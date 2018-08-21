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Descontinuado
BM7B/10
Um toque para reproduzir música em todas as divisões
O altifalante multiroom sem fios izzy BM7 da Philips reproduz música através de uma ligação sem fios via Bluetooth. Com um toque num botão, até 5 altifalantes izzy reproduzem música em todas as divisões em simultâneo sem qualquer esforço. Configuração simples, sem router, palavra-passe nem aplicações.
Bluetooth®
Potência RMS de 30 W
NFC
izzylink™ para Multiroom
O izzylink™ é uma tecnologia sem fios que utiliza a norma IEEE 802.11n para permitir a ligação de vários altifalantes para formar uma rede sem fios. A rede liga até cinco altifalantes sem precisar de um router, uma palavra-passe Wi-Fi nem qualquer aplicação de um dispositivo móvel inteligente para a configuração. Pode adicionar facilmente os altifalantes izzy à rede para desfrutar da reprodução de música em diferentes salas, em simultâneo. Cada altifalante pode ainda ser alternado entre o modo simples para uso individual ou o modo de grupo para música em várias zonas com um só toque.
O altifalante izzy da Philips permite-lhe transmitir toda a sua música favorita a partir do seu telemóvel, tablet ou computador, independentemente da aplicação de música ou rádio que utiliza.
Sem router, sem palavra-passe, sem necessitar de aplicações para a configuração. Basta premir o botão "GROUP" durante vários segundos nos dois altifalantes para configurar pela primeira vez. Repita este procedimento para adicionar um 3.º, 4.º, ou 5.º altifalante. Cada vez que prime o botão para agrupar durante vários segundos adiciona um novo altifalante de cada vez. Ter música em várias zonas nunca foi tão fácil. Quando concluída, a rede izzylink™ será guardada mesmo quando o altifalante é desligado da tomada.
3.5
de 5
13
Críticas
Benjimax
21/08/2018
United Kingdom
Brilliant sound from Izzy
Philips manage to get a beautifully balanced and powerful sound from a small, nicely designed package. Material and sound quality are excellent, and it's super easy to connect the group. Bluetooth pairing is straightforward. This would be suitable for a large room. The only missing thing for me would be an app to control the speakers in the group.
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Esta avaliação foi feita para izzy BM7B wireless multiroom speaker
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Falstaff13
30/11/2017
France
Excellent
Excellent produit, tres bien concu par rapport a l'équivalent chez les entreprises concurrentes. Un produit à recommander.
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Esta avaliação foi feita para izzy BM7B Enceinte Multiroom sans fil
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spiekus
01/05/2017
Deutschland
Ein Lautsprecher wie für mich gemacht!
Der Lautsprecher entspricht genau meinen Erwartungen. Immer gut, wenn man weiß was man will und sich vorher informiert. Dieses Gerät passt in Größe und Ausstattung genau in mein Konzept. Die hohe Qualität und der überzeugende Klang beeindrucken mich. Ich habe mehrere Bluetooth-Lautsprecher, die ich unterschiedlich nutze. Diesen nutze ich in meinem 30 m² Wohnzimmer mit Smartphone oder Notebook. Musik oder TV-Film Wiedergabe einfach nur gut. Für mich, der Beste seiner Art!
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