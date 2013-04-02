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Descontinuado
Captar e partilhar óptimos momentos - de forma simples
A câmara de filmar ESee CAM102 fornece-lhe memórias que permanecerão cristalinas - com gravação Full HD. Grave vídeos com um toque num botão e partilhe-os de imediato no televisor e online. Ligue-a aos dispositivos sem complicações com a ficha USB integrada.
Agora pode gravar tudo o que desejar graças à ranhura para cartão micro SD da câmara de filmar Philips. Pequena em tamanho, mas grande em capacidade de armazenamento, os cartões micro SD gravam, de forma segura, todos os seus vídeos e fotografias. O seu tamanho reduzido também significa que levar alguns cartões extra não representa qualquer incómodo. A ranhura para cartão na câmara de filmar é compatível com todos os cartões micro SD universais, permitindo-lhe expandir a memória até 32 GB, o que lhe proporciona 16 horas de vídeo em HD. Pode registar tudo sem preocupações.
Grave e desfrute de vídeos em alta definição total (Full HD 1080p). "1080" refere-se à resolução do visor, relativamente ao número de linhas horizontais no ecrã. "p" indica o varrimento progressivo ou a apresentação sequencial das linhas em cada fotograma. O 1080p proporciona-lhe uma qualidade de vídeo superior à encontrada em telemóveis e câmaras digitais convencionais. Para além disso, a câmara de filmar utiliza o mesmo formato de vídeo que os leitores e discos Blu-ray – H.264. Este formato muito sofisticado proporciona uma qualidade de imagem HD excelente, permitindo-lhe desfrutar de memórias cristalinas em vídeo.
3.6
de 5
5
Críticas
80%
recomendam este produto
Andy1213
02/04/2013
United Kingdom
Very nice and easy to use :)
This pocket cam is very nice and easy to use in any situations. Nice and handly design, god qualtiy on movies and images. Smartly devices.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para CAM102SB HD camcorder
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mariogattino
01/09/2013
Italia
Prodotto molto maneggevole
Questa videocamera per quanto mi riguarda è stato un ottimo acquisto perché prima di tutto ho risolto il problema dell'ingombro e quando sono in giro posso tranquillamente tenerla in tasca. Nonostante la grandezza contenuta comunque la qualità delle registrazioni è ottima.
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pagium73
25/09/2012
Italia
Buono
Mi aspettavo una maggiore durata della batteria, soprattutto in rapporto alla durata della sua ricarica
Sim, recomendo este produto
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