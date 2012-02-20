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Descontinuado

Câmara de filmar HD

CAM102BU/00

4.2

| (5) Críticas | 100% recomendam este produto

Captar e partilhar óptimos momentos - de forma simples

A câmara de filmar ESee CAM102 fornece-lhe memórias que permanecerão cristalinas - com gravação Full HD. Grave vídeos com um toque num botão e partilhe-os de imediato no televisor e online. Ligue-a aos dispositivos sem complicações com a ficha USB integrada.

Ver todos os benefícios

Reviva as suas memórias em HD

Captar e partilhar óptimos momentos - de forma simples

pré-gravação de 3 seg. capta momentos inesperados

pré-gravação de 3 seg. capta momentos inesperados

Os melhores momentos da vida são inesperados. Mas com a pré-gravação de 3 seg., pode captar mais em vídeo, mesmo se premir o botão com alguns segundos de atraso. Com a pré-gravação de 3 seg. seleccionada, a sua câmara de filmar irá iniciar automaticamente a gravação três segundos antes de premir o botão de gravação. Com esta gravação constante em memória intermédia, nunca voltará a perder a gravação de nenhum momento.

Resolução até 5 megapixéis para fotografias de alta qualidade

Resolução até 5 megapixéis para fotografias de alta qualidade

Ligação directa ao televisor através de HDMI para visualizar os seus vídeos em HD

Ligação directa ao televisor através de HDMI para visualizar os seus vídeos em HD

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Críticas

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4.2

de 5

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Críticas

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3
2
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20/02/2012

Nederland

Nederland

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24/03/2012

Danmark

Danmark

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14/01/2012

Nederland

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