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Descontinuado
BM6W/10
Um toque para reproduzir música em todas as divisões
O altifalante portátil izzy BM6 da Philips reproduz música através de uma ligação sem fios via Bluetooth. Graças à resistência a salpicos, pode levá-lo para a casa de banho, cozinha ou para o exterior. Comece com um e adicione mais para expandir a sua música a várias divisões. Configuração simples, sem router, palavras-passe nem aplicações.
Bluetooth®
À prova de salpicos
Bateria recarregável
izzylink™ para Multiroom
O altifalante izzy da Philips permite-lhe transmitir toda a sua música favorita a partir do seu telemóvel, tablet ou computador, independentemente da aplicação de música ou rádio que utiliza.
O izzylink™ é uma tecnologia sem fios que utiliza a norma IEEE 802.11n para permitir a ligação de vários altifalantes para formar uma rede sem fios. A rede liga até cinco altifalantes sem precisar de um router, uma palavra-passe Wi-Fi nem qualquer aplicação de um dispositivo móvel inteligente para a configuração. Pode adicionar facilmente os altifalantes izzy à rede para desfrutar da reprodução de música em diferentes salas, em simultâneo. Cada altifalante pode ainda ser alternado entre o modo simples para uso individual ou o modo de grupo para música em várias zonas com um só toque.
Sem router, sem palavra-passe, sem necessitar de aplicações para a configuração. Basta premir o botão "GROUP" durante vários segundos nos dois altifalantes para configurar pela primeira vez. Repita este procedimento para adicionar um 3.º, 4.º, ou 5.º altifalante. Cada vez que prime o botão para agrupar durante vários segundos adiciona um novo altifalante de cada vez. Ter música em várias zonas nunca foi tão fácil. Quando concluída, a rede izzylink™ será guardada mesmo quando o altifalante é desligado da tomada.
2.5
de 5
2
Críticas
Diesel59
10/08/2018
Nederland
Geluid is perfect
Een hoogwaardige kwaliteit, gebruiksvriendelijk, compact formaat en een mooi geluid.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para izzy BM6W draadloze, draagbare multiroom-luidspreker
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totanec
22/02/2018
France
Aucune tenue de charge
Bonjour, J'ai acheté ce produit en conjonction avec le BM50 pour pouvoir diffuser de la musique dans les pièces où je me trouvais Après un an d'utilisation, je suis très déçu par les deux produits: - j'ai dû ramener le BM50 deux fois car il n'arrivait plus à éjecter le CD - après une heure de charge, le BM6 tient à peine 20min en autonomie, je l'ai ramené du SAV et euro-repair-center me dit que c'est normal? j'ai chronométré aujourd'hui, exactement 60min de charge, pour 20min d'autonomie. je ne trouve pas cela normal, en tout cas ce n'était pas le cas à l'achat
Esta avaliação foi feita para izzy BM6W Enceinte portable Multiroom sans fil
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