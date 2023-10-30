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BT3900A/00
Música sem parar
A minha música nunca para. O altifalante portátil sem fios EverPlay reproduz as músicas sem interrupções graças à forte ligação Bluetooth e às opções de carregamento intuitivo. O tecido personalizado faz deste altifalante um produto elegante e extremamente resistente
4 W, 8 h
Bluetooth de longo alcance
À prova de água, à prova de poeira
Fita para USB incluída
Com o seu microfone incorporado, este altifalante também funciona como alta-voz para telefone. Quando é recebida uma chamada, a música é colocada em pausa e pode falar através do altifalante. Telefone para uma reunião de negócios ou ligue a um amigo de uma festa. Funciona na perfeição em qualquer situação.
O tecido DuraFit que reveste o altifalante garante, simultaneamente, benefícios de funcionalidade e estética. Com sobreposições em borracha na parte superior com um tecido a combinar com um destaque colorido, o material antideslizante, resistente a riscos e lavável garante proteção adicional, enquanto o padrão exclusivo em rede Rhombus garante também um estilo mais moderno e sofisticado.
A função antidelimitação permite-lhe reproduzir música a um volume mais alto mantendo a alta qualidade, mesmo quando a bateria está baixa. Este aceita uma variedade de sinais de entrada, de 300 mV a 1000 mV e mantém os seus altifalantes protegidos contra danos por distorção. Esta função integrada controla o sinal musical enquanto este passa pelo amplificador e mantém os picos dentro do alcance do amplificador, evitando a distorção de áudio causada pela delimitação, sem afetar a intensidade do som. A capacidade do altifalante portátil para reproduzir os picos musicais diminui conforme a carga da bateria desce, mas a função antidelimitação reduz os picos causados pela carga baixa, mantendo a música sem distorção.
3.1
de 5
9
Críticas
Bokfra
30/10/2023
France
Excellent rapport qualité prix
Facile d'utilisation, légère et pratique avec un son et une autonomie de très bonne qualité.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BT3900B enceinte portable sans fil
Data de utilização 2021-10-29
Sim, recomendo este produto
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Data de utilização 2021-10-29
Glolola
16/04/2020
Italia
Comprador verificado
consigliato
estetica bellissima,ottimi materiali,laccio originale che contiene cavo usb di ricarica.Batteria di ottima durata e pratico da portare dietro
Pontos positivos
estetica materiali durata qualita' audio
Pontos negativos
nessuno per ora
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Esta avaliação foi feita para BT3900P altoparlante wireless portatile
Data de utilização 2020-03-16
Sim, recomendo este produto
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Data de utilização 2020-03-16
Sten702
15/10/2017
Italia
Autoparlante Bluetooth di buona funzionalità
Funzionalità di buona qualità viste le dimensioni. Design veramente ottimo e funzionale. Soddisfatto per l’acquisto.
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