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Descontinuado

izzyAltifalante Multiroom sem fios

BM7B/10

3.5

| (13) Críticas

Um toque para reproduzir música em todas as divisões

O altifalante multiroom sem fios izzy BM7 da Philips reproduz música através de uma ligação sem fios via Bluetooth. Com um toque num botão, até 5 altifalantes izzy reproduzem música em todas as divisões em simultâneo sem qualquer esforço. Configuração simples, sem router, palavra-passe nem aplicações.

Ver todos os benefícios

Um toque para reproduzir música em todas as divisões

  • Bluetooth®

  • Potência RMS de 30 W

  • NFC

  • izzylink™ para Multiroom

Agrupe até 5 izzy com izzylink™ para entretenimento em várias zonas

Agrupe até 5 izzy com izzylink™ para entretenimento em várias zonas

O izzylink™ é uma tecnologia sem fios que utiliza a norma IEEE 802.11n para permitir a ligação de vários altifalantes para formar uma rede sem fios. A rede liga até cinco altifalantes sem precisar de um router, uma palavra-passe Wi-Fi nem qualquer aplicação de um dispositivo móvel inteligente para a configuração. Pode adicionar facilmente os altifalantes izzy à rede para desfrutar da reprodução de música em diferentes salas, em simultâneo. Cada altifalante pode ainda ser alternado entre o modo simples para uso individual ou o modo de grupo para música em várias zonas com um só toque.

Reproduzir música numa divisão com ligação sem fios via Bluetooth

Reproduzir música numa divisão com ligação sem fios via Bluetooth

O altifalante izzy da Philips permite-lhe transmitir toda a sua música favorita a partir do seu telemóvel, tablet ou computador, independentemente da aplicação de música ou rádio que utiliza.

Um toque para configurar o izzylink™, sem router, sem palavra-passe, sem aplicações

Um toque para configurar o izzylink™, sem router, sem palavra-passe, sem aplicações

Sem router, sem palavra-passe, sem necessitar de aplicações para a configuração. Basta premir o botão "GROUP" durante vários segundos nos dois altifalantes para configurar pela primeira vez. Repita este procedimento para adicionar um 3.º, 4.º, ou 5.º altifalante. Cada vez que prime o botão para agrupar durante vários segundos adiciona um novo altifalante de cada vez. Ter música em várias zonas nunca foi tão fácil. Quando concluída, a rede izzylink™ será guardada mesmo quando o altifalante é desligado da tomada.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.5

de 5

13

Críticas

21/08/2018

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant sound from Izzy

Philips manage to get a beautifully balanced and powerful sound from a small, nicely designed package. Material and sound quality are excellent, and it's super easy to connect the group. Bluetooth pairing is straightforward. This would be suitable for a large room. The only missing thing for me would be an app to control the speakers in the group.

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Esta avaliação foi feita para izzy BM7B wireless multiroom speaker

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30/11/2017

France

France

Excellent

Excellent produit, tres bien concu par rapport a l'équivalent chez les entreprises concurrentes. Un produit à recommander.

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Esta avaliação foi feita para izzy BM7B Enceinte Multiroom sans fil

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01/05/2017

Deutschland

Deutschland

Ein Lautsprecher wie für mich gemacht!

Der Lautsprecher entspricht genau meinen Erwartungen. Immer gut, wenn man weiß was man will und sich vorher informiert. Dieses Gerät passt in Größe und Ausstattung genau in mein Konzept. Die hohe Qualität und der überzeugende Klang beeindrucken mich. Ich habe mehrere Bluetooth-Lautsprecher, die ich unterschiedlich nutze. Diesen nutze ich in meinem 30 m² Wohnzimmer mit Smartphone oder Notebook. Musik oder TV-Film Wiedergabe einfach nur gut. Für mich, der Beste seiner Art!

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Esta avaliação foi feita para izzy BM7B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher

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