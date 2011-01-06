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Descontinuado

Câmara de filmar HD

CAM100BU/00

4.6

| (10) Críticas | 100% recomendam este produto

Capte e partilhe bons momentos em HD

A câmara de filmar de bolso da Philips grava vídeos com um simples toque de um botão! Reviva momentos mágicos em HD, partilhando-os no televisor ou online. Um conector USB integrado liga a câmara de filmar ao seu PC/ Mac sem complicações.

Ver todos os benefícios

de forma instantânea e sem esforço

Capte e partilhe bons momentos em HD

Filme vídeos nítidos em Alta Definição (720p)

Filme vídeos nítidos em Alta Definição (720p)

Grave vídeos em alta definição (720p) e desfrute deles com a mesma qualidade das emissões de TV em HD. “720” refere-se à resolução do ecrã - o número de linhas horizontais no ecrã. “p” indica o varrimento progressivo ou a apresentação sequencial das linhas em cada fotograma. O 720p proporciona-lhe uma qualidade de vídeo superior à encontrada em telemóveis e câmaras digitais convencionais. Além disso, a câmara de filmar da Philips utiliza o mesmo formato de vídeo que os leitores e discos de Blu-ray – H.264. Este formato muito sofisticado proporciona uma qualidade de imagem HD excelente, permitindo-lhe desfrutar de memórias cristalinas em vídeo.

Funcionamento com um só toque para captar instantaneamente óptimos momentos

Funcionamento com um só toque para captar instantaneamente óptimos momentos

Não volte a perder nenhum momento maravilhoso. Com o tempo de arranque rápido da Philips, pode começar a tirar fotografias instantaneamente. Graças às várias funcionalidades avançadas, como a velocidade rápida do processador e o processamento de sinal dedicado, a câmara de filmar da Philips demora apenas dois segundos a arrancar. Estes botões foram concebidos a pensar na simplicidade - precisa apenas de premir um botão para começar a filmar em alta definição. A câmara de filmar da Philips permite-lhe estar sempre preparado para captar eventos surpreendentes sem perder um segundo.

Partilha rápida via correio electrónico e publicação no Facebook/YouTube

Partilha rápida via correio electrónico e publicação no Facebook/YouTube

Com o software Windows incorporado, pode publicar vídeos em Web sites como YouTube, Facebook, Twitter e Vimeo de forma muito simples. Para utilizadores Mac, poderá organizar, editar e partilhar facilmente com o iMovie do iLife. Com uma tecnologia de compressão avançada, o formato de vídeo HD (H.264) utilizado pela câmara de filmar da Philips pode criar ficheiros mais pequenos do que as câmaras de filmar, câmaras digitais e telemóveis convencionais sem qualquer perda de qualidade do vídeo, para poder partilhá-los mais depressa! Estes ficheiros também podem ser utilizados por outros programas como o iPhoto e o Windows Movie Maker.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.6

de 5

10

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

06/01/2011

España

España

Una videocamara muy versatil

Esta videpcamara es muy ligera y facil de manejar con un diseño elegante y una forma adecuada a la palma de la mano,lo cual facilita el manejo de esta,con un solo dedo se puede cambiar los parametros de calidad de imagen como utilizar el visionado de estas,gracias a su conector USB puedes descargar las imagenes a tu ordenador sin necesidas de cables,la bateria se recarga directamente de tu ordenador con lo que no necesitas llevar baterias de repuesto o un cargador.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para CAM100BU Videocámara de alta definición

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para CAM100BU Videocámara de alta definición

28/04/2012

United Kingdom

United Kingdom

CAM100BU is perfect

Very nice pocket camcoder ever seen, good battery backup, performance and video quality.

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Esta avaliação foi feita para CAM100BU HD camcorder

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10/02/2012

United Kingdom

United Kingdom

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If you want a night cam you should buy this cam and not cam102 as it has a much better lens, see the specifications.

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