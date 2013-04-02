ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Imagem principal
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Imagem principal

Descontinuado

Câmara de filmar HD

CAM102SB/00

3.6

| (5) Críticas | 80% recomendam este produto

Captar e partilhar óptimos momentos - de forma simples

A câmara de filmar ESee CAM102 fornece-lhe memórias que permanecerão cristalinas - com gravação Full HD. Grave vídeos com um toque num botão e partilhe-os de imediato no televisor e online. Ligue-a aos dispositivos sem complicações com a ficha USB integrada.

Ver todos os benefícios

Reviva as suas memórias em HD

Captar e partilhar óptimos momentos - de forma simples

Ranhura para cartão micro SD para até 32 GB para 16 horas de vídeos em HD

Ranhura para cartão micro SD para até 32 GB para 16 horas de vídeos em HD

Agora pode gravar tudo o que desejar graças à ranhura para cartão micro SD da câmara de filmar Philips. Pequena em tamanho, mas grande em capacidade de armazenamento, os cartões micro SD gravam, de forma segura, todos os seus vídeos e fotografias. O seu tamanho reduzido também significa que levar alguns cartões extra não representa qualquer incómodo. A ranhura para cartão na câmara de filmar é compatível com todos os cartões micro SD universais, permitindo-lhe expandir a memória até 32 GB, o que lhe proporciona 16 horas de vídeo em HD. Pode registar tudo sem preocupações.

Software para edição de filmes para vídeos personalizados

Reviver memórias em detalhe com vídeos Full HD

Reviver memórias em detalhe com vídeos Full HD

Grave e desfrute de vídeos em alta definição total (Full HD 1080p). "1080" refere-se à resolução do visor, relativamente ao número de linhas horizontais no ecrã. "p" indica o varrimento progressivo ou a apresentação sequencial das linhas em cada fotograma. O 1080p proporciona-lhe uma qualidade de vídeo superior à encontrada em telemóveis e câmaras digitais convencionais. Para além disso, a câmara de filmar utiliza o mesmo formato de vídeo que os leitores e discos Blu-ray – H.264. Este formato muito sofisticado proporciona uma qualidade de imagem HD excelente, permitindo-lhe desfrutar de memórias cristalinas em vídeo.

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.6

de 5

5

Críticas

80%

recomendam este produto

1

02/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

Very nice and easy to use :)

This pocket cam is very nice and easy to use in any situations. Nice and handly design, god qualtiy on movies and images. Smartly devices.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para CAM102SB HD camcorder

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para CAM102SB HD camcorder

01/09/2013

Italia

Italia

Prodotto molto maneggevole

Questa videocamera per quanto mi riguarda è stato un ottimo acquisto perché prima di tutto ho risolto il problema dell'ingombro e quando sono in giro posso tranquillamente tenerla in tasca. Nonostante la grandezza contenuta comunque la qualità delle registrazioni è ottima.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para CAM102SB Videocamera HD

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para CAM102SB Videocamera HD

25/09/2012

Italia

Italia

Buono

Mi aspettavo una maggiore durata della batteria, soprattutto in rapporto alla durata della sua ricarica

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para CAM102SB Videocamera HD

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para CAM102SB Videocamera HD

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis