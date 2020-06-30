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Descontinuado
Desfrute da sua música em qualquer lugar
Aprecie as coisas mais simples e práticas da vida. O leitor de CD da Philips compacto e portátil permite-lhe satisfazer o prazer de ouvir a sua música favorita com a ajuda de funções fáceis de utilizar.
Vermelho
3 W
Sintonização digital
A Philips é conhecida por criar produtos compatíveis com muitos discos disponíveis no mercado. Este sistema de áudio permite-lhe desfrutar de música de CD, CD-R e CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) significa que o seu sistema de áudio é compatível com discos CD-Recordable (CD-R) e CD-Rewritable (CD-RW). Os discos CD-R são gravados uma vez e podem ser reproduzidos em qualquer leitor de CD de áudio, enquanto os discos CD-RW podem ser gravados e reescritos várias vezes e apenas podem ser reproduzidos em leitores de CD de áudio compatíveis.
A função "Aleatório/Repetição" ajuda-o a evitar o aborrecimento de ter de ouvir sempre a sua música pela mesma ordem. Depois de carregar as suas canções preferidas no leitor, basta-lhe seleccionar um dos modos - "Aleatório" ou "Repetição" - para que sejam reproduzidas em sequências diferentes. Desfrute de uma experiência musical diferente e única de cada vez que ligar o leitor.
A funcionalidade de reprodução programável de CD permite-lhe desfrutar das suas faixas favoritas na sequência que desejar.
4.0
de 5
14
Críticas
86%
recomendam este produto
Buses
30/06/2020
United Kingdom
Comprador verificado
Brilliant
Because of the Phillips name and the quality and the size of the unit
Pontos positivos
Great reception
Pontos negativos
Nothing
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AZ215S CD Soundmachine
Data de utilização 2019-05-30
Sim, recomendo este produto
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Data de utilização 2019-05-30
Benjimax
21/08/2018
United Kingdom
Cool little system for kids
Cheap and cheerful system, perfect for a young kid's bedroom. It's sturdy, simple to use and light. My 4 year old loves it!
Sim, recomendo este produto
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ROBBY77
21/01/2018
United Kingdom
GOOD SOUND
A GOOD SOUND FROM A GOOD MAKE BEEN LOOKING FOR A CASSETTE PLAYER FOR A WHILE. THIS ONE IS JUST THE JOB
Sim, recomendo este produto
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