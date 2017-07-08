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Descontinuado
Um toque para reproduzir música em todas as divisões
O altifalante multiroom sem fios izzy da Philips reproduz música através de uma ligação sem fios via Bluetooth. Com um toque num botão, até 5 altifalantes izzy reproduzem música em todas as divisões em simultâneo sem qualquer esforço. Configuração simples, sem router, palavra-passe nem aplicações.
Bluetooth®
Branco
Equipados com 2 diafragmas de 2,5" adequados para audiófilos, os altifalantes Multiroom Izzy criam um som potente e envolvente enquanto as portas de graves expandem as baixas frequências, criando uma experiência verdadeiramente envolvente e dinâmico.
O altifalante izzy da Philips permite-lhe transmitir toda a sua música favorita a partir do seu telemóvel, tablet ou computador, independentemente da aplicação de música ou rádio que utiliza.
Sem router, sem palavra-passe, sem necessitar de aplicações para a configuração. Basta premir o botão "GROUP" durante vários segundos nos dois altifalantes para configurar pela primeira vez. Repita este procedimento para adicionar um 3.º, 4.º, ou 5.º altifalante. Cada vez que prime o botão para agrupar durante vários segundos adiciona um novo altifalante de cada vez. Ter música em várias zonas nunca foi tão fácil. Quando concluída, a rede izzylink™ será guardada mesmo quando o altifalante é desligado da tomada.
4.2
de 5
5
Críticas
80%
recomendam este produto
estebanvys
08/07/2017
France
PERFECT SON
Une super qualité de son! Avec l'enceinte izzy multi room Philips on est séduit par la simplicité, le design et la qualité des basses. Compact! Connexion rapide a iPhone 4,5,6,7
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Esta avaliação foi feita para izzy BM5W Enceinte Multiroom sans fil
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benpal
28/11/2015
France
Facile à mettre en route
Très facile à mettre en route, aussi en groupe (2). Fonctionnalités très utiles, comme la possibilité de rendre muette une station individuelle ou tout le groupe ou comme la possibilité de découpler une station individuelle du groupe.
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Baldus
05/08/2017
Deutschland
Klasse Preis-Leistung
Guter Klang, relativ einfache Bedienung, Wird bei uns genutzt in Räumen von 11 - 30 m², dezente Optik
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Esta avaliação foi feita para izzy BM5W Kabelloser Multiroom-Lautsprecher
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