB Directo, basta ligar o seu dispositivo USB à porta USB do seu dispositivo Philips e a música digital será reproduzida directamente a partir do dispositivo Philips.
A tecnologia de compressão de áudio permite reduzir o tamanho dos ficheiros de música digital grandes até 10 vezes, sem degradar radicalmente a sua qualidade de som. MP3 ou WMA são dois dos formatos de compressão que lhe permitem desfrutar de um mundo de música digital no seu leitor Philips. Transfira canções MP3 ou WMA de sites de música autorizados através da Internet ou crie a sua música, extraindo os seus CDs de áudio para ficheiros MP3 ou WMA e transferindo-os para o seu leitor.
3.4
de 5
28
Críticas
POUNET42
12/09/2012
France
Comprador verificado
Ensemble correct et de bonne qualité générale
port USB tres pratique ainsi que l'enregistrement des cd sur USB. Télécommande tres fonctionnelle.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AZ1880 Lecteur de CD
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Bakélite
12/09/2012
France
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port USB tres pratique ainsi que l'enregistrement des cd sur USB. Télécommande tres fonctionnelle.
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totototoan
17/07/2012
France
Pratique et facile d'utilisation
Très pratique, bonne qualité de son; la télécommande ne permet pas d'éteindre l'appareil et de le rallumer. Ne reste pas sur sa sélection antérieure après extinction du poste.
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