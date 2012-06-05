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Descontinuado

Câmara de filmar HD

CAM110BU/00

3.4

| (82) Críticas

Captar e partilhar óptimos momentos - de forma simples

Gravar vídeos fantásticos em Full HD e aperfeiçoá-los com a tecnologia excelente de antioscilação da câmara de filmar ESee. A gravação em formato duplo permite formatos em HD e formatos suportados pelo correio electrónico, permitindo-lhe partilhar vídeos no televisor com uma rapidez 4 vezes superior.

Ver todos os benefícios

Com função antioscilação avançada

Captar e partilhar óptimos momentos - de forma simples

Ficha USB integrada para ligação ao seu PC/Mac sem confusões

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Design pequeno e fino para caber facilmente no seu bolso

Grave vídeos mais nítidos e mais estáveis com a função anti-oscilação avançada

Grave vídeos mais nítidos e mais estáveis com a função anti-oscilação avançada

A função anti-oscilação avançada permite-lhe gravar óptimos vídeos que partilhará sempre com orgulho. Os vídeos estáveis e sem distorções são assegurados pelo sensores giroscópicos que estão equipados com algoritmos avançados. Os sensores medem a distância entre o chão e a lente da câmara e efectuam as correcções necessárias quando a câmara de filmar oscila. Esta tecnologia avançada proporciona-lhe sempre imagens focadas, permitindo-lhe captar os melhores momentos da vida em vídeos fantásticos.

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Críticas

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3.4

de 5

82

Críticas

05/06/2012

Nederland

Nederland

Prima product zoals bedoeld voor eenvoudi gebruik

Gemakkelijk in gebruik. Handig om film op te slaan op computer. Makkelijk draagbaar en ziet er prima uit!

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Esta avaliação foi feita para CAM110BU HD-camcorder

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21/05/2012

Nederland

Nederland

heel goed en handig ding

Goed product en zelfs Familie leden aan geraden en hebben zelfs aangeschaft

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20/05/2012

Nederland

Nederland

handig goed product eenvoudig in het gebruik zeker niet ingewikkeld uitstekend resultaat

perfect product makkelijk in gebruik ideaal voor een digibeet zoals ik

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