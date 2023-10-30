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altifalante portátil sem fios

BT3900A/00

3.1

| (9) Críticas

Música sem parar

A minha música nunca para. O altifalante portátil sem fios EverPlay reproduz as músicas sem interrupções graças à forte ligação Bluetooth e às opções de carregamento intuitivo. O tecido personalizado faz deste altifalante um produto elegante e extremamente resistente

Ver todos os benefícios

Música sem parar

  • 4 W, 8 h

  • Bluetooth de longo alcance

  • À prova de água, à prova de poeira

  • Fita para USB incluída

Microfone incorporado para chamadas em mãos livres

Com o seu microfone incorporado, este altifalante também funciona como alta-voz para telefone. Quando é recebida uma chamada, a música é colocada em pausa e pode falar através do altifalante. Telefone para uma reunião de negócios ou ligue a um amigo de uma festa. Funciona na perfeição em qualquer situação.

Tecido DuraFit de alto desempenho

Tecido DuraFit de alto desempenho

O tecido DuraFit que reveste o altifalante garante, simultaneamente, benefícios de funcionalidade e estética. Com sobreposições em borracha na parte superior com um tecido a combinar com um destaque colorido, o material antideslizante, resistente a riscos e lavável garante proteção adicional, enquanto o padrão exclusivo em rede Rhombus garante também um estilo mais moderno e sofisticado.

Função anti-delimitação para música alto sem distorções

Função anti-delimitação para música alto sem distorções

A função antidelimitação permite-lhe reproduzir música a um volume mais alto mantendo a alta qualidade, mesmo quando a bateria está baixa. Este aceita uma variedade de sinais de entrada, de 300 mV a 1000 mV e mantém os seus altifalantes protegidos contra danos por distorção. Esta função integrada controla o sinal musical enquanto este passa pelo amplificador e mantém os picos dentro do alcance do amplificador, evitando a distorção de áudio causada pela delimitação, sem afetar a intensidade do som. A capacidade do altifalante portátil para reproduzir os picos musicais diminui conforme a carga da bateria desce, mas a função antidelimitação reduz os picos causados pela carga baixa, mantendo a música sem distorção.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.1

de 5

9

Críticas

3

30/10/2023

France

France

Excellent rapport qualité prix

Facile d'utilisation, légère et pratique avec un son et une autonomie de très bonne qualité.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para BT3900B enceinte portable sans fil

Data de utilização 2021-10-29

Sim, recomendo este produto

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Data de utilização 2021-10-29

16/04/2020

Italia

Italia

Comprador verificado

consigliato

estetica bellissima,ottimi materiali,laccio originale che contiene cavo usb di ricarica.Batteria di ottima durata e pratico da portare dietro

Pontos positivos

estetica materiali durata qualita' audio

Pontos negativos

nessuno per ora

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Esta avaliação foi feita para BT3900P altoparlante wireless portatile

Data de utilização 2020-03-16

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Esta avaliação foi feita para BT3900P altoparlante wireless portatile

Data de utilização 2020-03-16

15/10/2017

Italia

Italia

Autoparlante Bluetooth di buona funzionalità

Funzionalità di buona qualità viste le dimensioni. Design veramente ottimo e funzionale. Soddisfatto per l’acquisto.

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