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Descontinuado

izzyAltifalante Multiroom sem fios

BM5C/10

4.5

| (2) Críticas | 100% recomendam este produto

Um toque para reproduzir música em todas as divisões

O altifalante multiroom sem fios izzy da Philips reproduz música através de uma ligação sem fios via Bluetooth. Com um toque num botão, até 5 altifalantes izzy reproduzem música em todas as divisões em simultâneo sem qualquer esforço. Configuração simples, sem router, palavra-passe nem aplicações.

Ver todos os benefícios

Um toque para reproduzir música em todas as divisões

  • Bluetooth®

  • Sand

Reproduzir música numa divisão com ligação sem fios via Bluetooth

Reproduzir música numa divisão com ligação sem fios via Bluetooth

O altifalante izzy da Philips permite-lhe transmitir toda a sua música favorita a partir do seu telemóvel, tablet ou computador, independentemente da aplicação de música ou rádio que utiliza.

2 diafragmas de 2,5" com porta de graves para um som envolvente

2 diafragmas de 2,5" com porta de graves para um som envolvente

Equipados com 2 diafragmas de 2,5" adequados para audiófilos, os altifalantes Multiroom Izzy criam um som potente e envolvente enquanto as portas de graves expandem as baixas frequências, criando uma experiência verdadeiramente envolvente e dinâmico.

Um toque para configurar o izzylink™, sem router, sem palavra-passe, sem aplicações

Um toque para configurar o izzylink™, sem router, sem palavra-passe, sem aplicações

Sem router, sem palavra-passe, sem necessitar de aplicações para a configuração. Basta premir o botão "GROUP" durante vários segundos nos dois altifalantes para configurar pela primeira vez. Repita este procedimento para adicionar um 3.º, 4.º, ou 5.º altifalante. Cada vez que prime o botão para agrupar durante vários segundos adiciona um novo altifalante de cada vez. Ter música em várias zonas nunca foi tão fácil. Quando concluída, a rede izzylink™ será guardada mesmo quando o altifalante é desligado da tomada.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.5

de 5

2

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

19/03/2016

België

België

donne une ambiance musicale dans toute la maison

très bonne sonorité et permet d'être déplacer partout dans la maison

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para izzy BM5C Enceinte Multiroom sans fil

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para izzy BM5C Enceinte Multiroom sans fil

06/03/2021

Danmark

Danmark

Det virker

Det virker Batteri ikke optimalt opdatering er ikke let at finde

Pontos positivos

det virker

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para izzy BM5C Trådløs højttaler til flere rum

Data de utilização 2020-09-06

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para izzy BM5C Trådløs højttaler til flere rum

Data de utilização 2020-09-06

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