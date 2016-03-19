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Descontinuado
Um toque para reproduzir música em todas as divisões
O altifalante multiroom sem fios izzy da Philips reproduz música através de uma ligação sem fios via Bluetooth. Com um toque num botão, até 5 altifalantes izzy reproduzem música em todas as divisões em simultâneo sem qualquer esforço. Configuração simples, sem router, palavra-passe nem aplicações.
Bluetooth®
Sand
O altifalante izzy da Philips permite-lhe transmitir toda a sua música favorita a partir do seu telemóvel, tablet ou computador, independentemente da aplicação de música ou rádio que utiliza.
Equipados com 2 diafragmas de 2,5" adequados para audiófilos, os altifalantes Multiroom Izzy criam um som potente e envolvente enquanto as portas de graves expandem as baixas frequências, criando uma experiência verdadeiramente envolvente e dinâmico.
Sem router, sem palavra-passe, sem necessitar de aplicações para a configuração. Basta premir o botão "GROUP" durante vários segundos nos dois altifalantes para configurar pela primeira vez. Repita este procedimento para adicionar um 3.º, 4.º, ou 5.º altifalante. Cada vez que prime o botão para agrupar durante vários segundos adiciona um novo altifalante de cada vez. Ter música em várias zonas nunca foi tão fácil. Quando concluída, a rede izzylink™ será guardada mesmo quando o altifalante é desligado da tomada.
4.5
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
mich52
19/03/2016
België
donne une ambiance musicale dans toute la maison
très bonne sonorité et permet d'être déplacer partout dans la maison
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para izzy BM5C Enceinte Multiroom sans fil
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para izzy BM5C Enceinte Multiroom sans fil
Alfasoft
06/03/2021
Danmark
Det virker
Det virker Batteri ikke optimalt opdatering er ikke let at finde
Pontos positivos
det virker
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para izzy BM5C Trådløs højttaler til flere rum
Data de utilização 2020-09-06
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para izzy BM5C Trådløs højttaler til flere rum
Data de utilização 2020-09-06