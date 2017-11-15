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Descontinuado

izzyaltifalante portátil Multiroom sem fios

BM6B/10

3.9

| (9) Críticas

Um toque para reproduzir música em todas as divisões

O altifalante portátil izzy BM6 da Philips reproduz música através de uma ligação sem fios via Bluetooth. Graças à resistência a salpicos, pode levá-lo para a casa de banho, cozinha ou para o exterior. Comece com um e adicione mais para expandir a sua música a várias divisões. Configuração simples, sem router, palavras-passe nem aplicações.

Ver todos os benefícios

Um toque para reproduzir música em todas as divisões

  • Bluetooth®

  • À prova de salpicos

  • Bateria recarregável

  • izzylink™ para Multiroom

Alterne facilmente entre a reprodução de música de 2 dispositivos com MULTIPAIR

Emparelhe com 2 dispositivos inteligentes em simultâneo para poder transmitir música a partir do aparelho pretendido, sem o incómodo de ter de desemparelhar e voltar a emparelhar. Para reproduzir uma música num dispositivo diferente, primeiro coloque a música em pausa no primeiro dispositivo e, em seguida, reproduza a música nova num dispositivo diferente para continuar. É perfeito para partilhar música com amigos, para festas ou simplesmente para reproduzir músicas diferentes guardadas em dispositivos diferentes. Permita que os amigos e a família emparelhem dispositivos em simultâneo, para poder alternar facilmente entre a música de todos.

Dois diafragmas de altifalantes e dois radiadores passivos proporcionam um som envolvente

Dois diafragmas de altifalantes e dois radiadores passivos proporcionam um som envolvente

Equipado com dois diafragmas de 2" de gama total combinados com dois radiadores passivos oposto, o Philips izzy BM6 fornece um som equilibrado com nitidez.

Altere o altifalante principal no grupo com apenas só um toque

Altere o altifalante principal no grupo com apenas só um toque

Em cada grupo izzylink™, qualquer altifalante individual pode ser o principal, transmitindo música para os outros. Quando pretende partilhar a sua própria música, prima o botão Bluetooth no altifalante na sua divisão e partilhe essa música instantaneamente a partir do dispositivo. Outros altifalantes no mesmo grupo izzylink™ irão reproduzir a mesma música em sincronização e em simultâneo. Partilhar música com outros é assim tão fácil.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.9

de 5

9

Críticas

15/11/2017

United Kingdom

United Kingdom

Excellent

Sounds great on its own and even better when paired with another Izzy link product. It is completely portable and had great battery life.

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Esta avaliação foi feita para izzy BM6B wireless multiroom portable speaker

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09/10/2017

België

België

MOOI GELUID

[Employee of philipsglobal] gebruikersvriendelijk, mooi afgewerkt, handig om overal in huis te plaatsen waar je graag naar muziek luistert.

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Esta avaliação foi feita para izzy BM6B draadloze, draagbare multiroom-luidspreker

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03/11/2016

Suisse

Suisse

tres utile pour la deplacer partout dans la maison.

simple d'utilisation,son impressionnant pour sa petite taille. Desingn tres beau. performance de la batterie tres bien.Le seul point negatif que je pourrais dire sur cette article, c'est qu'il manque un bouton pour pouvoir passer de musique quand elle est accouplé en izzylink a la chaine hifi. Sinon magnifique.

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Esta avaliação foi feita para izzy BM6B Enceinte portable Multiroom sans fil

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