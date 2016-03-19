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Maximize o espaço na secretária
Maximize o espaço na secretária e fixe clientes do PC na SmartErgoBase do seu monitor Philips com o suporte de montagem para dispositivo cliente. Esta solução simples e versátil permite-lhe criar uma configuração do tipo tudo-em-um para uma produtividade máxima
para SmartErgoBase da Philips
O suporte de montagem para dispositivo cliente adapta-se perfeitamente à galardoada SmartErgoBase da Philips para monitores comerciais para uma montagem fácil de PC e Thin Client.
O design inteligente do suporte de montagem do dispositivo cliente permite ajustes ergonómicos totais (altura, orientação, inclinação) na SmartErgoBase da Philips
Os orifícios de montagem VESA padronizados garantem compatibilidade de montagem com a maioria dos PC com baixo fator de forma e com Thin Clients.
Críticas