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Descontinuado

Sistema de música sem fios para várias zonas

BM50B/10

3.8

| (32) Críticas

Um toque para reproduzir música em todas as divisões

O sistema de música izzy da Philips reproduz música via Bluetooth, CD/USB e FM. Com um toque num botão, a música de smartphones, CD/USB e estações de rádio é reproduzida em simultâneo em qualquer altifalante izzy em qualquer divisão. Configuração simples sem router, palavra-passe ou aplicação.

Ver todos os benefícios

Um toque para reproduzir música em todas as divisões

  • montável na parede

  • CD, CD de MP3, USB, FM

  • Bluetooth®

  • com MULTIPAIR

Reproduzir música numa divisão com ligação sem fios via Bluetooth

Reproduzir música numa divisão com ligação sem fios via Bluetooth

O altifalante izzy da Philips permite-lhe transmitir toda a sua música favorita a partir do seu telemóvel, tablet ou computador, independentemente da aplicação de música ou rádio que utiliza.

Um toque para configurar o izzylink™, sem router, sem palavra-passe, sem aplicações

Um toque para configurar o izzylink™, sem router, sem palavra-passe, sem aplicações

Sem router, sem palavra-passe, sem necessitar de aplicações para a configuração. Basta premir o botão "GROUP" durante vários segundos nos dois altifalantes para configurar pela primeira vez. Repita este procedimento para adicionar um 3.º, 4.º, ou 5.º altifalante. Cada vez que prime o botão para agrupar durante vários segundos adiciona um novo altifalante de cada vez. Ter música em várias zonas nunca foi tão fácil. Quando concluída, a rede izzylink™ será guardada mesmo quando o altifalante é desligado da tomada.

USB Directo para reprodução fácil de música em MP3

USB Directo para reprodução fácil de música em MP3

Graças à total compatibilidade para transferência de ficheiros, pode facilmente desfrutar da comodidade e diversão de aceder a mais música digital através da ranhuras USB Direct.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.8

de 5

32

Críticas

15/11/2017

United Kingdom

United Kingdom

Excellent

I am so pleased with this product it is better than I expected it to be. May be a little quiet for some if used on its own but paired with an Izzy link portable speaker it has great sound and is more than loud enough.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para BM50B Wireless multi-room music system

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para BM50B Wireless multi-room music system

19/02/2017

France

France

Très satisfait de ce produit

Ce produit correspond complètement à mes attentes et fonctionne parfaite. Il dispose de toutes les connexions que j'ai besoin et s'adapte à tous mes besoins.

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Esta avaliação foi feita para BM50B Système audio sans fil multiroom

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Esta avaliação foi feita para BM50B Système audio sans fil multiroom

27/07/2017

Nederland

Nederland

Na een dag in gebruik, zeer tevreden.

Makkelijke in bedrijfstelling. CD werkt uitstekend. Degelijke behuizing en degelijke ophang middelen. Zeer goed geluid. Fraai design

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para BM50B multiroom, Wireless Music System

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Esta avaliação foi feita para BM50B multiroom, Wireless Music System

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