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Descontinuado

Câmara de filmar HD

CAM102SL/00

3.4

| (19) Críticas

Captar e partilhar óptimos momentos - de forma simples

A câmara de filmar ESee CAM102 fornece-lhe memórias que permanecerão cristalinas - com gravação Full HD. Grave vídeos com um toque num botão e partilhe-os de imediato no televisor e online. Ligue-a aos dispositivos sem complicações com a ficha USB integrada.

Ver todos os benefícios

Reviva as suas memórias em HD

Captar e partilhar óptimos momentos - de forma simples

Funcionamento com um só toque para captar instantaneamente óptimos momentos

Funcionamento com um só toque para captar instantaneamente óptimos momentos

Não volte a perder nenhum momento maravilhoso. Com o tempo de arranque rápido da Philips, pode começar a tirar fotografias instantaneamente. Graças às várias funcionalidades avançadas, como a velocidade rápida do processador e o processamento de sinal dedicado, a câmara de filmar da Philips demora apenas dois segundos a arrancar. Estes botões foram concebidos a pensar na simplicidade - precisa apenas de premir um botão para começar a filmar em alta definição. A câmara de filmar da Philips permite-lhe estar sempre preparado para captar eventos surpreendentes sem perder um segundo.

Partilha rápida via correio electrónico e publicação no Facebook/YouTube

Partilha rápida via correio electrónico e publicação no Facebook/YouTube

Com o software Windows incorporado, pode publicar vídeos em Web sites como YouTube, Facebook, Twitter e Vimeo de forma muito simples. Para utilizadores Mac, poderá organizar, editar e partilhar facilmente com o iMovie do iLife. Com uma tecnologia de compressão avançada, o formato de vídeo HD (H.264) utilizado pela câmara de filmar da Philips pode criar ficheiros mais pequenos do que as câmaras de filmar, câmaras digitais e telemóveis convencionais sem qualquer perda de qualidade do vídeo, para poder partilhá-los mais depressa! Estes ficheiros também podem ser utilizados por outros programas como o iPhoto e o Windows Movie Maker.

Ligação directa ao televisor através de HDMI para visualizar os seus vídeos em HD

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Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.4

de 5

19

Críticas

10/10/2011

Nederland

Nederland

gebruiksvriendelijk

de camcorder is zeer gebruiksvriendelijk en geeft verrassend goede resultaten die bovendien in een mum van tijd op de PC of labtop zijn te downloaden kortom een prima aankoop waar ik geen spijt van heb.

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09/10/2011

Nederland

Nederland

Een handzame en eenvoudig te bedienen HD Camrecorder

Een klein, maar compacte HD Camrecorder. Dat heeft o.a. als voorbeeld dat de "gefilmden" niet in de gaten hebben dat er een video wordt gemaakt en zich dus "natuurlijk" gedragen. Het is wel jammer dat er een ingebouwde accu is. Zodoende moet je over een pc beschikken om de camera tussentijds op te laden. Tenzij er een andere mogelijkheid is, die mij op dit moment niet bekend is.

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09/10/2011

Nederland

Nederland

dit is een camera waar je snel leuke film/foto mee kan maken

Deze camera is bijzonder gemakkelijk om snel foto en en films mee te maken zeer gebruikers vriendelijk en een prima kwaliteit. in huis met weinig licht presteerd hij minder maar daar is hij ook niet geschikt voor. ik bezit deze nu 2a 3 maanden en hij bevalt goed. 1 min punt tijdens mijn vakantie liep het systeem vast ik kon de camera niet meer uitzetten, ik heb hem aan laten staan tot de batterij leeg was opnieuw opgeladen en alles werkte weer, wel 1 dag geen foto en films kunnen maken (jammer)

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