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Descontinuado
CAM102SL/00
Captar e partilhar óptimos momentos - de forma simples
A câmara de filmar ESee CAM102 fornece-lhe memórias que permanecerão cristalinas - com gravação Full HD. Grave vídeos com um toque num botão e partilhe-os de imediato no televisor e online. Ligue-a aos dispositivos sem complicações com a ficha USB integrada.
Não volte a perder nenhum momento maravilhoso. Com o tempo de arranque rápido da Philips, pode começar a tirar fotografias instantaneamente. Graças às várias funcionalidades avançadas, como a velocidade rápida do processador e o processamento de sinal dedicado, a câmara de filmar da Philips demora apenas dois segundos a arrancar. Estes botões foram concebidos a pensar na simplicidade - precisa apenas de premir um botão para começar a filmar em alta definição. A câmara de filmar da Philips permite-lhe estar sempre preparado para captar eventos surpreendentes sem perder um segundo.
Com o software Windows incorporado, pode publicar vídeos em Web sites como YouTube, Facebook, Twitter e Vimeo de forma muito simples. Para utilizadores Mac, poderá organizar, editar e partilhar facilmente com o iMovie do iLife. Com uma tecnologia de compressão avançada, o formato de vídeo HD (H.264) utilizado pela câmara de filmar da Philips pode criar ficheiros mais pequenos do que as câmaras de filmar, câmaras digitais e telemóveis convencionais sem qualquer perda de qualidade do vídeo, para poder partilhá-los mais depressa! Estes ficheiros também podem ser utilizados por outros programas como o iPhoto e o Windows Movie Maker.
3.4
de 5
19
Críticas
PG45
10/10/2011
Nederland
gebruiksvriendelijk
de camcorder is zeer gebruiksvriendelijk en geeft verrassend goede resultaten die bovendien in een mum van tijd op de PC of labtop zijn te downloaden kortom een prima aankoop waar ik geen spijt van heb.
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Sjeng58
09/10/2011
Nederland
Een handzame en eenvoudig te bedienen HD Camrecorder
Een klein, maar compacte HD Camrecorder. Dat heeft o.a. als voorbeeld dat de "gefilmden" niet in de gaten hebben dat er een video wordt gemaakt en zich dus "natuurlijk" gedragen. Het is wel jammer dat er een ingebouwde accu is. Zodoende moet je over een pc beschikken om de camera tussentijds op te laden. Tenzij er een andere mogelijkheid is, die mij op dit moment niet bekend is.
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Neut
09/10/2011
Nederland
dit is een camera waar je snel leuke film/foto mee kan maken
Deze camera is bijzonder gemakkelijk om snel foto en en films mee te maken zeer gebruikers vriendelijk en een prima kwaliteit. in huis met weinig licht presteerd hij minder maar daar is hij ook niet geschikt voor. ik bezit deze nu 2a 3 maanden en hij bevalt goed. 1 min punt tijdens mijn vakantie liep het systeem vast ik kon de camera niet meer uitzetten, ik heb hem aan laten staan tot de batterij leeg was opnieuw opgeladen en alles werkte weer, wel 1 dag geen foto en films kunnen maken (jammer)
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