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Leitor de CD

AZ215S/12

4

| (14) Críticas | 86% recomendam este produto

Desfrute da sua música em qualquer lugar

Aprecie as coisas mais simples e práticas da vida. O leitor de CD da Philips compacto e portátil permite-lhe satisfazer o prazer de ouvir a sua música favorita com a ajuda de funções fáceis de utilizar.

Ver todos os benefícios

Desfrute da sua música em qualquer lugar

  • Prateado

  • 3 W

  • Sintonização digital

Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos

Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

Entrada de áudio para uma reprodução fácil de música portátil

Entrada de áudio para uma reprodução fácil de música portátil

Efetue uma ligação simples e desfrute de toda sua música de dispositivos portáteis e computadores. Basta ligar o seu dispositivo à porta AUDIO-IN (3,5 mm) no seu aparelho Philips. Com computadores, a ligação é normalmente estabelecida através da saída dos auscultadores. Depois de ligar, pode desfrutar da sua coleção de música completa diretamente em altifalantes superiores. A Philips assegura sempre o melhor som.

20 Faixas CD Programáveis

A funcionalidade de reprodução programável de CD permite-lhe desfrutar das suas faixas favoritas na sequência que desejar.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.0

de 5

14

Críticas

86%

recomendam este produto

30/06/2020

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Brilliant

Because of the Phillips name and the quality and the size of the unit

Pontos positivos

Great reception

Pontos negativos

Nothing

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AZ215S CD Soundmachine

Data de utilização 2019-05-30

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AZ215S CD Soundmachine

Data de utilização 2019-05-30

21/08/2018

United Kingdom

United Kingdom

Cool little system for kids

Cheap and cheerful system, perfect for a young kid's bedroom. It's sturdy, simple to use and light. My 4 year old loves it!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AZ215R CD Soundmachine

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21/01/2018

United Kingdom

United Kingdom

GOOD SOUND

A GOOD SOUND FROM A GOOD MAKE BEEN LOOKING FOR A CASSETTE PLAYER FOR A WHILE. THIS ONE IS JUST THE JOB

Sim, recomendo este produto

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