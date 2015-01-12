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  • Maximize o espaço na secretária
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Suporte de montagem para dispositivo cliente

BS4B1927B/00

Maximize o espaço na secretária

Maximize o espaço na secretária e fixe clientes do PC na SmartErgoBase do seu monitor Philips com o suporte de montagem para dispositivo cliente. Esta solução simples e versátil permite-lhe criar uma configuração do tipo tudo-em-um para uma produtividade máxima

Ver todos os benefícios

Maximize o espaço na secretária

  • para SmartErgoBase da Philips

Padrão de montagem VESA universal de 100 mm

Os orifícios de montagem VESA padronizados garantem compatibilidade de montagem com a maioria dos PC com baixo fator de forma e com Thin Clients.

Solução simples tudo-em-um

Este suporte de montagem simples para dispositivo cliente permite uma solução simples de baixo custo para criar um factor de forma de computação para um ambiente de trabalho tudo-em-um sem desarrumação que rentabiliza eficazmente ambientes com espaço limitado.

Configuração e utilização fáceis

O suporte de montagem para dispositivo cliente adapta-se perfeitamente à galardoada SmartErgoBase da Philips para monitores comerciais para uma montagem fácil de PC e Thin Client.

Especificações técnicas

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