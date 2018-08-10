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Descontinuado

izzyaltifalante portátil Multiroom sem fios

BM6W/10

2.5

| (2) Críticas

Um toque para reproduzir música em todas as divisões

O altifalante portátil izzy BM6 da Philips reproduz música através de uma ligação sem fios via Bluetooth. Graças à resistência a salpicos, pode levá-lo para a casa de banho, cozinha ou para o exterior. Comece com um e adicione mais para expandir a sua música a várias divisões. Configuração simples, sem router, palavras-passe nem aplicações.

Ver todos os benefícios

Um toque para reproduzir música em todas as divisões

  • Bluetooth®

  • À prova de salpicos

  • Bateria recarregável

  • izzylink™ para Multiroom

Reproduzir música numa divisão com ligação sem fios via Bluetooth

Reproduzir música numa divisão com ligação sem fios via Bluetooth

O altifalante izzy da Philips permite-lhe transmitir toda a sua música favorita a partir do seu telemóvel, tablet ou computador, independentemente da aplicação de música ou rádio que utiliza.

Agrupe até 5 izzy com izzylink™ para entretenimento em várias zonas

Agrupe até 5 izzy com izzylink™ para entretenimento em várias zonas

O izzylink™ é uma tecnologia sem fios que utiliza a norma IEEE 802.11n para permitir a ligação de vários altifalantes para formar uma rede sem fios. A rede liga até cinco altifalantes sem precisar de um router, uma palavra-passe Wi-Fi nem qualquer aplicação de um dispositivo móvel inteligente para a configuração. Pode adicionar facilmente os altifalantes izzy à rede para desfrutar da reprodução de música em diferentes salas, em simultâneo. Cada altifalante pode ainda ser alternado entre o modo simples para uso individual ou o modo de grupo para música em várias zonas com um só toque.

Um toque para configurar o izzylink™, sem router, sem palavra-passe, sem aplicações

Um toque para configurar o izzylink™, sem router, sem palavra-passe, sem aplicações

Sem router, sem palavra-passe, sem necessitar de aplicações para a configuração. Basta premir o botão "GROUP" durante vários segundos nos dois altifalantes para configurar pela primeira vez. Repita este procedimento para adicionar um 3.º, 4.º, ou 5.º altifalante. Cada vez que prime o botão para agrupar durante vários segundos adiciona um novo altifalante de cada vez. Ter música em várias zonas nunca foi tão fácil. Quando concluída, a rede izzylink™ será guardada mesmo quando o altifalante é desligado da tomada.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

2.5

de 5

2

Críticas

5
3
2

10/08/2018

Nederland

Nederland

Geluid is perfect

Een hoogwaardige kwaliteit, gebruiksvriendelijk, compact formaat en een mooi geluid.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para izzy BM6W draadloze, draagbare multiroom-luidspreker

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22/02/2018

France

France

Aucune tenue de charge

Bonjour, J'ai acheté ce produit en conjonction avec le BM50 pour pouvoir diffuser de la musique dans les pièces où je me trouvais Après un an d'utilisation, je suis très déçu par les deux produits: - j'ai dû ramener le BM50 deux fois car il n'arrivait plus à éjecter le CD - après une heure de charge, le BM6 tient à peine 20min en autonomie, je l'ai ramené du SAV et euro-repair-center me dit que c'est normal? j'ai chronométré aujourd'hui, exactement 60min de charge, pour 20min d'autonomie. je ne trouve pas cela normal, en tout cas ce n'était pas le cas à l'achat

Esta avaliação foi feita para izzy BM6W Enceinte portable Multiroom sans fil

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