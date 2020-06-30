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Descontinuado

Leitor de CD

AZ215R/12

4

| (14) Críticas | 86% recomendam este produto

Disponível em

Prateado
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Vermelho
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Desfrute da sua música em qualquer lugar

Aprecie as coisas mais simples e práticas da vida. O leitor de CD da Philips compacto e portátil permite-lhe satisfazer o prazer de ouvir a sua música favorita com a ajuda de funções fáceis de utilizar.

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Desfrute da sua música em qualquer lugar

  • Vermelho

  • 3 W

  • Sintonização digital

Reproduz CD, CD-R e CD-RW

Reproduz CD, CD-R e CD-RW

A Philips é conhecida por criar produtos compatíveis com muitos discos disponíveis no mercado. Este sistema de áudio permite-lhe desfrutar de música de CD, CD-R e CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) significa que o seu sistema de áudio é compatível com discos CD-Recordable (CD-R) e CD-Rewritable (CD-RW). Os discos CD-R são gravados uma vez e podem ser reproduzidos em qualquer leitor de CD de áudio, enquanto os discos CD-RW podem ser gravados e reescritos várias vezes e apenas podem ser reproduzidos em leitores de CD de áudio compatíveis.

Aleatório/repetição de CD para um entretenimento musical personalizado

Aleatório/repetição de CD para um entretenimento musical personalizado

A função "Aleatório/Repetição" ajuda-o a evitar o aborrecimento de ter de ouvir sempre a sua música pela mesma ordem. Depois de carregar as suas canções preferidas no leitor, basta-lhe seleccionar um dos modos - "Aleatório" ou "Repetição" - para que sejam reproduzidas em sequências diferentes. Desfrute de uma experiência musical diferente e única de cada vez que ligar o leitor.

20 Faixas CD Programáveis

A funcionalidade de reprodução programável de CD permite-lhe desfrutar das suas faixas favoritas na sequência que desejar.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.0

de 5

14

Críticas

86%

recomendam este produto

30/06/2020

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Brilliant

Because of the Phillips name and the quality and the size of the unit

Pontos positivos

Great reception

Pontos negativos

Nothing

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AZ215S CD Soundmachine

Data de utilização 2019-05-30

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AZ215S CD Soundmachine

Data de utilização 2019-05-30

21/08/2018

United Kingdom

United Kingdom

Cool little system for kids

Cheap and cheerful system, perfect for a young kid's bedroom. It's sturdy, simple to use and light. My 4 year old loves it!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AZ215R CD Soundmachine

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21/01/2018

United Kingdom

United Kingdom

GOOD SOUND

A GOOD SOUND FROM A GOOD MAKE BEEN LOOKING FOR A CASSETTE PLAYER FOR A WHILE. THIS ONE IS JUST THE JOB

Sim, recomendo este produto

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