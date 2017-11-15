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Descontinuado
BM6B/10
Um toque para reproduzir música em todas as divisões
O altifalante portátil izzy BM6 da Philips reproduz música através de uma ligação sem fios via Bluetooth. Graças à resistência a salpicos, pode levá-lo para a casa de banho, cozinha ou para o exterior. Comece com um e adicione mais para expandir a sua música a várias divisões. Configuração simples, sem router, palavras-passe nem aplicações.
Bluetooth®
À prova de salpicos
Bateria recarregável
izzylink™ para Multiroom
Emparelhe com 2 dispositivos inteligentes em simultâneo para poder transmitir música a partir do aparelho pretendido, sem o incómodo de ter de desemparelhar e voltar a emparelhar. Para reproduzir uma música num dispositivo diferente, primeiro coloque a música em pausa no primeiro dispositivo e, em seguida, reproduza a música nova num dispositivo diferente para continuar. É perfeito para partilhar música com amigos, para festas ou simplesmente para reproduzir músicas diferentes guardadas em dispositivos diferentes. Permita que os amigos e a família emparelhem dispositivos em simultâneo, para poder alternar facilmente entre a música de todos.
Equipado com dois diafragmas de 2" de gama total combinados com dois radiadores passivos oposto, o Philips izzy BM6 fornece um som equilibrado com nitidez.
Em cada grupo izzylink™, qualquer altifalante individual pode ser o principal, transmitindo música para os outros. Quando pretende partilhar a sua própria música, prima o botão Bluetooth no altifalante na sua divisão e partilhe essa música instantaneamente a partir do dispositivo. Outros altifalantes no mesmo grupo izzylink™ irão reproduzir a mesma música em sincronização e em simultâneo. Partilhar música com outros é assim tão fácil.
3.9
de 5
9
Críticas
CarolineT
15/11/2017
United Kingdom
Excellent
Sounds great on its own and even better when paired with another Izzy link product. It is completely portable and had great battery life.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para izzy BM6B wireless multiroom portable speaker
Sim, recomendo este produto
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Rob62
09/10/2017
België
MOOI GELUID
[Employee of philipsglobal] gebruikersvriendelijk, mooi afgewerkt, handig om overal in huis te plaatsen waar je graag naar muziek luistert.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para izzy BM6B draadloze, draagbare multiroom-luidspreker
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lefty
03/11/2016
Suisse
tres utile pour la deplacer partout dans la maison.
simple d'utilisation,son impressionnant pour sa petite taille. Desingn tres beau. performance de la batterie tres bien.Le seul point negatif que je pourrais dire sur cette article, c'est qu'il manque un bouton pour pouvoir passer de musique quand elle est accouplé en izzylink a la chaine hifi. Sinon magnifique.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para izzy BM6B Enceinte portable Multiroom sans fil
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