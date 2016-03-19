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  • Maximize o espaço na secretária
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Suporte de montagem para dispositivo cliente

BS6B2234B/00

Maximize o espaço na secretária

Maximize o espaço na secretária e fixe clientes do PC na SmartErgoBase do seu monitor Philips com o suporte de montagem para dispositivo cliente. Esta solução simples e versátil permite-lhe criar uma configuração do tipo tudo-em-um para uma produtividade máxima

Ver todos os benefícios

Maximize o espaço na secretária

  • para SmartErgoBase da Philips

Configuração e utilização fáceis

O suporte de montagem para dispositivo cliente adapta-se perfeitamente à galardoada SmartErgoBase da Philips para monitores comerciais para uma montagem fácil de PC e Thin Client.

Adaptabilidade ergonómica total

O design inteligente do suporte de montagem do dispositivo cliente permite ajustes ergonómicos totais (altura, orientação, inclinação) na SmartErgoBase da Philips

Padrão de montagem VESA universal de 100 mm

Os orifícios de montagem VESA padronizados garantem compatibilidade de montagem com a maioria dos PC com baixo fator de forma e com Thin Clients.

Especificações técnicas

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