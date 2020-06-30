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Desfrute da sua música em qualquer lugar
Aprecie as coisas mais simples e práticas da vida. O leitor de CD da Philips compacto e portátil permite-lhe satisfazer o prazer de ouvir a sua música favorita com a ajuda de funções fáceis de utilizar.
Prateado
3 W
Sintonização digital
Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.
Efetue uma ligação simples e desfrute de toda sua música de dispositivos portáteis e computadores. Basta ligar o seu dispositivo à porta AUDIO-IN (3,5 mm) no seu aparelho Philips. Com computadores, a ligação é normalmente estabelecida através da saída dos auscultadores. Depois de ligar, pode desfrutar da sua coleção de música completa diretamente em altifalantes superiores. A Philips assegura sempre o melhor som.
A funcionalidade de reprodução programável de CD permite-lhe desfrutar das suas faixas favoritas na sequência que desejar.
4.0
de 5
14
Críticas
86%
recomendam este produto
Buses
30/06/2020
United Kingdom
Comprador verificado
Brilliant
Because of the Phillips name and the quality and the size of the unit
Pontos positivos
Great reception
Pontos negativos
Nothing
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AZ215S CD Soundmachine
Data de utilização 2019-05-30
Sim, recomendo este produto
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Data de utilização 2019-05-30
Benjimax
21/08/2018
United Kingdom
Cool little system for kids
Cheap and cheerful system, perfect for a young kid's bedroom. It's sturdy, simple to use and light. My 4 year old loves it!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AZ215R CD Soundmachine
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ROBBY77
21/01/2018
United Kingdom
GOOD SOUND
A GOOD SOUND FROM A GOOD MAKE BEEN LOOKING FOR A CASSETTE PLAYER FOR A WHILE. THIS ONE IS JUST THE JOB
Sim, recomendo este produto
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