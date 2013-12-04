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Descontinuado

Câmara de filmar HD

CAM300BL/00

4

| (1) Avaliaç. | 100% recomendam este produto

Captar e partilhar óptimos momentos - de forma simples

Gravar vídeos e tirar fotografias em Full HD é extremamente simples com esta câmara de filmar ESee CAM300. O seu ecrã táctil de 3” permite-lhe um controlo intuitivo, enquanto as funcionalidades de edição instantânea e introdução rápida lhe permitem partilhar aquilo que deseja de imediato, no televisor e online.

Ver todos os benefícios

Com controlo por ecrã táctil

Captar e partilhar óptimos momentos - de forma simples

Ligação directa ao televisor através de HDMI para visualizar os seus vídeos em HD

Ligação directa ao televisor através de HDMI para visualizar os seus vídeos em HD

Gravação em formato duplo para formatos Full HD e suportado por correio electrónico

Gravação em formato duplo para formatos Full HD e suportado por correio electrónico

Os vídeos Full HD são óptimos para ver em televisores HD. Mas se quiser enviar o vídeo por correio electrónico ou partilhá-lo online, o ficheiro HD pesado terá de ser comprimido e convertido num formato suportado por correio electrónico. A sua câmara de filmar elimina este incómodo oferecendo a gravação em formato duplo. Ligue a funcionalidade e os seus vídeos são gravados em dois formatos em simultâneo – formatos Full HD (1080p) e QWVGA suportado por correio electrónico (240p). Isto permite-lhe desfrutar dos vídeos ao máximo no seu televisor HD e fornece-lhe um formato que pode ser partilhado de imediato de forma electrónica.

Grave vídeos mais nítidos e mais estáveis com a função anti-oscilação avançada

Grave vídeos mais nítidos e mais estáveis com a função anti-oscilação avançada

A função anti-oscilação avançada permite-lhe gravar óptimos vídeos que partilhará sempre com orgulho. Os vídeos estáveis e sem distorções são assegurados pelo sensores giroscópicos que estão equipados com algoritmos avançados. Os sensores medem a distância entre o chão e a lente da câmara e efectuam as correcções necessárias quando a câmara de filmar oscila. Esta tecnologia avançada proporciona-lhe sempre imagens focadas, permitindo-lhe captar os melhores momentos da vida em vídeos fantásticos.

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Críticas

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de 5

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recomendam este produto

5
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2
1

04/12/2013

España

España

Muy buen producto

Perfecta vídeo cámara, compacta, de facil manejo y poco peso.La puedes llevar a cualquier parte .Muy buenas fotos e imágenes!!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para CAM300BL Videocámara de alta definición

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para CAM300BL Videocámara de alta definición

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