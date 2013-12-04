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Descontinuado
Captar e partilhar óptimos momentos - de forma simples
Gravar vídeos e tirar fotografias em Full HD é extremamente simples com esta câmara de filmar ESee CAM300. O seu ecrã táctil de 3” permite-lhe um controlo intuitivo, enquanto as funcionalidades de edição instantânea e introdução rápida lhe permitem partilhar aquilo que deseja de imediato, no televisor e online.
Os vídeos Full HD são óptimos para ver em televisores HD. Mas se quiser enviar o vídeo por correio electrónico ou partilhá-lo online, o ficheiro HD pesado terá de ser comprimido e convertido num formato suportado por correio electrónico. A sua câmara de filmar elimina este incómodo oferecendo a gravação em formato duplo. Ligue a funcionalidade e os seus vídeos são gravados em dois formatos em simultâneo – formatos Full HD (1080p) e QWVGA suportado por correio electrónico (240p). Isto permite-lhe desfrutar dos vídeos ao máximo no seu televisor HD e fornece-lhe um formato que pode ser partilhado de imediato de forma electrónica.
A função anti-oscilação avançada permite-lhe gravar óptimos vídeos que partilhará sempre com orgulho. Os vídeos estáveis e sem distorções são assegurados pelo sensores giroscópicos que estão equipados com algoritmos avançados. Os sensores medem a distância entre o chão e a lente da câmara e efectuam as correcções necessárias quando a câmara de filmar oscila. Esta tecnologia avançada proporciona-lhe sempre imagens focadas, permitindo-lhe captar os melhores momentos da vida em vídeos fantásticos.
4.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
Blondy
04/12/2013
España
Muy buen producto
Perfecta vídeo cámara, compacta, de facil manejo y poco peso.La puedes llevar a cualquier parte .Muy buenas fotos e imágenes!!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para CAM300BL Videocámara de alta definición
Sim, recomendo este produto
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