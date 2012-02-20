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Descontinuado
Captar e partilhar óptimos momentos - de forma simples
A câmara de filmar ESee CAM102 fornece-lhe memórias que permanecerão cristalinas - com gravação Full HD. Grave vídeos com um toque num botão e partilhe-os de imediato no televisor e online. Ligue-a aos dispositivos sem complicações com a ficha USB integrada.
Os melhores momentos da vida são inesperados. Mas com a pré-gravação de 3 seg., pode captar mais em vídeo, mesmo se premir o botão com alguns segundos de atraso. Com a pré-gravação de 3 seg. seleccionada, a sua câmara de filmar irá iniciar automaticamente a gravação três segundos antes de premir o botão de gravação. Com esta gravação constante em memória intermédia, nunca voltará a perder a gravação de nenhum momento.
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4.2
de 5
5
Críticas
100%
recomendam este produto
Pienvt309
20/02/2012
Nederland
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biwifa
24/03/2012
Danmark
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14/01/2012
Nederland
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