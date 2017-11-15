Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
BM50B/10
Um toque para reproduzir música em todas as divisões
O sistema de música izzy da Philips reproduz música via Bluetooth, CD/USB e FM. Com um toque num botão, a música de smartphones, CD/USB e estações de rádio é reproduzida em simultâneo em qualquer altifalante izzy em qualquer divisão. Configuração simples sem router, palavra-passe ou aplicação.
montável na parede
CD, CD de MP3, USB, FM
Bluetooth®
com MULTIPAIR
O altifalante izzy da Philips permite-lhe transmitir toda a sua música favorita a partir do seu telemóvel, tablet ou computador, independentemente da aplicação de música ou rádio que utiliza.
Sem router, sem palavra-passe, sem necessitar de aplicações para a configuração. Basta premir o botão "GROUP" durante vários segundos nos dois altifalantes para configurar pela primeira vez. Repita este procedimento para adicionar um 3.º, 4.º, ou 5.º altifalante. Cada vez que prime o botão para agrupar durante vários segundos adiciona um novo altifalante de cada vez. Ter música em várias zonas nunca foi tão fácil. Quando concluída, a rede izzylink™ será guardada mesmo quando o altifalante é desligado da tomada.
Graças à total compatibilidade para transferência de ficheiros, pode facilmente desfrutar da comodidade e diversão de aceder a mais música digital através da ranhuras USB Direct.
3.8
de 5
32
Críticas
CarolineT
15/11/2017
United Kingdom
Excellent
I am so pleased with this product it is better than I expected it to be. May be a little quiet for some if used on its own but paired with an Izzy link portable speaker it has great sound and is more than loud enough.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BM50B Wireless multi-room music system
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BM50B Wireless multi-room music system
matc
19/02/2017
France
Très satisfait de ce produit
Ce produit correspond complètement à mes attentes et fonctionne parfaite. Il dispose de toutes les connexions que j'ai besoin et s'adapte à tous mes besoins.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BM50B Système audio sans fil multiroom
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BM50B Système audio sans fil multiroom
gik23
27/07/2017
Nederland
Na een dag in gebruik, zeer tevreden.
Makkelijke in bedrijfstelling. CD werkt uitstekend. Degelijke behuizing en degelijke ophang middelen. Zeer goed geluid. Fraai design
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BM50B multiroom, Wireless Music System
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BM50B multiroom, Wireless Music System