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Descontinuado
Capte e partilhe bons momentos em HD
A câmara de filmar de bolso da Philips grava vídeos com um simples toque de um botão! Reviva momentos mágicos em HD, partilhando-os no televisor ou online. Um conector USB integrado liga a câmara de filmar ao seu PC/ Mac sem complicações.
Grave vídeos em alta definição (720p) e desfrute deles com a mesma qualidade das emissões de TV em HD. “720” refere-se à resolução do ecrã - o número de linhas horizontais no ecrã. “p” indica o varrimento progressivo ou a apresentação sequencial das linhas em cada fotograma. O 720p proporciona-lhe uma qualidade de vídeo superior à encontrada em telemóveis e câmaras digitais convencionais. Além disso, a câmara de filmar da Philips utiliza o mesmo formato de vídeo que os leitores e discos de Blu-ray – H.264. Este formato muito sofisticado proporciona uma qualidade de imagem HD excelente, permitindo-lhe desfrutar de memórias cristalinas em vídeo.
Não volte a perder nenhum momento maravilhoso. Com o tempo de arranque rápido da Philips, pode começar a tirar fotografias instantaneamente. Graças às várias funcionalidades avançadas, como a velocidade rápida do processador e o processamento de sinal dedicado, a câmara de filmar da Philips demora apenas dois segundos a arrancar. Estes botões foram concebidos a pensar na simplicidade - precisa apenas de premir um botão para começar a filmar em alta definição. A câmara de filmar da Philips permite-lhe estar sempre preparado para captar eventos surpreendentes sem perder um segundo.
Com o software Windows incorporado, pode publicar vídeos em Web sites como YouTube, Facebook, Twitter e Vimeo de forma muito simples. Para utilizadores Mac, poderá organizar, editar e partilhar facilmente com o iMovie do iLife. Com uma tecnologia de compressão avançada, o formato de vídeo HD (H.264) utilizado pela câmara de filmar da Philips pode criar ficheiros mais pequenos do que as câmaras de filmar, câmaras digitais e telemóveis convencionais sem qualquer perda de qualidade do vídeo, para poder partilhá-los mais depressa! Estes ficheiros também podem ser utilizados por outros programas como o iPhoto e o Windows Movie Maker.
4.6
de 5
10
Críticas
100%
recomendam este produto
KAZALLA
06/01/2011
España
Una videocamara muy versatil
Esta videpcamara es muy ligera y facil de manejar con un diseño elegante y una forma adecuada a la palma de la mano,lo cual facilita el manejo de esta,con un solo dedo se puede cambiar los parametros de calidad de imagen como utilizar el visionado de estas,gracias a su conector USB puedes descargar las imagenes a tu ordenador sin necesidas de cables,la bateria se recarga directamente de tu ordenador con lo que no necesitas llevar baterias de repuesto o un cargador.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para CAM100BU Videocámara de alta definición
Sim, recomendo este produto
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Kailas
28/04/2012
United Kingdom
CAM100BU is perfect
Very nice pocket camcoder ever seen, good battery backup, performance and video quality.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para CAM100BU HD camcorder
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cam100
10/02/2012
United Kingdom
Recommended
If you want a night cam you should buy this cam and not cam102 as it has a much better lens, see the specifications.
Sim, recomendo este produto
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